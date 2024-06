Vinted : ce changement majeur va vous faciliter la vie

Du nouveau chez Vinted, la plateforme de seconde main la plus populaire du moment. Désormais, vous verrez deux prix affichés pour un même produit. On vous explique.

Faites-vous partie de ces personnes complètement accro à Vinted. Ces personnes à l’affût de la meilleure affaire, de la plus belle pièce ? Si oui, vous avez peut-être remarqué ce changement majeur. Depuis le 18 juin, la plateforme spécialisée dans la seconde main affiche désormais le prix avec et sans la « protection acheteurs ». C’est toujours le second prix, le plus élevé, que paiera l’utilisateur.

Vinted a pris cette mesure pour se conformer aux exigences de transparence de la Commission européenne. Et en effet, auparavant, il fallait attendre de passer à la phase achat pour voir le prix total.

Vinted n’affiche toujours pas les frais de livraison

Les frais de livraison ne sont pour autant toujours pas inclus dans le montant total. Or cette mesure était demandée par la Commission européenne. Celle-ci précise que la plateforme n'a pas accédé à la demande de l'institution en refusant « d'afficher les frais de livraison » dans le prix total « avant que ne débute la procédure d'achat ».

