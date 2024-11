Tout le monde n’est pas excité par le porno mainstream, ses lubies bite-centrées et son éthique fluctuante. Voici donc une sélection de sites porno alternatifs pour vous rincer l’œil, et le bon !

Publié le 6 avril 2019

YouPorn vous laisse au mieux de marbre, au pire légèrement nauséeuse ? Vous priez chaque nuit pour que le tag « Réaliste » fasse son entrée officielle sur Xvideos.com ? Mais vous ne savez pas où se cachent ces films de uc différents qui émergent depuis quelques années…

Suivez le guide, curieuses enfants !

Où trouver du porno alternatif ?

Réalisés par des hommes pour des hommes, au filtre d’une masculinité toxique débordante, le porno mainstream, celui qui inonde les hubs de streaming gratuit, laisse peu de place au désir et au plaisir féminins.

OK, « peu de place », c’est un euphémisme.

Souvent violent, centré sur la pénétration, la domination masculine, et totalement déconnecté de la sexualité de la vraie vie, le porno classico ne séduit pas toujours les fans d’étreintes réalistes et d’authentique plaisir, quelque soit leur genre.

Face au monopole du X hardcore, normé et bite-centré, des plateformes et des réalisatrices et réalisateurs proposent aujourd’hui des films différents, inclusifs, souvent plus écrits, mieux réalisés… Mais surtout respectueux des acteurs et actrices, de leur consentement, et diversifiés en termes de pratiques (on peut même y voir des scènes de communication et de bisous !).

Où trouver ces merveilles ? Voici mon guide non exhaustif pour des branlettes qualitatives à portée de clic.

Erika Lust, pour du plaisir tout en finesse

Si tu cherches un endroit où la sensualité a vraiment du sens, Erika Lust est LA plateforme qu’il te faut. Ici, on ne fait pas dans le rapide-bâclé ! Erika Lust, la reine du film pour adultes au féminin, te propose des histoires où le plaisir n’a rien de superficiel.

J’ai voulu un espace où chacun·e peut explorer ses fantasmes en toute sécurité, avec des relations et des corps diversifiés. Erika Lust

Et on la croit sur parole, parce que franchement, ça change tout ! Cerise sur le gâteau ?

Il existe une section de films à découvrir gratuitement. De quoi potentiellement vous convaincre avant de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Découvrir la plateforme Erika Lust

Lustery, du porno alternatif avec de vrais couples

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lustery Point Of View (@lusterypov)

Lustery est la bonne adresse pour qui souhaite s’exciter la rétine devant les ébats d’authentiques couples. Vous y trouverez des gens, des scénarios et des orientations sexuelles très diverses, et surtout de l’amûûûr !

S’inscrire pour un an coûte 8$ par mois.

Four Chambers, le laboratoire du porno différent

Très axé sur l’esthétique et l’expérimentation, le laboratoire Four Chambers qui souhaite contrebalance le X classique est l’idée d’un collectif de 4 artistes.

S’inscrire revient donc pratiquement à du mécénat et c’est 9$ par mois.

PinkLabel, le vidéoclub du porno queer

PinkLabel, c’est le vidéoclub de Pink and White Productions qui propose un porno queer alternatif, montrant des groupes minorés, invisibilisés ou fétichisés dans le porn ordinaire.

Vous pouvez louer les films ou vous inscrire pour environ 10$ par mois.

CommonSensual, le porno alternatif de la Française Lucie Blush

C’est en faisant un stage de graphiste chez Erika Lust que Lucie Blush a trouvé sa voie dans le porno dit « féministe ». Depuis, cette Française installée à Barcelone réalise et joue dans des productions dans lesquelles le sexe est un véritable terrain d’exploration et de jeu.

Sur son site Common Sensual, on trouve en plus des Behind The Scenes, contenus plutôt rares dans le porno !

L’abonnement coûte jusqu’à 20€ par mois, un tarif dégressif si vous prenez plusieurs mois.

JoyBear, le porno féministe avant l’heure

À première vue, du porno tout ce qu’il y a de plus tradi, mais si l’univers de JoyBear fait très « pro du X », le site n’en a pas moins reçu un Feminist Porn Award en 2013, dix ans après sa création !

Un élément pionnier donc, qui met en avant le désir féminin, le tout pour environ 14€/mois à l’année.

Fouala mes ouailles, c’est tout pour aujourd’hui ! Je suis fort désolée pour vos petites bourses que la plupart de ces contenus soient payants, mais en même temps les choses ont un prix, que voulez-vous. Au pire, vous ferez comme tout le monde : vous vous branlerez sur les trailers.

Allez, bonne bourre, bye !

