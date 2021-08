Attention les yeux : la tendance mode imprimé illusion d’optique débarque tout droit des sixties

De l’artiste Vasarely dans les années 1960 aux podiums d’aujourd’hui, les vêtements illusion d’optique envahissent la mode pour jouer avec les formes du corps. Voici où et comment adopter facilement la tendance, aperçue aussi bien sur Olivia Rodrigo que Kim Kardashian.

Lentement mais sûrement, certains détails esthétiques des années 1960 reviennent à la mode. On peut spontanément penser aux robes trois trous aussi minimalistes que futuristes et veste en vinyle si typiques de la maison Courrèges — qui a tant contribué à définir le style de cette période et qui revient aujourd’hui sur le devant de la scène sous la houlette d’un nouveau directeur artistique, Nicolas Di Felice.

Mais les années 1960 ont également été un espace-temps d’explorations artistiques du côté des illusions d’optique !

Ce mouvement d’art optique (ou « op art » comme le surnomment les anglophones) a plusieurs fois tenté de surgir du côté de la mode, en particulier sous les doigts de Jean Paul Gaultier qui reprenait dans les années 1990 les motifs de l’artiste né austro-hongrois et naturalisé français Victor Vasarely en top seconde-peau.

Ou encore Dries Van Noten référençant Vasarely dans sa collection printemps-été 2009, et l’artiste britannique Bridget Riley dans sa collection automne-hiver 2014-2015.

Aujourd’hui, cette récupération mode de l’op art des années 1960 commence enfin à se populariser : elle a envahi les dernières collections de Christopher John Rogers, Marine Serre, ou encore Paco Rabanne par Julien Dossena.

Les modeuses les plus pointues s’arrachent déjà sur les sites de seconde main des modèles d’archives Jean Paul Gaultier, comme cette robe datée de 1995 portée par Kim Kardashian pour commander KFC à Paris en février 2020 (oui, ce moment a vraiment existé et tant fait parler que le restaurant a installé une plaque honorifique sur la borne utilisée par la femme d’affaires et son ex-mari Kanye West).

Du côté des marques de mode plus grand public à petit prix, il devient facile de trouver ce genre de hauts seconde peau en matières techniques imprimé de motifs psychédéliques. On peut les porter avec une mini-jupe et des bottes massives de Bratz à l’image d’Olivia Rodrigo.

Ou encore contrebalancer leur caractère moulant par un bas volumineux tel qu’une ample jupe plissée longueur midi ou un pantalon de costume bien baggy. Les modèles manches longues seront parfaits pour réchauffer ses petites robes d’été préférées une fois l’automne-hiver vraiment arrivé en jouant la carte de la superposition inattendue.

En fait, cela fonctionne à peu près avec tout, à condition de ne pas avoir peur de la couleur et des motifs !

7 hauts seconde peau à motif illusion d’optique

Body encolure américaine à imprimé damier déformé, Bershka, 12,99€.

T-shirt avec imprimé damier déformé, New Look, 15,17€.

Jupe longue d’ensemble style jupon à imprimé damier déformé, Annorlunda, 55,99€.

T-shirt manches courtes imprimé illusion d’optique, Bershka, 12,99€.

Pantalon flare imprimé damier déformé, Bershka, 25,99€.

Legging sans couture imprimé illusion d’optique, 15,95€, et haut assorti, 9,95€, Zara.

Top imprimé à larges bretelles noués, Zara, 19,95€.

