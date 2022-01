Ces 6 astuces pour mieux vendre sur Vinted vont alléger vos placards et arrondir vos fins de mois

Parmi les sites et applis de vente de vêtements d’occasion, la plateforme Vinted compte parmi les plus populaires. Voici les meilleures techniques pour y vider son dressing tout en remplissant son porte-monnaie sans perdre trop de temps ni d’énergie.

Que cela fasse partie de vos nouvelles résolutions ou non, faire le tri dans ses placards et vendre une partie de ce qu’on ne porte plus sur un site dédié peut aider à désencombrer chez soi tout en arrondissant ses fins de mois.

Outre Depop et Vestiaire Collective parmi les sites de revente de vêtements les plus connus en France, Vinted s’impose clairement comme le plus populaire.

Écouter le podcast mode Matières Premières sur la seconde main

La plateforme lituanienne revendique 16 millions de personnes utilisatrices dans l’Hexagone (et 45 millions dans le monde), ce qui en fait un sacré vivier de personnes clientes potentielles. Mais comment appâter le chaland et lui vendre au meilleur prix, sans y sacrifier tout son temps et son énergie ?

Reconditionner un minimum ses vêtements avant de les vendre

Ça devrait être élémentaire, mais vu certains annonces et certains articles que j’ai moi-même achetés via Vinted, je préfère prévenir : bien revendre un vêtement, ça commence par le proposer propre.

Donc s’il n’est pas neuf, une lessive s’impose. S’il présente une tache, la brosser avec un peu de savon de Marseille ou de détachant avant un passage à la machine peut faire des miracles. En cas d’accroc, quelques coups d’aiguilles pour l’arranger fera grimper la valeur de votre article, même s’il faudra quand même le signaler dans votre annonce.

Enfin, pour que les photos donnent le plus envie possible, un rapide coup de défroisseur vapeur ou de fer à repasser s’il présente trop de plis change également la donne.

Oui, c’est un peu de travail, mais il sera récompensé en euros, donc ça peut valoir le coup pour des vêtements que vous souhaitez vendre pour plus qu’une bouchée de pain (mais si l’enjeu pour vous consiste juste à vider vos placards et de tout brader à 5€ ou moins, vous pouvez évidemment sauter cette étape) !

Si vous avez la giga flemme, mutualiser vos forces avec une pote qui veut également vendre en organisant une journée shooting et petites annonces Vinted peut aider à être plus rapide en alliant l’utile à l’agréable !

Mettre en valeur ses vêtements par de belles photos

Ça peut sembler évident pour la plupart des gens, mais je tombe encore en 2022 sur des photos mal cadrées, prises dans le noir, à moitié flou, où l’on voit davantage le bazar de l’appartement que la pièce en vente en question… Alors rappelons les bases.

Des photos prises dans une pièce bien lumineuse, — si possible à la lumière du jour plutôt qu’artificielle — seront toujours plus attrayantes. Le flash pouvant altérer la fidélité des couleurs en photo, mieux vaut l’éviter.

L’arrière-plan a intérêt à être le plus sobre et neutre possible pour mettre en valeur l’article (et prévenir toute distraction). Mais vous pouvez laisser un ou deux éléments de décor non invasif (comme une plante verte ou un bout de bibliothèque, par exemple) afin d’humaniser vos photos, et apporter de la cohérence à l’ensemble de vos annonces : ça peut être rassurant pour l’acheteur de voir que toutes les photos ont bien été prises au même endroit, et ne sont pas piquées au pif sur Google Images !

Prendre une photo de la doublure de certains pièces peut aussi s’avérer judicieux… © Twitter @BestOfVintedFr

Ensuite, entre les photos en nature morte (sur un cintre contre un mur blanc par exemple) ou porté (par vous ou quelqu’un d’autre, en sachant qu’il est facile de rogner une image pour masquer son visage, ou placer un emoji dessus pour se démarquer de façon amusante), il y a vraiment deux écoles.

Mais puisque vous pouvez téléverser jusqu’à 20 clichés par article (ce qui est rarement utile), autant faire les deux afin de permettre au plus grand nombre de se faire une idée fidèle du vêtement et de faciliter la projection.

Le minimum, à mon humble avis, c’est : une photo de l’article sur cintre de face, de profil, et de dos, au moins une photo de l’article porté pour se rendre compte de l’échelle, une photo de l’étiquette de composition, et une photo par défaut éventuel à signaler (un accroc, une tache qui ne part pas au lavage…).

Si jamais il s’agit d’un article de luxe, vous avez intérêt à prendre d’autres photos pour prouver son authenticité : code d’authentification, preuves d’achat, boîtes d’emballages d’origine. Mais je vous déconseille de les ajouter à l’annonce publique, car des personnes malines s’en servent ensuite pour vendre leurs contrefaçons ! Mieux vaudra les envoyer en privé aux personnes vraiment intéressées si elles en font la demande et semblent fiables.

Un exemple de photos marrantes mais qui ne permettent pas de se faire une idée fiable des vêtements en question, hélas… © Twitter @BestOfVintedFr

Soigner son annonce et anticiper le plus de questions possibles

Le moments de prendre les photos peut aussi servir à récolter un maximum d’informations précises : tenter de se souvenir quand on a acheté l’article (avoir une vague idée de l’année suffit souvent, sauf quand on parle d’article de luxe), mais surtout prendre les mesures clés (longueur de manche, de dos, de jambes, tour de poitrine, de taille, de fesses), en plus de la taille officielle de l’article, et les informations de composition sur l’étiquette.

Tout ceci sert à rédiger une annonce la plus complète possible afin d’anticiper un maximum de questions, et éviter de perdre du temps. Si votre annonce dispose de photos portées, il peut aussi être intéressant de préciser quelle taille et quel poids fait la personne qui sert de modèle dessus afin que les personnes intéressées puissent se faire une idée de comment cela pourrait tomber sur elles.

Outre ces informations élémentaires, certains mots-clés peuvent aussi vous aider à remonter dans les recherches de potentielles clientes. Sans forcément l’écrire comme un roman de Katherine Pancol, lâcher en fin d’annonce des mots évoquant un style, une tendance, un personnage connu (comme Y2K, Bella Swan, Bratz) et pertinents par rapport à l’article en question évidemment, peut aider.

Et puis bien sûr, mieux vaut être honnête sur l’état de la pièce et en signaler les éventuels défauts (et les accompagner de photos), afin que les personnes intéressées comprennent que vous êtes quelqu’un de fiable et non une charlatan.

Exemple typique de quelqu’un qui abuse dans son prétexte aux négos… © Twitter @BestOfVintedFr

Fixer un prix à la fois raisonnable et négociable

Puisque Vinted reste un site de revente entre particuliers, beaucoup de personnes aiment y négocier les prix. Cette forte probabilité doit être prise en considération au moment de fixer son prix : demandez-vous à quel montant minimum vous êtes prête à vous séparer de l’article, puis ajoutez-y entre 30 et 50% (je vous recommande 50% mais à votre guise, évidemment).

Pour un article que vous comptiez vendre 10€, par exemple proposez-le à 15€, et ça vous permettra d’avoir une marge de négociation confortable. Un article dont votre plancher serait 50€ ? Fixez votre annonce à 75€.

Ensuite, en fonction des personnes qui vous écrivent, vous pouvez négocier dans la mesure du raisonnable, en fonction du prix plancher que vous vous étiez fixé intérieurement.

Je ne vous recommande pas d’en faire de même, mais je ne vous le déconseille pas non plus… © Twitter @BestOfVintedFr

Négocier et dialoguer stratégiquement

C’est au moment des échanges en privé que les choses peuvent vite devenir chronophage, voire déraper. Puisque beaucoup de personnes confondent la plateforme avec une application de rencontres, il peut être un choix judicieux de rester formelle et concise jusqu’à ce que l’achat soit réalisé (voire après…).

Si votre annonce est bien faite, les personnes intéressées ne devraient pas avoir beaucoup de questions puisque vous en auriez anticipées la grande plupart. Parmi les plus récurrentes figure le « Pourquoi vous séparez-vous de cet article ? » et ses variantes. Elle sert à se faire une idée de la personne vendeuse, et de cerner d’éventuels défauts non signalés. Autant de prises pouvant servir à négocier derrière.

C’est donc à vous d’être honnête sans raconter votre vie, car plus vous vous répandez et plus vous perdez du temps qui ne se transformera pas forcément en argent pour vous. Cela peut aussi servir, hélas, de terrain aux négociations pouvant devenir excessives, voire aux questions intrusives (et Vinted est aussi connu pour être un terrain de jeu de harceleurs sexuels qui demandent toujours plus de photos…).

Si la personne propose une première offre en-dessous de votre prix plancher, pas la peine d’expliquer votre refus, les boutons de réponses automatisées sont là pour ça (d’autant qu’ils permettent de formuler un message dans la langue de la personne destinatrice). Vous pouvez soit la refuser, soit répondre par une contre-offre à votre avantage.

Je vous déconseille d’aller au-delà de trois allers-retours, puisqu’on est sur Vinted, et non dans une vente aux enchères ni chez la psy. La formalité n’est pas une impolitesse, prendre soin de soi, de son temps, et de son argent non plus. La plateforme regorge d’offres alléchantes, donc une personne insatisfaite de vos prix pourra toujours trouver son bonheur ailleurs, ce n’est pas grave.

Même avec les prix les plus bas, on n’est jamais à l’abri de négociations absurdes sur Vinted. © Twitter @BestOfVintedFr

Peaufiner sa bio, activer la case réduction, et Mondial Relay

Pour inspirer confiance, vous pouvez également peaufiner votre bio. Vous n’êtes pas obligé de mettre une photo de vous (une image marrante d’un personnage que vous adorez peut faire l’affaire), mais ça peut aider. Y renseigner si vous avez ou non des animaux de compagnie (combien et lesquels ?), si vous êtes fumeuse ou non, et quelles tailles de vêtements ou de chaussures vous prenez habituellement peut aussi grandement aider.

Dans les paramétrages de votre profil, vous pouvez aussi choisir d’activer ou non la réduction de 10 à 15% sur les achats de lot : une Vintie qui vous achèterait alors deux pièces ou plus aurait alors une petite ristourne et ça vous économisera de l’emballage et temps de trajet jusqu’au point relais.

En parlant de ça, le réseau Mondial Relay, en plus d’être plus international que les autres services d’envoi proposés par Vinted, propose souvent les tarifs de frais de port les moins élevés. C’est donc une option alléchante à activer pour motiver davantage d’acheteurs et acheteuses potentiels.

Les différentes options d’envoi vendeur sur Vinted. © Capture d’écran Vinted.

Prendre en compte le calendrier et jouer des notifications

Maintenant que les bases sont posées, c’est le moment d’expliquer une technique bien connue des personnes expertes en marketing — ou devrais-je dire manipulation commerciale ? — sur Vinted : l’art de jouer la montre et des notifications.

Puisque la plupart des gens utilisent la plateforme depuis l’appli mobile sur leur plateforme, ils disposent souvent de notifications qu’ils désactivent rarement. Or, quand on ajoute des articles à ses favoris, on est alors notifié des éventuelles baisses de prix.

C’est là qu’avoir annoncé un prix de vente pour vos articles légèrement au-dessus du plancher que vous vous êtes fixé intérieurement peut vous aider à vous rappeler aux personnes intéressées à des moments stratégiques.

Il y a plusieurs écoles en la matière :

Celles qui proposent une baisse de prix directement en message privé dans la seconde où quelqu’un ajoute leur article en favoris.

Celles qui baissent juste le prix sur l’annonce du produit, ce qui envoie une notification à toutes les personnes intéressées.

Et celles qui se contentent d’envoyer un message personnalisé sympa pour dire, en gros : « Bonjour, n’hésitez pas si vous avez la moindre question, et mes prix sont d’ailleurs négociables dans la mesure du raisonnable :) ».

À vous de voir si l’une de ces méthodes vous tente…

À noter également que les fins de mois et juste après Noël sont des périodes stratégiques pour vendre ou proposer des réductions car la plupart des gens viennent de recevoir leurs salaires ou de l’argent de la part de leurs proches. C’est donc le bon moment pour baisser ne serait-ce que de 1€ symbolique le prix des articles dont vous souhaitez vous débarrasser afin de renotifier l’air de rien toutes les personnes intéressées…

À lire aussi : Ces 5 astuces pour mieux chiner sur Vinted vont vous faire gagner du temps et de l’argent

Crédit photo de Une : pexels-mikhail-nilov-6612551