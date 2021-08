Peut-on porter un « pin top », qui ne tient qu’avec une épingle, sans finir à oilpé ?

Dans la lignée des crop tops, tube tops, et pully tops, voici venu le temps des pin tops : des hauts ne tenant qu’à une épingle ou minuscule bouton. Megan Fox, Bella Hadid, ou Hailey Bieber l’ont déjà adoptée, mais une telle tendance peut-elle vraiment prendre ?

Cette tendance a clairement de quoi piquer la curiosité. Le pully top suscitait déjà des questionnements, puisque son intérêt réside justement dans son côté « prêt à exploser à tout moment » — gare au moindre éternuement, toussotement, ou variation de gramme. Mais voilà que la mode continue de filer le mauvais-mais-sexy coton des hauts qui tiennent à peine, avec désormais la vogue des pin tops !

Comprendre : un petit haut, gilet, ou chemisier qui feint de n’être fermé (c’est beaucoup dire) que par une unique épingle soigneusement positionnée entre les seins…

Le pin top, ce haut qui ne tient qu’à un fil, une épingle ou un bouton

Comme un exhausteur de sensualité qui habille autant qu’il déshabille, attire l’oeil tout en faisant semblant de ne pas y toucher, ce genre de haut appelle évidemment à être porté à même la peau… au risque d’en dévoiler plus qu’on ne voudrait.

Déjà là dans les années 1990 comme l’illustre Gwyneth Paltrow (et son ensemble en soie vert émeraude devenu culte signé Donna Karan) dans le film Great expectations (1998) réalisé par Alfonso Cuarón, la tendance revient en force aujourd’hui, notamment repopularisée par le créateur Simon Porte Jacquemus et sa collection La Montagne pour l’automne-hiver 2021-2022 (oui, oui, automne-hiver).

Comptez 310€ « La maille Pralù longue », ce fameux gilet, composé de 81% viscose, 12% polyamide, 4% elasthanne, et 3% polyester, fabriqué au Portugal.

Voir cette publication sur Instagram Megan Fox portant le pin top « La maille Pralù longue » de Jacquemus qui coûte 310€.

On pensait cette extravagance de stylistes qui ne savent visiblement pas ce que ça fait que d’avoir des seins dans l’espace public réservée à des célébrités et influenceuses qui ne se baladent jamais sans garde du corps — Emily Ratajkowski, Hailey Bieber ou encore Bella Hadid l’ont bien montré.

Seulement, leurs apparitions publiques ont été suivies de pics de recherche en ligne, d’après la plateforme spécialisée Lyst qui rapporte ainsi :

« Au cours des 2 dernières semaines, les recherches sur Lyst ont augmenté de 78 %, “haut à nouer sur le devant”, “haut à lacets” et “haut à épingles” étant les mots clés les plus fréquemment recherchés. Après que Megan Fox a été aperçue portant un cardigan à épingles rouge Jacquemus, les recherches pour le cardigan court La maille Pralù de la marque ont bondi de 52% en 48h. »

La tendance du pin top intrigue et intéresse donc de plus en plus, accompagnant le fait que de nombreuses femmes ne souhaitent pas renouer avec le soutien-gorge depuis le début de la pandémie — et la généralisation du télétravail qui a contribué à libérer le téton.

No bra, yes pin top ? C’est plus compliqué que ça…

Comment rendre la tendance du pin top davantage portable dans la vraie vie ?

Dans la réalité, on n’est pas obligée de risquer d’être refoulée au musée — voire une amende pour atteinte à la pudeur — si l’on veut s’adonner à cette tendance, puisque le pin top rend aussi très bien porté par-dessus un haut seconde peau ou une robe moulante.

Comme l’illustre Hailey Bieber ci-dessous, le pin-top peut aussi être réchauffé d’une veste elle-même un peu plus lourde (donc moins susceptible de se soulever au moindre courant d’air) histoire de sécuriser l’ensemble, et le tour est joué.

On peut d’ailleurs s’essayer à la tendance sans forcément acheter un haut conçu exprès dans ce style : peut-être avez-vous déjà un gilet sans bouton ni fermeture éclair qu’il vous suffirait de refermer d’une broche ou d’une épingle à nourrice ?

Cela fonctionne même avec des cardigans disposant déjà de boutons dont on n’en fermerait qu’un seul stratégiquement, ou une chemise selon le même principe. Bref, encore une tendance qui prouve que le style ne tient qu’à un fil.

