La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de novembre

Un concentré d’hydratation pour les cheveux, un mascara effet cils de biche ou encore un soin apaisant et hydratant pour le cuir chevelu… Voici les produits testés et aimés par la rédactrice beauté de Madmoizelle.

Florilège de tous les produits et accessoires beauté que j’ai pu tester et aimer ces trente derniers jours.

Sérum à rincer Absolut Repair de L’Oréal Professionnel

Ayant les cheveux très secs, je me suis penchée sur la gamme Absolut Repair de L’Oreal. Cette dernière a été imaginée afin de reconstruire la structure moléculaire du cheveu, sa force et son élasticité. Des promesses ambitieuses, largement tenues par L’Oréal au travers de ce sérum, extrêmement facile à appliquer, qui, en l’espace d’une minute, pénètre à l’intérieur de la fibre et lui offre 3 fois plus de force. À appliquer avant le masque, cet élixir rend le cheveu moins caoutchouteux, plus maîtrisé et lui redonne surtout sa santé.

Crème hydratante aux peptides d’Olehenriksen

Peptides, céramides et collagène se mélangent dans une formule ultra-complète signée Olehenriksen. Taillée pour l’hydratation, elle agit également sur tous les paramètres de jeunesse de l’épiderme afin de lui offrir rebond, comblement des ridules et élasticité… Grâce aux peptides qu’elle contient, la barrière hydrolipidique de la peau est renforcée pour éviter le phénomène de déshydratation. En bref, un essentiel pour l’hiver !

Le sérum pour le cuir chevelu de Cut By Fred

Pour prendre soin de ses cheveux, il faut impérativement chouchouter son cuir chevelu. Comment ? En appliquant un soin dédié, capable d’hydrater, de calmer les inflammations ou les démangeaisons, d’apaiser la peau sur-sollicitée et de reformer la barrière hydrolipidique de cette zone souvent délaissée. Ce soin, c’est la Vegan Scalp Potion de Cut By Fred. Riche en huile de baobab, de marula, de cameline, de fleur de magnolia et de fleur d’inule, ce produit dispose du cocktail idéal pour remettre les compteurs à zéro.

Le booster au rétinol de Pai

Il y a quelques années, la marque Pai s’est donnée pour mission de créer de petits boosters de soin capables de dynamiser nos routines quotidiennes. Pour ce faire, il suffit d’ajouter une goutte à sa crème hydratante ou à son sérum pour en décupler les effets anti-âge. Adapté aux peaux sensibles (fait rare quand on parle de rétinol), ce dernier booste les mécanismes naturels de renouvellement cellulaire pour lisser les ridules et rendre la peau plus rebondie. En gros tous les bénéfices du rétinol sans l’irritation qui va avec.

Le mascara I Like It Clean de Sephora

Composé à 95% d’ingrédients d’origine naturelle, ce nouveau mascara signé Sephora fait partie de la gamme trait d’union entre le maquillage et le soin du géant de la cosmétique français. Sans transfert ni paquet, ce dernier offre un volume naturel et instantané aux cils. Après 20 passages de la brosse, la marque promet +132% de volume en plus. Et la promesse est tenue ! N’ayant pas particulièrement de longs cils, je constate une réelle différence sur mon regard après le passage du mascara. Le petit plus, c’est qu’avec une formule certifiée vegan, ce dernier ne contient aucun produit d’origine animale. Et si ça compte autant pour vous que pour moi, ça peut réellement faire la différence.

