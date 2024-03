Carton au box-office, Dune 2 décroche 2 records (et la France y est pour beaucoup)

Meilleur démarrage de 2024 aux États-Unis, Dune 2 a réalisé le double de la somme engrangée par le premier volet de la saga, sorti en 2021. Avec près de 180 millions de billets verts récoltés au total, le blockbuster avec Zendaya et Timothée Chalamet est une véritable tempête de sable sur le box-office américain et mondial.

Dune deuxième partie a tout raflé au box-office, dépassant même les estimations des experts avant sa sortie. Le blockbuster de Denis Villeneuve a décroché le prestigieux record du meilleur démarrage au box-office américain avec pas moins de 81,5 millions de dollars, comme nous l’apprend Deadline. Cela représente tout simplement le double du score réalisé par son prédécesseur. Ce dernier avait atteint les 41 millions de dollars lors de son premier week-end d’exploitation aux États-Unis.

Deux fois plus que Dune 1

Souvenez-vous, en septembre 2021. L’industrie du cinéma était défigurée par la crise sanitaire et l’ouverture incertaine des salles de cinéma. C’est dans ce contexte chaotique qu’est sorti Dune, premier volet d’une saga annoncée comme l’une des plus importantes de la décennie. Trois ans plus tard, la deuxième partie du blockbuster de Denis Villeneuve a de quoi panser les plaies de ce traumatisme. Dans un contexte de retour à la normale, après la crise sanitaire et la fin des grèves hollywoodiennes, Dune 2 a explosé tous les compteurs national et mondial.

Dune 2 // Source : Warner Bros

Parallèlement à ses 81,5 millions de dollars aux États-Unis, le film a engrangé 97 millions de dollars à travers le monde, et ce, alors qu’il n’est même pas encore sorti au Japon et en Chine.

Au total, le film a réalisé le chiffre colossal de 178,5 millions de dollars récoltés pour son premier week-end d’exploitation dans le monde. Notons que le public français a particulièrement aidé dans la réalisation de ce joli score puisque ce sont 9,6 millions de spectateurs qui se sont rués dans les salles obscures pour découvrir la suite des aventures de Zendaya et Chalamet.

Reste à voir si ces beaux chiffres dégringoleront passé les premiers jours d’exploitation du film, ou l’emmèneront au contraire vers le sommet des dunes.

