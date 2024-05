Comment s’habiller comme dans La Chronique des Bridgerton sans paraître déguisée ?

Outre le scénario, la série La Chronique des Bridgerton doit aussi son succès à ses looks qui ont créé la tendance regencycore. Voici 3 marques dans lesquelles puiser et/ou à traquer en seconde main pour vous habiller comme une princesse, en corset et serre-tête.

Depuis le 16 mai, date de sortie sur Netflix de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, la tendance mode regencycore reprend de plus belle. Fondée sur la série de livres éponyme de Julia Quinn et diffusée depuis le 25 décembre 2020 sur la plateforme au N rouge, la série regorge de looks royaux. Elle se déroule dans la haute société londonienne lors de la Régence anglaise du XIXe siècle, d’où l’élégance aristocratique qui s’en dégage. Serre-tête délicats, corset sophistiqués, et cascades de froufrous donnent aux héroïnes des allures de princesse qu’on pourrait bien vouloir adopter dans la vraie vie quotidienne. Mais comment s’habiller selon cette esthétique dite regencycore sans avoir l’air déguisé ?

Sur Etsy pour des bandeaux, serre-têtes et autres barrettes dignes de Bridgerton

Tout est question de dosage, et de bons accessoires. Si l’on trouve sur Etsy plein de patrons de jolies robes à la taille empire (c’est-à-dire cintré juste sous la poitrine) à petit prix rien qu’en tapant « Bridgerton » dans la barre de recherche, c’est un peut-être un peu too much pour la vie de tous les jours. En revanche, un serre-tête délicat peut apporter une touche regencycore à n’importe quel look. Les plus timides peuvent le réserver pour de grands événements comme un PACS, un mariage ou une cérémonie religieuse type baptême par exemple. En tapant « Bridgerton headband » ou « Bridgerton headpiece », vous pourrez trouver bien des merveilles dignes de La Chronique des Bridgerton sur Etsy.

Barrette de style régence — GemAndStoneJewelry via Etsy — 10 €.

Bandeau à fleurs roses — CalaByLilian via Etsy — 86 €.

Serre-tête de style Art déco — lilyandeva via Etsy — 24,96 €.

À lire aussi : Tendances mode printemps-été 2024 : quels sont les sneakers, jupes, jeans, et robes sur lesquels miser ?

House of CB pour une robe corsetée qui ne fait pas déguisement

Pour la vie de tous les jours ou pour les grandes occasions (comme en tant qu’invitée à un mariage) une jolie robe corsetée peut être du plus bel effet. On en trouve énormément du côté de la marque londonienne House of CB. Version longue ou courte, leur allure vintage, notamment permise par des imprimés floraux, fonctionnent aussi bien en version longue ou courte. Si elles coûtent facilement plus de 200 € en neuf, on peut aussi trouver des pépites sur des sites de seconde main comme Vinted ou Vestiaire Collective. La marque propose aussi des corsets, qu’on peut donc porter par-dessus des robes qu’on aurait déjà chez soi, afin de les propulser dans la tendance regencycore digne de Bridgerton.

Mini-robe en tulle à effet corset — House of CB — 235 €.

Robe longueur midi à imprimé floral et effet corset — House of CB — 248 €.

Robe longueur midi à imprimé floral — House of CB — 262 €.

À lire aussi : Zendaya et le film Challengers plaident pour la tendance mode du tennis, le #tenniscore

Corset story pour un waist trainer grande taille

Sans inciter à les serrer à fond, les waist trainers peuvent servir à adopter un look proche de ceux de la série Bridgerton pour leur aspect semblable à un corset. On en trouve pléthore sur le site Corset Story, y compris pour des grandes tailles. À porter comme un haut bustier avec un pantalon pour éviter un look trop premier degré, ou justement en jouant à fond l’hommage regencycore pour la série sur une robe dans les tons pastel.

Waist trainer d’inspiration victorienne — Corset Story — 88 €.

Waist trainer en denim — Corset Story — 91 €.

Waist trainer en sergé de coton — Corset Story — 120 €.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.