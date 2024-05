Quelle est la meilleure BB crème ? Notre grand comparatif 2024

La BB crème (blemish balm, en VO) est une bonne solution pour unifier son teint sans trop en faire. Vous en cherchez une mais ne savez pas laquelle est la meilleure, pour quel prix et quel type de peau ? On les a (presque) toutes testées pour vous !

Vous souhaitez sublimer votre teint tout en légèreté ? La BB crème se positionne comme l’alternative idéale. Bien moins épais et couvrant que le fond de teint, ce produit magique lisse et ajoute une légère teinte effet bonne mine à votre peau. Mais le plus compliqué reste certainement de trouver la BB crème la plus adaptée à vos besoins et votre budget. Pour vous aider à faire votre choix, découvrez sans attendre notre sélection des meilleures BB crèmes accompagnée d’une petite session de question/réponse qui devrait vous être d’une aide précieuse.

La meilleure : la BB Crème hydratante au Ginseng d’Erborian

Note Madmoizelle : 9/10

La BB crème Erborian en résumé :

Lisse le grain de peau

Imperceptible sur la peau

Prix très élevé

Avec sa BB crème au ginseng, la marque franco-coréenne Erborian a été la première sur le marché français à proposer ce produit pour le teint tout-en-un. Peu étonnant qu’elle ait fait un carton : entre soin et maquillage, cette BB est pensée pour unifier, matifier, réduire les petites imperfections, affiner le grain et hydrater la peau et lui donner un aspect velouté. Elle comporte par ailleurs un SPF20 et est disponible en quatre teintes.

Pour l’avoir adoptée dans ma trousse à maquillage depuis des années, difficile de contredire ces promesses. La BB crème Erborian, relativement facile d’application (privilégiez une éponge humide pour éviter les traces), apporte une couvrance loin d’être ridicule tout en restant naturelle et imperceptible sur la peau, et plutôt longue tenue.

Les pores sont floutés et le teint unifié sans effet carton : c’est un très bon produit qui convient à tous les types de peau, idéal pour les personnes qui souhaitent une couvrance modulable et un fini non-gras. Gros bémol malgré tout : son prix assez élevé par rapport au marché des BB crèmes, qui peut en rebuter plus d’une.

La plus haut de gamme : la BB crème Skin Detox Fluid de Clarins

Note Madmoizelle : 6/10

La BB crème Skin Detox Fluid de Clarins en résumé :

Bonne couvrance et bonne tenue

Pas d’effet particulier sur le grain de peau

Prix excessif

Dans une toute autre gamme de prix, penchons-nous sur La BB Crème Skin Detox Fluid de Clarins. Son prix s’élevant à 37,50€ sur le site de la marque, elle est l’une des plus chères de ce comparatif, ce qui est peu étonnant étant donné l’aspect « haut de gamme » de Clarins.

Mélange de soin et de maquillage, elle est enrichie en aloe vera et en reine-des-prés, tout en offrant une protection SPF25. Elle est également disponible en quatre teintes, ce qui est plus que la plupart des autres références mentionnées ici.

De texture assez épaisse, la BB Skin Detox Fluid s’étale malgré tout plutôt bien au pinceau. Sa couvrance est plutôt élevée, mais contrairement à d’autres BB crèmes, sa formule n’agit pas particulièrement sur l’aspect de la peau.

Son fini semi-mat en fait un produit adapté aux peaux mixtes à grasses, et sa tenue est très bonne tout au long de la journée. Attention cependant aux peaux réactives : le parfum de cette crème est plutôt intense.

Dans l’ensemble, ce n’est pas une BB crème qui m’a transcendée, ce qui peut être dû au fait que la teinte que j’ai eue entre les mains (claire 01) n’était pas du tout adaptée à ma carnation.

Le meilleur rapport qualité/prix : la BB Crème Rimmel Beauty Balm

Note Madmoizelle : 9/10

La BB crème Rimmel en résumé :

Très joli fini naturel

Floute les pores

Prix imbattable

S’il y a bien une BB crème qui m’a surprise lors de mes multiples tests, c’est celle de Rimmel. Marque de drugstore principalement connue pour ses mascaras, souvent dans l’ombre de sa concurrente Maybelline, elle semble peiner à se faire une place sur le marché du maquillage français depuis plusieurs années.

Et pour tous vous avouer, c’est sans doute celle pour laquelle j’avais le plus d’a priori négatifs (notamment en raison de son prix)… alors qu’elle a en fait été l’une de mes préférées !

Derrière sa texture assez épaisse se cache en fait une BB crème d’une légèreté assez incroyable, qui se fond à la peau jusqu’à se faire totalement oublier. Disponible en trois teintes seulement, elle n’est ni grasse ni asséchante et conviendrait à des types de peau assez variés.

Appliquée à l’éponge humide pour éviter d’éventuelles traces, la BB crème Rimmel permet d’obtenir un fini semi-mat très naturel façon « votre peau en mieux », avec une couvrance plus importante que la plupart de ses concurrentes.

Le grain de peau est lissé, le teint est unifié, la tenue est bonne, et le SPF, même s’il n’est que de 15, a le mérite d’être là. Pour un prix inférieur à 10€, c’est un excellent produit et sans nul doute ma plus belle découverte !

La plus facile d’application : la BB crème Hydraphase Medium La Roche-Posay

Note Madmoizelle : 8/10

La BB crème Hydraphase de La Roche-Posay en résumé :

Fini très lumineux

Facile à appliquer

Couvrance très légère

La marque La Roche-Posay, vendue en parapharmacies et bien connue pour ses soins à l’eau thermale du même nom, l’est peut-être moins pour ses produits de maquillage.

Pourtant, parmi les BB crèmes du marché, la leur se défend particulièrement bien pour sa gamme de prix ! Dotée d’un SPF20, hydratante et pensée pour les peaux sensibles, elle est disponible en deux teintes (ce qui n’est certes pas énorme).

De toutes celles qui ont été testées lors de ce comparatif, c’est celle qui est la plus adaptée aux peaux sèches : son fini très lumineux apporte suffisamment d’hydratation et de nutrition pour ne pas marquer les zones de sécheresse.

Elle reste néanmoins agréable et fine à porter sur le visage, bien qu’elle ne se fixe jamais complètement en raison de sa formule très nourrissante.

Sa couvrance, très légère, peut cependant être optimisée lorsque le produit est appliqué avec un pinceau par rapport à l’éponge humide qui a tendance à l’absorber. Quoi qu’il en soit, elle est très facile d’application, même avec les doigts, et se défend bien en termes de tenue. Un produit qui complètera à merveille notre routine beauté !

Le plus haut indice SPF : la Premium BB Beauty Balm de Dr.Jart+

Note Madmoizelle : 7,5/10

Le Premium Beauty Balm de Dr. Jart+ en résumé :

Joli fini et belle couvrance

Indice de protection très élevé (SPF45)

Une teinte unique et un prix excessif

De retour du côté des marques coréennes, Dr. Jart+ est un nom qu’on ne peut pas ne pas mentionner dans un comparatif de BB crèmes. Si elle en propose plusieurs (dont certaines peuvent être retrouvées sur le site de Yes Style), celle qu’il est le plus facile de se procurer en France est le Premium Beauty Balm.

Disponible en une seule teinte, elle est cependant celle dont le SPF est le plus important : un indice 50, là où la plupart des BB crèmes tournent autour de 20 ! Les méfaits du soleil n’ont qu’à bien se tenir !

S’il y a bien un aspect que l’on peut saluer en ce qui concerne ce produit, c’est sa facilité d’application et son fini qui est particulièrement joli. Sa texture floute le grain de peau et le laisse lumineux, hydraté et lisse.

Malheureusement, comme cette BB cream n’est disponible qu’en une seule teinte (du moins en France), c’est un produit qui ne doit pas convenir à beaucoup de personnes, d’autant plus que sa couvrance relativement importante ne pardonne pas beaucoup d’erreurs de teinte.

À souligner également, son prix très élevé en comparaison avec les autres.

La plus universelle : la BB crème Classique de Garnier

Note Madmoizelle : 9/10

La BB crème Classique de Garnier en résumé :

Prix abordable

Adaptée à tous les types de peau

Lisse le grain de peau

L’une des reines sur le marché de la BB crème, c’est celle de Garnier. Première arrivée en grande distribution, elle cartonne depuis sa sortie en 2010. Et pour cause, il faut bien avouer qu’il s’agit d’un produit qui tient ses promesses : hydratation, unification du teint, correction des imperfections, éclat et protection SPF15.

À noter que la BB crème que j’ai eu l’occasion de tester a dû souffrir de la chaleur car sa texture à la sortie du tube n’était pas homogène, ce qui n’a cependant pas particulièrement altéré son application.

À la fois produit makeup et soin du visage, il s’adapte à un grand nombre de types de peau : elle hydrate sans laisser de fini gras et sa texture légère se fond complètement à la peau en améliorant sa texture pour un résultat lumineux et naturel. Par ailleurs, elle tient relativement bien au cours de la journée et s’estompe joliment.

Sa couvrance modulable permet un rendu très léger comme plus opaque, ce qui dépend également de l’outil avec lequel elle est appliquée. Dans l’ensemble, elle fonctionne avec tout : pinceau, éponge humide, et même les doigts !

Si sa diversité en termes de teintes est à déplorer (deux seulement), on peut néanmoins saluer son prix « drugstore » très abordable. Petit bémol, j’ai eu quelques problèmes d’oxydation avec cette BB crème dont la couleur a pas mal foncé après application (ce qui est peut-être lié au fait que mon tube était défectueux).

Dans l’ensemble, c’est un grand classique relativement universel… si l’on omet le nombre de teintes !

La plus adaptée pour les peaux grasses : la BB crème Healthy Mix de Bourjois

Note Madmoizelle : 6/10

La BB crème Healthy Mix de Bourjois en résumé :

Fini mat à l’application

Couvrance et tenue peu élevées

Pas de SPF

Dans la gamme Healthy Mix, qui fait la célébrité de Bourjois depuis de nombreuses années, se trouve la BB crème du même nom. Disponible en trois teintes, elle est enrichie en vitamines pour booster l’éclat et réduire les signes de fatigue.

Malgré sa promesse d’hydrater la peau pendant 24 heures, j’ai trouvé que le fini mat de cette BB crème avait plutôt tendance à marquer les zones de sécheresse, ce qui en fait selon moi un produit davantage adapté aux peaux grasses que sèches (d’autant plus qu’elle est non comédogène).

Cependant, son fini devient plus joli au cours de la journée quand elle se mélange au sébum de la peau. À noter également que sa couvrance légère peut être optimisée lorsqu’on l’applique avec un pinceau.

La tenue, quant à elle, n’est pas la meilleure parmi toutes les BB crèmes que j’ai testée : la matité de la Healthy Mix ne dure malheureusement pas très longtemps, et les brillances sont plutôt importantes en fin de journée.

Autre bémol : pas de SPF pour cette BB crème !

La plus naturelle : la BB crème Dream Matte de Maybelline

Note Madmoizelle : 8/10

La BB crème Dream Matte de Maybelline en résumé :

Légère sur la peau

Pas chère

Matte mais pas asséchante

On continue dans les marques drugstore avec Maybelline ! Plus connue pour ses fonds de teint Fit Me et SuperStay, elle est l’une des références en termes de maquillage de grande surface, et la qualité de ses produits n’a souvent rien à envier aux marques de luxe.

C’est sa BB crème Dream Matte que j’ai testé dans le cadre de ce comparatif, qui est dotée d’un SPF15 et existe en deux teintes.

Comme celle de Bourjois, la Dream Matte est clairement pensée pour les peaux grasses. Sa texture fluide s’étale facilement et se fait complètement oublier sur la peau en la laissant semi-matte sans pour autant l’assécher.

Niveau couvrance, elle est assez légère même appliquée au pinceau, mais une seconde couche permet de mieux camoufler les zones voulues sans effet plâtreux. C’est selon moi la plus subtile de toutes, que ce soit en terme de fini, de couvrance ou de sensation sur le visage.

La plus unique : la crème perfecteur de teint BB C’est Magic de L’Oréal Paris

Note Madmoizelle : 6/10

La BB crème C’est Magic de L’Oréal Paris en résumé :

Une formule avec pigments micro-encapsulés…

… Pas toujours facile à appliquer

Cinq teintes

Je termine avec la BB crème la plus particulière de toute cette liste : la C’est Magic de L’Oréal Paris ! Pourquoi elle est si spéciale ? Parce qu’elle est la seule a offrir une technologie de pigments micro-encapsulés qui se libèrent lors de l’application.

Disponible en cinq teintes (c’est le maximum parmi toutes les BB crèmes testées), elle est non comédogène et dotée d’un SPF20.

Le plus gros problème que j’ai rencontré avec cette BB crème, c’est qu’à l’application, les pigments ont avaient du mal à se libérer ce qui laissait un voile blanc sur ma peau sans réellement apporter de couvrance.

C’est la raison pour laquelle je conseille l’application au doigt qui permet davantage de réchauffer la matière et d’en tirer le meilleur.

En dehors de cela, c’est un produit au fini plutôt joli et mat qui convient plus aux peaux grasses qu’aux peaux sèches.

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sûrement sur les BB cream

Comment choisir une bonne BB crème ?

Pour trouver la BB crème qu’il vous faut, vous devez avant tout connaître la nature de votre peau. Les plus sèches devront se tourner vers une option hydratante vraiment riche alors que les plus sensibles opteront pour une solution qui préserve et apaise la peau tout en dissimulant les rougeurs. C’est une BB crème matifiante qu’il faudra sinon choisir si vous avez la peau grasse.

Autre point primordial : la couleur de votre peau. Les peaux claires craqueront pour les produits aux pigments rosé et orangé pour rendre leur teint plus éclatant que jamais. Du côté des peaux mates ou foncées, trouver une BB crème aux pigments « intelligents » qui calquent la couleur de votre peau est indispensable. Il existe sinon des alternatives pensées pour ce type de peau.

Quelle BB crème choisir lorsque l’on a la peau noire ?

Comme expliqué précédemment, les peaux mates et noires doivent se tourner vers les BB crèmes aux pigments dits « intelligents » qui s’adaptent à la teinte de la peau. Certaines marques proposent sinon des produits spécialement réservés aux peaux mates.

Est-ce que la BB crème est bonne pour la peau ?

La BB crème, c’est l’alternative idéale au fond de teint très couvrant. Léger, votre peau pourra ainsi respirer tout en profitant d’une teinte plus lumineuse et naturelle. Riche en soins, elle hydrate et nourrit également votre peau. Que des bienfaits en somme !

Quelle BB crème choisir ?

La réponse à cette question va dépendre de vos besoins et votre budget. Celles qui font l’unanimité sur le marché sont la BB Crème au Ginseng d’Erborian et la Classique de Garnier mais si vous avez des attentes spécifiques, une multitude d’autres produits sont là pour y répondre. Les amateurs d’options haut de gamme adoreront Rimmel Beauty Balm.

Quand appliquer sa BB crème est un combat de tous les jours, l’Hydraphase Medium La Roche-Posay vous simplifie la vie alors que la Premium BB Beauty Balm de Dr.Jart+ vous permettra de bronzer des heures au soleil avec son indice SPF 50. Les peaux grasses adopteront la BB crème Healthy Mix de Bourjois et les adeptes de naturel la Dream Matte de Maybelline. Enfin, les plus audacieuses seront plus qu’intriguées par la crème perfecteur de teint BB C’est Magic de L’Oréal Paris et ses pigments micro-encapsulés.

Quelle est la meilleure marque de BB Crème ?

Si vous avez lu la réponse précédente, et nous en sommes sûrs, vous avez déjà la réponse. Le classement varie en fonction de votre peau et de vos attentes. Pour vous faire une meilleure idée de la marque de cette sélection à privilégier, relisez le passage juste au-dessus. Si vous avez peur de faire le mauvais choix, les valeurs sûres restent en revanche Garnier et sa BB crème classique ou Erborian et son alternative au Ginseng.

Est-ce que les BB crèmes sont teintées ?

Toutes les BB crèmes présentées dans cette sélection sont teintées. En plus d’hydrater et préserver votre peau, elles vont ainsi ajouter une touche de couleur supplémentaire. A la clé, un teint éclatant dont les petits défauts seront dissimulés. Plusieurs teintes existent pour chaque produit, alors n’oubliez pas de trouver la votre.

Quelle est la meilleure BB crème solaire ?

Parmi toutes les BB crèmes dévoilées dans cette sélection, celle à privilégier lorsque vous vous exposez au soleil est clairement la Premium BB Beauty Balm de Dr.Jart+. Si la plupart de ces produits ont un indice SPF compris entre 15 et 20, celui-ci atteint les 50. C’est ainsi la BB crème parfaite pour vous assurer une protection réellement efficace de la barrière cutanée tout en sublimant votre teint.

Quelle est la meilleure CC crème ?

Pour connaître le top des CC crèmes du moment, rien de mieux que de consulter notre guide sur le sujet Sélection shopping beauté – Spéciale CC Crème !

