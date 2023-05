La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de mai

Un baume démaquillant ultra réconfortant, un mascara effet faux cils, un masque SOS qui fait vraiment la différence… Voici les produits qu’ont testés et aimés les rédactrices beauté de Madmoizelle ce mois-ci.

En tant que rédactrices beauté, nous avons la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, nous dénichons parfois de véritables pépites ! Découvrez donc un florilège de tous les produits et accessoires beauté que nous avons testés et aimés ces trente derniers jours.

La sélection de Barbara

Le baume teinté Rouge Coco Baume de Chanel

Très riche et crémeux, le baume à lèvres Rouge Coco Baume de Chanel apporte couleur et brillance aux lèvres dès la première application. Ce que j’ai apprécié chez lui, c’est qu’il permet de garder un effet effortless tout en sublimant la couleur naturelle des lèvres. Une petite pépite que je garde toujours dans mon sac à main pour faire des retouches au cours de la journée mais aussi pour apporter confort et apaisement à mes lèvres, souvent gercées.

Le beurre démaquillant Slaai de Drunk Elephant

Gros coup de coeur pour le baume démaquillant Slaai de Drunk Elephant. Riche, il démaquille même le maquillage waterproof et ne laisse pas de fini gras sur la peau après le rinçage. Sans odeur, il convient très bien à mon épiderme sensible et une seule noisette de produit permet de retirer toutes les impuretés de mon visage. Bref, c’est devenu un must-have de ma salle de bain !

Le Baume à lèvres de Summer Fridays

J’ai eu envie de tester le baume à lèvres Summer Fridays si réputé pour son hydratation et son effet glossy, qui a fait le buzz sur TikTok. Eh bien autant vous dire que je n’ai pas été déçue ! Très agréable à porter, il revitalise mes lèvres asséchées tout en laissant derrière lui une touche de lumière. Et son goût sucré est addictif !

Le crayon à lèvres de MAC Cosmetics

Ce crayon à lèvres MAC Cosmetics incarne le nude parfait pour dessiner le contour de mes lèvres tout en discrétion. Ce que j’adore chez lui, c’est sa formule qui s’estompe parfaitement au doigt et qui offre un effet « ma bouche en mieux » très appréciable pour les personnes comme moi qui n’aiment pas les looks trop marqués.

La sélection de Virginie

Gel-crème C.E.O Afterglow de Sunday Riley

À cause de ma peau capricieuse, j’ai toujours une petite appréhension avant de tester une nouvelle crème de jour : va-t-elle me donner des points noirs et des boutons ? Est-ce que ma zone T va se mette à briller au bout d’une heure ? Vais-je faire une réaction à l’un des ingrédients qu’elle contient ? J’avais très envie d’aimer la crème à la vitamine C C.E.O Afterglow de Sunday Riley, et coup de bol : ma peau l’adore ! Elle est à la fois légère et hydratante, sent bon et donne instantanément du glow à mon teint terni par les longs mois d’hiver.

Mascara volume Fullest Volumizing Mascara d’ILIA

En grande fan du mascara Limitless d’ILIA, qui fait des cils de biche absolument incroyables, j’avais très envie de tester son petit frère volumisant, le Fullest Volumizing Mascara. Eh bien je n’ai pas été déçue : la formule est bien noire, facile à travailler, et la brosse permet d’enrober tous les cils un à un sans faire de paquet. Et quel volume ! Pour ne rien gâcher, il se démaquille très bien avec une huile comme avec une eau micellaire.

Masque SOS Aciana Botanica de Sanoflore

Le Masque SOS Aciana Botanica de Sanoflore est exactement ce dont ma peau déshydratée avait besoin pour survivre au changement de saison. Je l’applique un à deux soirs par semaine, comme dernière étape de ma routine de soin : je le laisse poser une dizaine de minutes puis je viens retirer les restes de produit que ma peau n’aurait pas absorbés avec un coton démaquillant. Ma peau est tout de suite plus souple et confortable, et le résultat dure toute la journée du lendemain ! Son petit plus ? Son parfum fleuri très agréable et apaisant.

Gel douche Sleepy de Lush

Si vous aimez le parfum relaxant de la lavande, je ne peux que vous conseiller de vous offrir le gel douche Sleepy de Lush, qui sent divinement bon et qui se transforme en une mousse épaisse très agréable à utiliser, surtout après une longue journée ! Il contient aussi du lait d’avoine et de la fève tonka pour apaiser la peau, et de l’huile essentielle d’ylang-ylang pour aider à chasser le stress.

Déodorant roll-on Spirial d’SVR

Je l’avoue, je ne porte pratiquement jamais de déodorant, mais pour une raison que seules mes hormones connaissent, j’ai récemment ressenti (et surtout senti !) le besoin d’un petit coup de pouce pour contrôler ma transpiration, et surtout les odeurs qui vont avec. Le Roll-on anti-transpirant Spirial d’SVR me donne entière satisfaction : il est simple à utiliser, n’irrite pas mes aisselles et est vraiment efficace, et ce quelles que soient mes activités du jour ! Clairement, je suis bien contente de l’avoir trouvé en lot de deux dans ma pharmacie de quartier.

