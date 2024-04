Bon plan mode : ces 2 marques (qu’on adore) vont fortement baisser leurs prix

Les marchés du prêt-à-porter femme et de la lingerie déclinent en France. C’est pourquoi le groupe Fast Retailing, qui détient Uniqlo, Comptoir des cotonniers et Princesse tam tam compte réduire les prix de ces deux dernières enseignes dans le but de redynamiser ses affaires.

Si le luxe ne connaît pas la crise, mais en jouit, c’est une tout autre affaire pour la mode milieu de gamme qui s’effondre en France. Ce secteur a supprimé plus de 37 000 postes ces dix dernières années, et on ne compte plus les redressements et liquidation judiciaires. Pendant que les vendeuses perdent leur travail et peinent à se reconvertir, une partie du grand public traque les baisses de prix, dans un contexte d’inflation terrible. C’est dans ce climat plus que morose que le groupe Fast Retailing (Uniqlo, Comptoir des cotonniers, Princesse tam tam) a décidé de baisser beaucoup de ses prix.

Pourquoi Comptoir des cotonniers et Princesse tam tam baissent leurs prix de 30 %

Kunii San, l’actuel président des deux marques du groupe, a en effet annoncé ces baisses de prix au média spécialisé FasthionNetwork. Elles résultent d’un plan de restructuration débuté en 2023 pour redynamiser leurs affaires. D’après leur nouveau barème de prix, la plupart des pièces coûteront moins de 100 €, sauf les plus grosses comme les manteaux qui devraient plafonner à 200 €. Chez Princesse tam tam, la barre est encore plus basse : leur lingerie ne coûtera pas plus de 50 €. Globalement, les prix de ces deux marques ont baissé d’environ 30 %. Notamment grâce à une centralisation de leur chaîne de production auprès de celle d’Uniqlo.

Quels sont les nouveaux prix en baisse chez Princesse tam tam ?

Les nouveaux prix chez Princesse tam tam

Sur le site de Princesse tam tam, la marque de lingerie explique ainsi que les prix ont baissé mais pas leur qualité :

« Princesse tam tam a toujours été conçue comme une marque proche des femmes, donc accessible. La qualité ne bouge pas. Il n’y aura pas de matières de moins bonne qualité, ou moins de matières. Les tailles 40 ne deviendront pas des 38, ni les tangas des strings, parce que nous aurions économisé sur les mètres de tissu. Cette baisse de prix est rendue possible grâce à des synergies de production au sein du Groupe Japonais Fast Retailing, propriétaire de la marque. »

On y trouve désormais des soutiens-gorge à moins de 30 €, des culottes à moins de 20 €, ou encore des nuisettes à moins de 40 €.

Quels sont les nouveaux prix en baisse chez Comptoir des cotonniers ?

Les nouveaux prix chez Comptoir des cotonniers

Même constat chez Comptoir des cotonniers, sur une page baptisée « notre engagement : beau, durable accessible » : on y trouve des jeans en coton bio à moins de 100 €, des pulls en 100 % laine mérinos à 75 €, ou encore des t-shirts en lin européen à moins de 30 €.

En 2023, Fast Retailing a déjà décidé de fermer près de la moitié de ses boutiques (28 sur 67), et de réduire de 50 % de ses effectifs pour Comptoir des cotonniers. Même stratégie pour Princesse tam tam : 27 magasins sur 69 ont fermé, ce qui allait aussi avec une grosse baisse du personnel, forcément. Un bon plan mode côté budget, moins côté social.

