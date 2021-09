Persuadée de bien sucer, cette Madz a déchanté lorsque son ex lui a dit qu’en vrai… selon lui… bof. Qu’est-ce qu’elle a fait ? Eh bien elle a pris des cours !

Le 10 novembre 2017

Comment faire une fellation quand on apprend toute seule, plus ou moins aidée d’Internet ?

Au tout début de ma vie sexuelle, je n’étais pas très sûre de moi : je me savais techniquement maladroite et ça, je n’aimais pas. Alors je cherchais à me faire un max d’expérience en testant (VRAIMENT) beaucoup de choses.

Je voyais le sexe comme un sport, et bonne élève que je suis, je faisais tout pour être la meilleure.

Je buvais avec délice le sperme les commentaires post-cul de mes partenaires : il m’en fallait peu pour voir mon ego gonfler de plaisir à l’écoute d’un compliment… et encore moins pour le détruire pour de bon à la moindre remarque négative.

La fellation réussie du début : la chance des débutantes ?

La première fois que j’ai pompé du pénis, le garçon que je gâtais m’a félicitée. Il m’a dit que j’avais « un talent naturel ».

La deuxième fois que j’ai pratiqué la chose, c’était sur un autre qui lui aussi disait être surpris que je suce comme une reine.

Moi, Josée-la-surdouée.

Mensonge ou vérité, on s’en fout. Ce qui compte, c’est que ma bouche et moi, nous avons démarré pleines de confiance en nous sur la route du cul…

Comment ça, « mes pipes sont bof » ?!

Et puis je me suis mise en couple avec un garçon, et je sentais bien qu’avec lui, mon « talent naturel » avait des allures de désastre. D’ailleurs, le sexe était pas super d’une manière générale…

Finalement, on s’est séparés quelques mois après et on est restés bons potes. Peu de temps après notre rupture, nous avons bu pas mal de menthe à l’eau et discuté pour de vrai.

Je lui ai dit qu’on n’était pas trop compatibles sexuellement. Lui m’a répondu que c’était vrai, d’autant plus que selon lui, mes pipes étaient bof. Après ça, il m’a donné des conseils pour m’améliorer et on a beaucoup ri jaune .

Le lendemain, la seule chose dont je me souvenais c’était qu’il m’avait dit que je ne savais pas lécher du zob.

Mon ego était proche de zéro, j’ai paniqué et me suis fait la promesse ridicule que vu que j’étais mauvaise, j’allais arrêter de pépom à tout jamais.

Pendant un an, je me suis refusée à pratiquer l’art de fellation. Dans le déni, je préférais dire à mes partenaires que je n’aimais pas ça. Sauf que ce n’était pas le cas : j’avais surtout peur d’être mauvaise.

Un jour je serai la meilleure suceuse

Alors un jour, je me suis dit qu’il fallait arrêter d’avoir peur.

Certes, je n’avais à ce moment aucune confiance en mes capacités mais la confiance, ça se travaille. Et pour ça, j’ai mené une grande enquête pour devenir la meilleure suceuse.

J’ai ainsi interrogé mes proches, amants et potes, filles comme garçons, de toutes orientations sexuelles, avec la même question :

« Comment faire une bonne pipe ? »

SVP REP !!! JE VEUX TOUT SAVOIR

Et à cette question, j’ai eu une multitude de réponses…

Comment bien faire une fellation, au juste ?

Ne soyons pas hypocrites : j’ai toujours rêvé d’arracher les yeux aux gens qui me répondaient que le bouffe-zgueg, comme le sexe, ça se faisait naturellement et qu’il n’y avait pas de tips à connaître.

Du coup, je parlerai plutôt ici des NOMBREUSES personnes m’ayant donné de vraies astuces pratico-pratiques qui m’ont été bien plus utiles.

Voici quelques conseils pour bien sucer.

Beaucoup (énormément) lubrifier : on ne bave jamais trop.

: on ne bave jamais trop. Ne pas hésiter à branler le kiki en même temps qu’on le tête : jeu de mains, jeu… qui fait du bien !

: jeu de mains, jeu… qui fait du bien ! Tenter plein de techniques (et ne pas faire que des va-et-vient) : lécher un peu partout, de bas en haut, de gauche à droite, aspirer, embrasser, et tutti quanti.

: lécher un peu partout, de bas en haut, de gauche à droite, aspirer, embrasser, et tutti quanti. Avoir un certain rythme (qui s’accélère) : perso, je chante Les Lacs du Connemara dans ma tête.

: perso, je chante Les Lacs du Connemara dans ma tête. Il n’y a pas que la teub : les testicouilles, la peau entre les boules et l’anus, l’intérieur du trou du cul et puis oh, le corps tout entier, ça fait de l’effet !

La meilleure fellation, c’est celle qu’on aime prodiguer

Il y a eu les conseils techniques et puis d’autres qui m’ont plus marquée encore : ceux qui m’ont aidée à me sentir mieux.

Le premier, c’est qu’une fellation cool, c’est une fellation dont on a envie et qu’on prend du plaisir à faire.

J’ai repensé à mon ex, aux fois où je l’ai sucé : je ne le faisais pas par amour de l’art mais bel et bien parce que je me disais que pour être la meilleure au lit, il fallait que je sois la meilleure en ça aussi.

Et ce qui est génial, c’est que ce conseil est valable pour le sexe en général : pour que ce soit bien, il faut en avoir envie. Magie, ça rejoint l’idée (primordiale) du consentement !

Le second conseil qui m’a fait vraiment du bien, c’est qu’il faut demander à son sa partenaire ce qu’il ou elle aime, être attentive à ce que l’autre apprécie et ne pas hésiter à explorer des choses nouvelles. Ce qu’aimera une personne A sera peut-être détesté par une personne B et inversement.

Alors ce qui sauve, c’est de demander et de dire en retour ce que nous-même nous aimons.

Après tout, qui saura mieux que la personne attachée à l’organe génital que l’on lèche comme elle aime être léchée ?

J’ai appris à sucer, youpi !

Maintenant, je suis bien décomplexée par rapport à cette idée d’être la meilleure… Je cherche juste à kiffer le moment et à faire kiffer mon partenaire.

Mieux, je peux vous dire que depuis que j’ai adopté cette vision du sexe, je n’ai jamais reçu autant de compliments !

Alors s’il ne fallait retenir qu’une seule chose de ce récit, c’est que le cul, ça n’est pas de la performance… mais ce n’est pas forcément naturel pour autant !

Ce n’est pas grave de pas être très douée au début, et avec un peu de communication tout ira mieux, promis.

Crédit photo : Brooke Cagle / Unsplash