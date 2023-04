La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris d’avril 

Un gel nettoyant resurfaçant, une crème ultra-réconfortante, un concentré anti-imperfection et un mascara pour donner volume et longueur aux cils… Voici les produits qu’ont testés et aimés les journalistes beauté de Madmoizelle ce mois-ci.

En tant que rédactrices beauté, nous avons la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, nous dénichons parfois de véritables pépites dont il serait bien dommage de ne pas parler ! Découvrez donc un florilège de tous les produits et accessoires beauté que nous avons testés et aimés ces trente derniers jours.

La sélection de Barbara

La crème de jour boost d’hydratation de Vichy

Si votre peau a besoin d’un petit (ou d’un gros) boost d’hydratation, la Crème boost d’hydratation 72h de Vichy va faire votre bonheur. Riche, elle vient combler tous les besoins de la peau et de sa barrière hydrolipidique grâce à une formule constituée d’un mélange d’acide hyaluronique pur, de vitamines et de squalane. Un cocktail qui offre à cette crème hydratante, une efficacité étendue sur 72h. De quoi redonner confort, rebond et éclat aux épidermes les plus déshydratés.

Sérum réparateur Cicaplast B5 de La Roche-Posay

Pour que la peau puisse être parfaitement hydratée et éclatante, il faut avant tout s’occuper de sa barrière hydrolipidique qui se doit d’être étanche face aux agressions du quotidien. Ce job, le sérum Cicaplast B5 de La Roche-Posay le fait à merveille. Formulé avec 10% de Vitamine B5 et d’eau thermale La Roche-Posay, il vient régénérer le film protecteur et ainsi offrir confort mais aussi hydratation à l’épiderme. Un bon basique.

Sérum de jour C-Firma Fresh de Drunk Elephant

Au printemps, on a envie d’avoir bonne mine. Et l’ingrédient phare pour booster l’éclat de la peau, c’est assurément la vitamine C. Drunk Elephant, le sait et a mis au point un sérum composé à 15 % de vitamine C mais pas seulement ! Il est également enrichi d’un complexe antioxydant, chargé de nutriments essentiels et d’enzymes de fruits. Un mélange détonnant qui agit comme un shot de vitamines sur la peau.

Nettoyant Superking de Tata Harper

Dernier coup de coeur du mois (et probablement celui qui fait le plus mal au portefeuille) : le nettoyant Refining Cleanser de Tata Harper. Si je l’ai aimé, c’est parce que sa formule contient des micro perles exfoliantes qui décollent les cellules mortes et assainissant les pores en profondeur. Le tout, sans laisser la peau déshydratée. Coup de coeur !

La sélection de Virginie

Concentré anti-imperfections Cleanance Comedomed d’Avène

Je ne sais pas si c’est à cause du printemps mais ces dernières semaines, ma peau s’est mise à bourgeonner comme un arbre après sa longue somnolence hivernale. Pour ne pas laisser la situation s’installer, j’ai opté pour le soin anti-imperfections Cleanance Comedomed d’Avène, que j’applique tous les soirs sur mon visage parfaitement démaquillé. Je l’utilise depuis plus de trois semaines et je suis très contente : ma peau est moins grasse, mes petits boutons ont presque tous disparu et mes pores sont plus sains et moins visibles. La texture fraîche de ce gel-crème est agréable à appliquer et il laisse la peau hydratée et confortable. J’aime un peu moins son parfum d’alcool, très présent à l’application mais qui heureusement s’estompe rapidement.

Fond de teint « re » evolve fini naturel de RMS Beauty

Si je ne porte plus de fond de teint au quotidien, j’aime toujours autant tester les nouveautés ! Le fond de teint « re » evolve de RMS Beauty est mon dernier coup de cœur et, franchement, je ne m’attendais pas à un tel résultat pour une formule dite « clean » et sans silicones (oui, les clichés ont la peau dure). Disponible en 16 teintes, il a une texture crémeuse qui s’applique très facilement au doigt comme à l’éponge, et a un rendu étonnamment naturel pour un tel niveau de couvrance. Non, vraiment, il est si bien qu’il me donne presque envie de l’utiliser tous les jours.

Mascara Volume Millions de Cils Baume Noir de L’Oréal Paris

S’il y a bien un truc que je déteste, ce sont les mascaras qui font des paquets et laissent les cils tout secs. Le Volume Millions de Cils Baume Noir de L’Oréal Paris ne fait heureusement pas partie de cette catégorie ! Sa formule crémeuse enrobe les cils et les amplifie tout en conservant leur souplesse naturelle. J’aime beaucoup son effet maquillage sans surépaisseur et sa teinte bien noire qui définissent le regard sans l’alourdir.

Brume fixante et rafraîchissante Prep + Prime Fix + de MAC