Bridgerton : Ce détail du dernier épisode pourrait enfin signer l’arrivée d’une romance lesbienne

La saison 3 de Bridgerton, qui vient de s’achever, a suivi la romance de Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Si le sujet de la prochaine saison n’a pas été officiellement annoncé, un indice n’a pas échappé aux spectateur·ices de la série…

Cet article contient des spoilers sur la saison 3 de Bridgerton et le contenu des livres.

Depuis trois saisons, La Chronique des Bridgerton, ravit les fans avides de romance et de drame. La dernière salve d’épisodes, dévoilés entre mai et juin, a suivi l’union de Penelope Featherington et Colin Bridgerton, qu’une amitié profonde lie depuis l’enfance. Mais comme à son habitude, la série ne pouvait se concentrer sur un seul couple, et c’est donc en deuxième plan qu’une autre Bridgerton, élue diamant de la saison par la reine, a fait ses débuts en société. Les spectateurs ont pu suivre les amours de la timide Francesca (campée par Hannah Dodds), qui a fini par trouver son « match », en la personne discrète du comte de Kilmartin (Victor Alli). Et ce, malgré les doutes de la matriarche Lady Violet Bridgerton…

Enfin une romance lesbienne dans Bridgerton ?

S’il n’a pas encore été annoncé quels personnages seront au cœur de la quatrième saison, un indice n’a pas échappé aux yeux avertis de celles et ceux qui ont lu les romans de Julia Quinn.

En effet, dans l’une des dernières scènes du dernier épisode de la saison 3, la jeune Francesca annonce à son mari, avec qui elle part vivre en Écosse, que sa sœur Éloïse, quittera Mayfair avec eux pour les suivre dans leur aventure. Et c’est à ce moment que Lord Kilmartin présente alors à sa jeune épouse sa cousine, Michaela Stirling, qui sera, elle aussi, du voyage. Francesca semble troublée et en perd les mots.

Ce nouveau personnage n’a rien d’anodin. Dans les livres, Michaela Stirling est en réalité Michael Stirling, le cousin de Lord Kilmartin, dont Francesca tombe amoureuse et qu’elle finit par épouser après le décès brutal de son premier mari. L’introduction de Michaela à la place de Michael signe-t-elle l’introduction d’une romance lesbienne pour la prochaine saison de Bridgerton ?

La série a souvent été pointée du doigt pour son focus très hétéronormé. Les histoires que l’on suit sont quasiment toutes des romances hétérosexuelles passionnées entre des personnages beaux à en mourir. La dernière saison semble laisser présager un changement de paradigme bienvenu. Elle a notamment posé les jalons d’une possible introspection pour Benedict Bridgerton, le deuxième de la fratrie, qui découvre son attirance pour les hommes lors d’expériences à trois, initiées par son amante, Tilley Arnold. La saison quatre de Bridgerton sera-t-elle l’occasion d’ouvrir à d’avantage de romances queer ? On l’espère…

