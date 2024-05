Pour changer de Vinted, et chiner du Sézane, ba&sh ou Maje pas cher, ce nouvel e-shop pourrait vous plaire

Vous détestez fouiner en friperies physiques ? Vous vous noyez dans les innombrables pages de plateformes de seconde main comme Vinted, Vestiaire Collective ou LeBonCoin ? Alors la plateforme de seconde main haut de gamme Paradigme pourrait vous plaire. Surtout si vous adorez des marques haut de gamme comme Sézane, ba&sh, Maje ou Sandro.

Pendant que la mode milieu de gamme s’effondre en France, on n’a peut-être toujours pas le budget pour des marques premium comme Sézane, ba&sh, Maje, ou encore Sandro. Pour épargner son porte-monnaie et la planète, on peut donc vouloir se tourner vers de la seconde main. Mais si vous avez la flemme de retourner Vinted ou Vestiaire Collective, trouver un e-shop de confiance qui fait déjà bien le tri pour vous peut être une sacrée tentation. C’est le pari de Paradigme, qui se concentre sur des marques haut de gamme et des pièces faites pour durer.

La plateforme de seconde main parfaite pour les fans de Sézane, ba&sh, Maje et compagnie ?

Fondée par les frères français Fabien et Vincent Huché-Deniset en octobre 2021, cette nouvelle plateforme se donne pour mission de donner aux gens l’expérience du neuf en seconde main. Et ce, en faisant en sorte que l’expérience d’achat soit aussi qualitative que possible. Cela passe notamment par l’uniformisation des visuels (avec des pièces généralement présentées sur fond blanc, sur cintre et/ou portées par une mannequin). Une indication claire du prix boutique versus le prix en seconde main. Et la possibilité de remboursement.

En plus d’articles proposés par des particulier·es, on trouve aussi sur Paradigme.fr des pièces fournies directement par les marques. Que ce soit des prototypes et/ou des vêtements portés lors de shootings qui ne peuvent être vendues.

Les trucs en plus de Paradigme.fr

En tant qu’acheteuse, on apprécie que les articles envoyés par des particulier·es passent entre les mains de la plateforme pour un contrôle qualité, et une éventuelle remise en état si besoin, avant de nous être expédiés. On a donc la garantie que les produits sont conformes à leur description.

En tant que vendeuse, on n’a pas besoin d’attendre que l’article soit acheté par quelqu’un d’autre, puisque la plateforme sert d’intermédiaire. On a donc juste un petit formulaire à remplir pour donner des informations élémentaires sur la pièce qu’on veut vendre, avant que Paradigme ne se montre intéressé, et envoie une étiquette pré-payée et pré-adressée. Et dès réception de la pièce, on est payée.

Les trucs en moins de Paradigme.fr

Qui dit sélection de marques haut de gamme, et surtout travail de sélection, de remise en état, et de mise en valeur sur le site par un intérmédiaire, dit aussi prix plutôt élevé. Ça reste bien moins cher que du neuf, mais ne vous attendez pas à d’aussi bonnes affaires que sur Vinted ou LeBonCoin où l’on trouve aussi bien le bon grain que l’ivraie. C’est le prix d’avoir que des choses triées sur le volet.

C’est le prix d’avoir que des choses triées sur le volet. En cas d’insatisfaction de ce que vous avez acheté sur Paradigme, le remboursement se fait par bon d’achat à utiliser sur la plateforme.

La liste des marques les plus connues qu’on peut trouver sur Paradigme.fr

Outre des partenariats directs avec des marques comme Absolut Cashmere, Côtelé Paris, Ekyog, ou encore Petite Mendigote, on trouve des marques haut de gamme très populaires en France sur Paradigme comme :

American Vintage

ba&sh

Claudie Pierlot

Comptoir des Cotonniers

Des petits hauts

Eric Bompard

Gérard Darel

Maje

Levi’s

Sandro

Sessùn

Sézane

Soeur

Tara Jarmon

The Kooples

Vanessa Bruno

ZAPA

