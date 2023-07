La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de juillet 

Un soin SOS pour le cuir chevelu, un mascara efficace en une seule couche, un baume démaquillant tout doux… Voici les produits testés et aimés par la rédaction beauté de Madmoizelle.

En tant que rédactrices beauté, j’ai la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, je déniche parfois de véritables pépites. Il serait bien dommage de ne pas vous en parler ! Alors voici un florilège de tous les produits et accessoires beauté que j’aie pu tester et aimer ces trente derniers jours.

Le baume démaquillant precleanse de Dermalogica

Un baume démaquillant qui dissout toute trace de make up sur le visage dans la seconde et qui apporte du confort aux peaux sèches et déshydratées… On est d’accord, c’est assez rare. Je me suis donc mise à la recherche de cette perle et je suis tombée sur le baume Precleanse de Dermalogica. Un baume en huile compact accompagné d’un gant en silicone qui permet de stimuler le renouvellement cellulaire tout en renforçant la barrière cutanée.

Le stick Sun Kissed de seventy-one

Petit et compact, le stick Sun Kissed l’est. Et c’est bien ça que j’adore chez lui. Pratique, il trouve sa place dans tous mes sacs (même les plus petits) et me permet d’être toujours protégée des UVA et UVB, que je me trouve au bord de mer ou en plein Paris. SPF30, il sent bon les vacances et petite cerise sur le gâteau : il ne laisse aucun fini gras sur la peau.

Le mascara One Coat Wow d’Huda Beauty

Voilà LE MASCARA qui fait le buzz en ce moment sur TikTok. Et comme à chaque fois qu’un produit devient populaire sur la plateforme chinoise, j’attends de le tester avant de m’en faire une idée. Eh bien sachez que je n’ai clairement pas été déçue. En un seul passage, ce dernier applique la juste dose de mascara sur les cils et pas besoin de repasser la brosse 60 fois pour que les poils s’allongent. Le volume, lui aussi, ne se fait pas attendre. Une petite merveille de technologie qui fait partie de mes produits préférés du moment.

Le sérum apaisant à la pivoine bio de Klorane

Avec les bains de mer et de piscine à répétition, j’ai parfois le cuir chevelu qui se déshydrate et finit par démanger. Pour le calmer, j’ai récemment acheté ce sérum apaisant à la pivoine bio de chez Klorane. Un produit à 97% d’ingrédients naturels qui calme les cuirs chevelus sensibles en quelques secondes après les premières pulvérisations et permet de retrouver l’équilibre.

Le fer à boucler de Mermade

Les mermaid hair aka les cheveux de sirènes sont plus populaires que jamais en ce moment. Pour pouvoir obtenir cet effet wavy, j’ai essayé le fer Mermade x Barbie. Une tuerie tant il est facile à manipuler (même pour les moins expertes comme moi) et permet d’obtenir un très joli résultat en quelques minutes seulement.

