La boisson qui hydrate le plus n’est pas l’eau

Contrairement à ce que l’on pense l’eau n’est pas la boisson la plus hydratante, c’est une étude très sérieuse qui le dit.

Une récente étude publiée dans le journal The American Journal of Clinical Nutrition effectuée sur 73 individus a étudié les meilleures sources d’hydratation. Les chercheurs ont analysé la rapidité et la durée d’hydratation de différentes boissons. Les participants devaient boire 1 litre d’un type de boisson pendant une période de 30 minutes. Les résultats sont étonnants. L’eau ne fait pas partie des boissons les plus hydratantes.

Pour rappel : être hydraté signifie que vous fournissez au corps des quantités adéquates de liquide pour remplacer ce qui est perdu quotidiennement. Comme nous perdons de l’eau à cause de la respiration, de la transpiration, de l’urine et des selles, notre réserve d’eau doit être constamment renouvelée.

« Si l’eau plate est la boisson qui hydrate le plus rapidement, ce n’est pas celle qui permet de rester hydraté sur le long terme, par exemple 2 heures après l’ingestion. A contrario, les boissons qui contiennent une légère quantité de sucre, de matières grasses ou de protéines retiennent plus longtemps le liquide dans l’estomac avant d’être absorbé par le sang et d’être expulsé par les urines », expliquent les chercheurs.

Le lait écrémé est la boisson la plus hydratante

En tête de classement, c’est donc le lait écrémé qui se place comme la boisson la plus hydratante. Grâce à sa teneur en lactose, protéines et matière grasse, l’hydratation est plus durable. En seconde place, ce sont les solutions de réhydratation orale, préparations sous forme de poudre qui, mélangés à l’eau, permettent de réhydrater rapidement les bébés qui ont une diarhée. Dans le reste du classement : le lait entier, le jus d’orange, le Coca-Cola, Le Coca Zéro, le thé noir froid, le thé noir chaud, les boissons pour les sportifs type Powerade, l’eau plate, l’eau gazeuse, la bière lager (bières à fermentation basse, donc peu alcoolisées), le café noir chaud.

Pour autant, même si ces liquides aident tous à hydrater votre corps, l’eau reste la meilleure solution. De plus, les boissons gazeuses additionnées de sucre peuvent ajouter des centaines de calories vides à l’apport quotidien et les sodas light restent problématiques en raison des dangers potentiels des édulcorants artificiels.