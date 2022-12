Quelles sont les tendances mode de 2023 sur lesquelles on peut miser ?

Le bleu cobalt, le pantalon cargo, la veste de motard, la jupe longue en jean ou encore le naked top s’annoncent déjà comme les tendances mode les plus saillantes de la nouvelle année 2023.

Pendant que tout le monde fait le bilan de l’année 2022 qui vient de s’écouler, l’industrie de la mode a déjà fait ses propositions pour habiller 2023. Le bleu cobalt à faire palir Yves Klein, le pantalon cargo pour fredonner « Fantaisie militaire » d’Alain Bashung, la veste de motard pour danser sur Motomami de Rosalía, la jupe longue en jean pour se la jouer hippie chic ou encore le naked top s’annoncent déjà comme les tendances mode les plus saillantes sur lesquelles on peut investir les yeux fermés si le cœur y est.

C’est déjà dans la poche : le pantalon cargo

Le pantalon cargo sur les podiums printempts-été 2023 de Dior, Blumarine, Coperni et Diesel.

Cela fait déjà quelques saisons qu’il revient sur le devant de la scène mode, porté par la tendance Y2K. Cher à Kim Possible, le pantalon cargo rhabille les années 2020, plutôt dans une version baggy, à twister de ses origines militaires et austères par un haut plus près du corps. Ce contraste des volumes facile à manier pour une allure digne de la fantaisie militaire d’Alain Bashung.

Le génie de la jupe en jean longue

La jupe en jean longue dans les collections printemps-été 2023 de Tommy Hilfiger, Givenchy, Burberry et Altuzarra.

Si on l’envisage souvent en version mini pour l’été, la jupe en jean prend une longueur d’avance cette année en s’imposant version maxi dès cet hiver. On peut la choisir dans une toile de denim brute, pour un look plutôt BCBG ou normcore. Cela fonctionne aussi bien avec des sandales à talon, des bottines ou des baskets. Les modeuses les plus pointues pourront tenter la jupe en jean longue dans une toile délavée, voire déchirée, pour une allure pleine de génie grunge.

Le bleu reste une couleur chaude

Collections printemps-été 2023 de Prabal Gurung, Arthur Avellano, David Koma, Alexander McQueen.

Si le Viva Magenta a été élu couleur de 2023, on trouve beaucoup dans les collections pour cette année-là une autre couleur extrêmement saturée : le bleu Klein, cobalt, ou outremer. Qu’importe comment vous l’appelez, pourvu que la teinte d’indigo paraisse la plus vibrante possible, voire irréelle. À porter en total look pour les plus audacieuses et obsessionnelles, ou juste par touche pour réveiller n’importe quelle tenue qui manquerait de vitamine sea.

La motomanie appuie sur le turbo

La veste en cuir façon blouson de moto sur les podiums printemps-été 2023 de Dion Lee, Chloé, Alyx, Alexander McQueen.

Peut-être est-ce grâce à la chanteuse Rosalía et son album Motomami qui a donné envie à quasi la moitié de la planète de rouler des mécaniques. En tout cas, les modeuses ont ressorti leur veste de motarde du placard, et chiné du côté de la seconde main d’authentiques blousons d’automobile décorés d’écussons. De quoi apporter du chien à n’importe quelle tenue un peu trop sage. La superposition la plus inattendue (et donc savoureuse) consiste à le porter avec une robe de soirée bien fluide, et des escarpins, qui contrasteront avec le blouson dur à cuir(e). Les plus pointues pourront même tenter de porter leur veste de bikeuse autour de la taille comme s’il s’agissait d’une jupe. Perfecto !

Le petit chaperon rouge va en soirée

La robe à capuche dans les collections printemps-été 2023 de Alaïa, Saint Laurent, Ferragamo et Christian Siriano.

On pourrait croire ce genre de pièces réservées aux célébrités pour des tapis rouges, mais qui retient le commun des mortels de porter une robe avec capuche intégrée ? Qui empêche de se la jouer Grace Jones aussi bien au Nouvel An qu’à la fac ou au bureau ? Peut-être l’islamophobie ambiante en France et la loi de 2004 contre ce qui peut être perçu comme un signe ostentatoire de religion. En fonction de si l’on peut être perçu comme musulmane ou non, c’est donc une tendance mode qui peut s’avérer à double-tranchant. Celles qui le souhaitent peuvent toutefois s’essayer à cette pièce, tout en continuant de s’interroger et dénoncer le double-standard à l’œuvre en matière de couvre-chef.

La transparence se porte aux nues

Le naked top sur le podium des collections printemps-été 2023 de Chanel, Giorgio Armani, Marques’Almeida et Acne Studios.

Si les célébrités adorent porter des robes effet nudité complète (surnommée naked dress) pour faire des apparitions marquées, c’est plus compliqué à porter dans la vie quotidienne. Mais ces derniers mois émerge une autre façon d’oser la transparence sans se sentir complètement à poil : le haut en tulle, résille, ou maille lâche, avec un soutien-gorge en dessous ou un corset par-dessus. Bref, le naked top se porte haut et fort, pour rendre la tendance du selfwear un peu plus réaliste et praticable pour le quotidien du commun des mortels.

