Après avoir conquis la génération Z, la tendance baggy veut régner sur 2022

Dans la famille des tendances marquantes pour cet automne/hiver 2021-2022, je voudrais le pantalon baggy. En jean taille basse ou costume taille haute, ce genre de fut pourrait bien détrôner le sacro-saint slim.

Le jeu de la mode a longtemps voulu nous faire croire que la coupe slim était indétrônable.

Près du corps, des bassins jusqu’aux chevilles, il peut s’avérer inconfortable quand il ne regorge pas d’élasthanne, mais celle-ci a vite fait de limiter sa durée de vie et rendre l’exercice beaucoup moins flatteur (coucou les plis horizontaux en plein milieu de la cuisse).

Pour l’automne-hiver 2021-2022, le baggy veut remplacer le slim

Si on a toutes les raisons de préférer certaines coupes de pantalons plutôt que d’autres en fonction de sa morphologie, comment on se sent bien et veut se présenter au monde, toujours est-il que les maisons de luxe et les marques de grande distribution s’accordent à mettre en avant la coupe baggy comme la tendance forte de cet automne-hiver 2021-2022 !

D’où (re)vient la tendance baggy, au juste ?

Dans l’histoire occidentale, porter des vêtements oversized a souvent été un symbole de contestation, car allant à l’encontre de ce qu’on estime tenir du civisme. C’est ce que rappelle notamment Denis Bruna, historien de l’art français, spécialiste du Moyen Âge, des représentations du corps, des modes et des usages vestimentaires, dans son ouvrage Tenue correcte exigée (tiré de l’expo du même nom présenté au Musée des Arts décoratifs) :

« Dans Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, publiées en 1702 par Jean-Baptiste de La Salle, il est dit que “rien n’est plus malséant qu’un vêtement qui ne convient pas à la taille de la personne qui le porte ; cela défigure tout un homme, particulièrement lorsqu’il est trop ample” […] Il vaut mieux ordinairement qu’un habit soit plus court et plus étroit qu’il ne doit être, que d’être ou trop large ou trop long. »

Dans les mentalités occidentales du Moyen-Âge jusqu’à la fin du XXe siècle, le large a tendance à semer la controverse, car il s’éloigne de la perfection taillée par Dieu qu’est la silhouette humaine ; on le soupçonne de servir à masquer une grossesse ou des vols, on le juge excessif en matière et imagine qu’il entrave la démarche…

Tels sont les reproches fait aux porteurs de pantalons larges, comme la tendance controversée des hauts-de-chausses à la fin du XVIe, les Oxford Bags des étudiants anglais dans les années 1920, les costumes baggys des Zoots aux États-Unis dans les années 1930, ou encore les pantalons des Zazous dans la France rationnée des années 1940.

Le baggy des années 1990 a les faveurs de la génération Z

Plus proche de nos mémoires, c’est la tendance des pantalons baggys — venue de la culture hip-hop qui surgit aux États-Unis dans les années 1990 — qu’on connaît mieux. Des pantalons choisis beaucoup trop grands pour se la jouer bad boy en clin d’oeil à ceux en taille unique et sans ceinture imposés dans les prisons.

Si bien que beaucoup d’établissements scolaires, des États-Unis à la France l’interdisent dans leur règlement intérieur, et il se voit peu à peu démodé par l’hégémonie du slim qui débute au milieu des années 2000.

Après plusieurs tentatives, voilà que les jeans coupe droite, mom, boyfriend, et baggy détrônent enfin les slims et skinny. Et pour cause : les pantalons amples se prêtent beaucoup plus au port d’autres tendances comme les pully tops, hauts seconde peau, et autres pin tops ! Cela rend aussi plus facile le port de baskets massives (dad shoes) et chaussures à plateforme (bottes, babies, mocassins, et autres sabots ou crocs).

Viser des coupes larges plutôt qu’étroites simplifie également l’achat de seconde main, puisqu’on n’a pas besoin de viser sa taille exacte pour s’en sortir à merveille.

Les pantalons larges deviennent même un signe de distinction de la jeune génération Z (née après 1995) par rapport à ses aînées. Et justement, certains millennials le vivent mal : pullulent désormais sur Twitter des trentenaires ulcérés (le plus souvent pour rire) de remarquer que leur goût en matière de jean raconte peut-être à leur place qu’ils ne sont plus si jeunes !

This message is for the Gen Zers:

Listen ya little so and sos, you aren’t so cool. You are repeating the absolute worst trends of the 90s. We’ve already been there. We’ve seen some things. And we aren’t giving up our side parts or our skinny jeans. WE ARE FIGHTING BACK. — Callie Thompson (@callie_mt) February 15, 2021

« Message à la Gen Z : écoutez les petits potes, vous n’êtes pas si cool que ça. Vous répétez juste les pires tendances des années 1990. On a déjà vécu ça. On a vu des choses. Et on n’abandonnera pas nos raies sur le côté ni nos jeans skinny. ON SE DÉFEND. »

Même sur Etsy, on trouve des t-shirts avec pour slogan « Side Parts & Skinny jeans » (raies sur le côté et jeans skinny) comme signe d’opposition à une jeunesse qui préfère le confort de l’amplitude plutôt que les coupes trop étroites.

Sur les podiums, plus c’est baggy, plus c’est trendy

Alors bien sûr, tirer des généralités, a fortiori à l’échelle d’une génération, a quelque chose d’artificiel, puisqu’on passe rarement du jour au lendemain d’une coupe de pantalon fétiche à une autre, pas même le jour de l’an. Et puis, on n’en a pas forcément envie : si vous êtes bien dans vos skinny, tant mieux !

La vogue des pantalons amples s’impose donc graduellement, depuis quelques saisons déjà. Les créateurs qui flairent généralement le mieux les tendances se vouent déjà aux coupes larges — en témoigne Céline par Hedi Slimane, longtemps chantre du slim, qui propose désormais des baggys. Même chose du côté de Balenciaga par Demna Gvasalia où le large se fait roi.

Si cette tendance vous tente, vous pouvez facilement l’adopter en jouant par exemple la carte du total look ample avec un sweat à capuche, un blazer, et un pantalon de costume tous surtaillés. Ou alors la carte du contraste de volumes, en contrebalançant l’amplitude du bas par un haut seconde peau en mesh ou un fin col roulé en maille.

En fait, ce n’est pas tant les associations de vêtements qui posent question que celle de l’ourlet et des chaussures : à vous de voir si vous préférez un pantalon large feu de plancher qui tombe juste au-dessus de la malléole, ou alors un fut qui dégouline plus généreusement sur la chaussure (au risque qu’il se salisse sur le sol, mais c’est le prix du style) ! Notez simplement que c’est plutôt ce dernier qui a les faveurs des podiums et de la grande distribution aujourd’hui.

