Trop grosses, trop curieuses, pas assez durables… voici 4 idées reçues sur les montres connectées qui n’ont plus lieu d’être

Les smartwatches, ou montres connectées, s’affichent de plus en plus souvent aux poignets. Malgré leur succès grandissant, elles sont encore mal connues… et souvent entourées d’a priori.

Il y a encore dix ans, les montres connectées étaient la chasse gardée des geeks et des athlètes. Souvent critiquées pour leur design grossier et l’usage limité qu’on pouvait en avoir, elles n’ont pas toujours eu bonne presse. En quelques décennies toutefois, elles se sont démocratisées jusqu’à devenir un objet ultra tendance, pour ne pas dire un must-have !

Sortie il y a quelques semaines, la Huawei WATCH GT 4 a repoussé les limites de cet objet. Dotée d’un design hyper élégant, d’une batterie longue durée, d’une personnalisation poussée des cadrans, d’un suivi de santé ou encore sportif… la petite dernière de Huawei bouscule les codes des montres connectées et met à mal de nombreuses idées reçues.

Découvrez la Huawei Watch GT4 sans plus tarder

Les montres connectées, c’est gros, moche et encombrant

C’est vrai qu’à l’origine, les smartwatches étaient pensées avant tout pour leur côté techno. Le design passait un peu au second plan.

Mais depuis, les choses ont changé. Il n’y a qu’à voir le nouveau look hyper élégant de la Huawei WATCH GT4 : un cadran octogonal de 46 mm et un autre de 41 mm pour les poignets plus fins, des bracelets en cuir (marron, blanc) ou en acier inoxydable, de couleur or… Le nouveau parti pris est clairement esthétique.

Huawei WATCH GT4 – Source : Huawei

Mais la Huawei n’est pas simplement une jolie montre, c’est un condensé de technologies étanche dans lequel on peut stocker son agenda, sa musique, recevoir ses appels et SMS, tracker ses pas et son activité physique… Un vrai compagnon qui sait se faire oublier quand il le faut, tout en nous facilitant certaines tâches du quotidien.

Les montres connectées sont de mini-espions

Entre partage de données personnelles, notifications des appels, des e-mails… ces objets peuvent facilement favoriser l’hyper-connectivité. Mais cela est vrai uniquement pour les personnes qui aiment être tout le temps connectées.

Huawei WATCH GT4 Or – Source : Huawei

Pour les autres, il est tout à fait possible d’utiliser sa montre uniquement pour ce qu’elle est : un joli objet qui donne l’heure, qui à la limite compte nos pas dans la journée. Pour ne pas être tout le temps relié aux autres et à l’hyper information, on peut tout à fait couper le Wi-fi, ne pas autoriser les notifications. Nous sommes toujours maîtres de choisir les informations reçues et partagées.

Procurez-vous la Huawei Watch GT4

Les montres connectées sont utiles uniquement pour les sportives

Pas besoin de pratiquer l’ultra trail ou les marathons pour bénéficier de tous les atouts d’une smartwatch. Par exemple, lutter contre la sédentarité en comptant le nombre de pas parcourus chaque jour, suivre son cycle menstruel, écouter sa musique préférée dans les transports.

Avec la fonctionnalité True Sleep de la WATCH GT 4 on peut étudier la qualité de son sommeil (le premier pas vers des nuits plus apaisées), garder un œil sur son rythme cardiaque grâce à True Seen 5.5+.

Huawei WATCH GT4 – Source : Huawei

Qu’importe son âge et son niveau d’activité, la montre connectée a suffisamment de fonctionnalités pour répondre aux attentes du plus grand nombre. Sans compter qu’elle est compatible avec tous les téléphones, iOS ou Android.

Les montres connectées ne sont pas des objets durables

Une smartwatch est un véritable investissement que l’on garde longtemps. Par exemple, la Huawei WATCH GT 4 est conçue pour durer.

Huawei WATCH GT4 Argent – Source : Huawei

Son boîtier est en acier inoxydable tout comme certains modèles de bracelets également remplaçables (d’autres sont en cuir), elle est étanche, garantie deux ans et son autonomie peut aller jusqu’à 14 jours.

Et pour que sa montre ne soit jamais dépassée, il suffit de faire de temps en temps les mises à jour. La Huawei a été conçue et pensée pour parfaitement s’intégrer à notre mode de vie. Avec elle, on ne verra pas le temps passer !