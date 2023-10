Contre les contrefaçons, Vinted lance son premier service de vérification d’articles de grandes marques

La marketplace fondée en Lituanie en 2008 et qui compte désormais plus de 80 millions d’utilisateurices dans le monde se dote enfin d’un service de vérification pour les articles de luxe et de marques streetwear souvent contrefaites comme adidas ou New Balance. Gratuit pour les vendeuses, 10 € pour les acheteuses, il renforce la confiance dont on pouvait manquer pour acheter de la marque sur Vinted.

Déjà bien connu et très utilisé en France, Vinted n’est clairement pas le premier choix qui vient à l’esprit quand il s’agit d’acheter du luxe. En cause : la peur de tomber sur des contrefaçons sur la plus grande plateforme européenne en ligne dédiée à la revente de vêtements de seconde main entre particuliers (80 millions d’utilisateurices dans le monde !). Mais si cette marketplace fondée en Lituanie en 2008 veut répondre à son ambition de faire de la seconde main le premier choix dans le monde entier, il lui fallait se doter d’un service dédié contre ce genre d’arnaques. C’est enfin chose faite puisqu’elle a enfin lancée le 16 octobre 2023 son service de vérification Vinted.

À lire aussi : Nos 5 astuces de pro pour mieux chiner sur Vinted, sans y perdre trop de temps et d’argent

Comment fonctionne le service de vérification et authentification sur Vinted.

Pourquoi utiliser le nouveau service de vérification de Vinted ?

Comme son nom l’indique, ce service permet de faire vérifier par des professionnels les articles. Ces derniers sont donc envoyés par les personnes vendeuses au centre de vérification de la plateforme où des expert·es en vérifient l’authenticité.

Le prix de ce nouveau service de vérification Vinted s’avère plutôt abordable : gratuit pour les personnes vendeuses, et 10 € pour les acheteuses (rappelons qu’on parle d’articles de luxe, rarement vendus en dessous de 100 € sur la plateforme).

À lire aussi : Ces 6 astuces pour mieux vendre sur Vinted vont alléger vos placards et arrondir vos fins de mois

Pour savoir quels articles sont éligibles au service de vérification Vinted, il suffit de repérer les annonces qui comportent un badge en forme de diamant. Cela signifie qu’on aura, au moment du paiement, la possibilité d’y avoir recours ou non.

Côté personnes vendeuses, cela faisait déjà belle lurette qu’en cas de création d’une annonce pour un article de luxe issu de maisons bien connues, la plateforme pouvait vous demander d’en justifier l’authenticité, au moins par une photo du numéro de série. Faute de quoi, l’annonce reste masquée des autres personnes utilisatrices. Mais c’était un faible garde-fou, facile à contourner pour les faussaires. Ce nouveau service permet donc d’ajouter en sécurité pour toutes.

Qui sont les personnes qui vérifient l’authenticité des pièces de luxe vendues sur Vinted ?

L’équipe d’expert·es en vérification Vinted rassemble plus de cinq décennies d’expérience et de connaissances sur des milliers de marques, rapporte la plateforme dans un communiqué de presse :

« Après l’acquisition l’année dernière de la plateforme de revente de produits de luxe Rebelle, basée en Allemagne, les deux équipes ont uni leurs compétences pour faire bénéficier aux membres Vinted de l’expertise de Rebelle en matière de vérification d’articles de marque. L’équipe d’experts examine soigneusement les articles éligibles achetés sur Vinted dans leur centre de vérification à Hambourg. »

À lire aussi : Si la mode de seconde main cartonne de plus en plus, la contrefaçon aussi !

Le service de vérification des articles est actuellement disponible en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Pour le moment, des centaines de marques de créateurs, telles que Chanel, Dior, Hermès, Saint Laurent, Bottega Veneta, Celine et Jacquemus, mais aussi des marques streetwear comme Adidas et New Balance, sont déjà éligibles au service, et d’autres seront progressivement ajoutées. Adam Jay, PDG de la marketplace Vinted, s’en réjouit ainsi :

« Nous savons que l’authenticité et la confiance sont primordiales sur le marché de l’achat seconde main en ligne et nous pensons qu’elles devraient être accessibles à tous. C’est pourquoi nous avons travaillé pour offrir un service de vérification pour les pièces de créateurs qui soit à la fois fiable et abordable. Depuis la création de Vinted il y a 15 ans, notre engagement a toujours été de faire de la mode seconde main le premier choix. Ce nouveau service est une étape importante : elle offre à notre communauté la plus grande confiance. »