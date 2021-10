Le sexe, c’est cool, mais ça peut être risqué ! Pour preuve, on vous détaille cinq petits « accidents » qui peuvent arriver sous la couette.

Le 18 juin 2017

Wesh les amies, bien ou bien ? Je sais pas pour vous, mais perso j’ai passé une plutôt chouette semaine. Du genre, il a fait beau, j’ai vu des potes et j’ai peut-être même fait des pique-niques.

Ça vous fait de belles jambe, hein ? J’avoue, c’est un test pour voir si vous lisez l’intro parce que je suis la première à lire en diagonale les articles des autres.

Sans transition, vous savez quoi ? Selon une règle basée sur mes expériences ainsi que celles de mes amis et amies, plus vous faites du sexe, plus vous avez de chance qu’une merde vous arrive.

Oh, la plupart du temps ce n’est rien de grave. Par exemple, un petit jet de sperme dans l’oeil de son prochain, ça picote mais ça ne rend pas aveugle.

Vous voulez plus d’anecdotes ? Eh bien, voici la liste des nombreux ratés de cul qui peuvent arriver à tout le monde.

Quand vous sucez, ou quand vous faites un cunnilingus, le liquide ruisselle parfois sur votre visage comme une douche inattendue.

Le pet vaginal (ou frout pour les intimes)

C’est simple : le vagin est une impasse. Ce qui y rentre doit en ressortir. Les va-et-vient font entrer de l’air à l’intérieur… Et quand l’air ressort, cela fait un bruit de prout.

Ça n’a pas d’odeur, ce n’est que de l’air. On est au niveau zéro de la lose du cul. D’ailleurs l’anecdote de Mariam montre qu’on peut décider de totalement s’en foutre.

« Un jour, un type a commencé à faire un cunni en me doigtant et disons-le, c’était vraiment top. Sauf que va savoir pourquoi, mon vagin s’est mis à frouter en continu. Toutes les 5 secondes, hop, un nouveau frout sortait, pile au niveau de la face du gars. J’étais un peu gênée mais le mec, loyal dans son travail, a continué sans faillir jusqu’à me faire jouir. À la fin, il est venu me faire un câlin amusé en me disant « heureusement que ce n’est que de l’air et pas des vrais prouts » ! »

Ce gars, c’est MON GARS SÛR.

Comment éviter de frouter à tout va ? Sachez que des exercices de musculation du périnée peuvent réduire les problèmes de frouts.

Être barbouillée de cyprine (ou de bave) après du sexe oral

Qui lèche avec passion, risque l’inondation. En clair, quand vous sucez, ou quand vous faites un cunnilingus, le liquide ruisselle parfois sur votre visage comme une douche inattendue.

Pour Éléonore, cela commence souvent quand elle s’occupe d’une vulve « généreuse et ouverte » (ce sont ses mots). Quand elle se relève, elle en a alors partout sur le visage.

« En vérité, ça peut être assez excitant sur le moment. En revanche, l’après peut être un peu une situation de malaise. Je me demande toujours : faut-il que je m’essuie la figure sur les draps, au risque de passer pour une grosse crado si je suis pas chez moi ? Faut-il que je parte me laver le visage dans la salle de bain au risque de jeter un froid ? Ou plutôt que j’attende que ça sèche en faisant semblant d’ignorer ce qui est en train de se jouer ? »

Au lit, il peut arriver de recevoir un peu (ou beaucoup) de sperme ou de cyprine sur le visage

De mon côté, je suis plutôt du genre à m’essuyer sur le corps de l’autre. Qui donne reprend, en quelque sorte.

Comment éviter de s’en mettre partout ? Eh bien… Ça fait parfois partie du jeu ma pauvre Lucette. Je n’ai pas de solution à vous offrir. ¯\_(ツ)_/¯

« En général, mon amant finit par m’écraser de tout son poids et je me retrouve avec sa bite et ses couilles plaquées sur mon visage. »

S’étouffer dans la position du 69

Des valeureuses personnes tentent parfois de se faire soixante-neufer (oui c’est un verbe car je l’ai décidé) en étant en-dessous.

Angeline témoigne d’un désastre annoncé.

« Ça m’est arrivé plusieurs fois que des mecs veuillent se mettre au dessus de moi pour un 69. En général, mon amant finit par m’écraser de tout son poids et je me retrouve avec sa bite et ses couilles plaquées sur mon visage. »

HELP

« Du coup en plus de suffoquer, je ne peux absolument rien faire donc je tente des trucs hyper bizarres avec la langue et les mains, histoire de sauver le truc… Pas sûre que ça marche ! »

Ma technique de survie perso, c’est d’imposer le fait que C’EST MOI AU-DESSUS, OKAY ? Déso, mon but dans la vie n’est pas de crever sous une testicule.

Comment éviter la mort par 69 ? Envisagez de vous mettre non pas l’un ou l’une sur l’autre, mais tous les deux sur le côté !

Recevoir un jet de sperme dans les yeux

Après avoir branlé une bite, il peut arriver qu’elle éjacule. Et quand l’éjaculat se répand, il peut atteindre des endroits que même un shampooing qui ne-pique-pas-les-yeux pique. C’est-à-dire, vous l’aurez deviné : LES YEUX.

« Je masturbais mon copain et j’ai vu qu’il allait jouir mais je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas m’en mettre dessus, pas en mettre sur les draps… Alors j’ai naturellement redressé son pénis vers le haut, en me disant que son éjaculation allait lui tomber sur le torse… Sauf qu’il s’en est pris dans l’oeil ! Il a commencé à crier, les yeux rouges, alors j’ai tourné le zizi dans une autre direction et il y en a eu PARTOUT ! Sur les draps, sur lui, sur moi. Du coup, eh bien, on a pris une douche. »

Comment éviter de s’en mettre partout ? N’oubliez jamais : un jet de sperme peut aller loin, donc choisissez avec soin la direction. Et n’hésitez pas à utiliser votre main pour recevoir la semence.

Se faire griffer le vagin par des ongles trop longs

Les organes génitaux sont recouverts d’une délicate membrane. Si les pénis chanceux ne se retrouvent généralement pas dans des situations « à risque » (a priori, on ne les pénètre pas souvent), les vagins connaissent le danger à chaque fois qu’on insère un doigt à l’intérieur.

Un doigt qui porte UN ONGLE.

Elsa raconte :

« D’une manière générale, il n’y a pas de problèmes avec les gens qui ont l’habitude de toucher des vulves. Mais il m’est arrivé de coucher avec des filles qui n’ont touché que des pénis dans leur vie et ça peut rapidement tourner à la catastrophe. Beaucoup ont les ongles longs et avec du vernis… Du coup, si elles ne font pas attention, elles me râpent la chatte en voulant me doigter ! »

Comment éviter de se faire couper les organes génitaux ? Demandez à vos partenaires de se couper les ongles et d’y aller avec délicatesse.

Et vous, c’est quoi les fails de cul qui vous sont arrivés ?

Crédits photos : Bennie Lukas et Alex Green (Pexels)