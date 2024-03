Dune 3 : Denis Villeneuve a une seule condition pour accepter de réaliser la suite de Dune

Une saga où chaque film est meilleur que le précédent ? C’est ce que promet Denis Villeneuve. Malgré le succès retentissant de Dune 2 et ses 500 millions de dollars au box-office, le réalisateur canadien assure qu’il ne réalisera pas Dune 3 si le film n’est pas meilleur que le second volet.

Après le carton de Dune 2 au box-office mondial – le blockbuster avec Timothée Chalamet et Zendaya a officiellement passé la barre symbolique des 500 millions de dollars, toutes les attentions sont rivées sur la suite de la saga.

« J’ai passé six ans non-stop à Arrakis«

Face à une attente décuplée par la fin tout en suspens de Dune 2, son réalisateur, Denis Villeneuve a confié ses projets pour la suite… et il semble décidé à faire de la qualité du film une priorité absolue.

À lire aussi : Mad Max Furiosa : tout savoir sur le blockbuster au féminin le plus attendu de 2024

Le réalisateur canadien a ainsi promis aux fans de Dune qu’il ne réaliserait « Dune 3 » que s’il était « meilleur » que Dune 2 ajoutant même : « Sinon, je ne le ferais pas. »

Dune 2 // Source : WB

Une ambition de taille, étant donné le succès de Dune 2, adapté du roman de Frank Herbert. Dans les colonnes du magazine Empire, le cinéaste a expliqué : « J’ai fait les deux premiers films à la suite », réaliser un troisième volet « est tout à fait logique pour moi. »

« Il m’a semblé que c’était une bonne idée de continuer sur ma lancée juste après la sortie de la première partie. Nous étions déjà en train de concevoir et d’écrire le deuxième volet. Mais cela signifie aussi que j’ai passé six ans sans interruption à Arrakis et je crois qu’il serait sain de prendre un peu de recul. Tout d’abord, nous assurer que nous avons un scénario solide. Ce que je veux éviter, c’est de ne pas avoir un film prêt. Je pense qu’il y a un vrai risque, surtout compte tenu de l’enthousiasme autour de Dune.

Ce n’est pas la première fois que Denis Villeneuve témoigne sa volonté que chaque film Dune soit meilleur que le précédent. À propos du second volet, il avait confié à Variety : « Je ne dis pas que le film est parfait, mais je suis beaucoup plus satisfait de la deuxième partie que de la première », expliquant que Dune 2 avait atteint « une intensité et une qualité d’émotions » jusqu’alors exceptionnelle.

Des actrices centrales dans Dune 3 ?

Même si Dune 3 est encore mystérieux, Denis Villeneuve a d’ores et déjà annoncé que Léa Seydoux et Florence Pugh auraient des rôles considérablement approfondis par rapport au deuxième volet, comme le rapporte Screen Rant. « Elle deviendra l’un des personnages les plus importants de toute cette série », a-t-il révélé à propos d’Irulan, le personnage joué par Florence Pugh, résumant : « Je fais un peu avec elle ce que j’ai fait avec Zendaya dans le premier film. » Affaire à suivre…

À lire aussi : Carton au box-office, Dune 2 décroche 2 records (et la France y est pour beaucoup)

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.