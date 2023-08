Anatomie d’une chute, le chef-d’oeuvre de Justine Triet explose tout (même Parasite) au box-office

Anatomie d’une chute est le cinquième meilleur démarrage pour un film ayant reçu la Palme d’or depuis 2004. Un succès plus que mérité.

On a beaucoup parlé du Barbenheimer, mais cet été, le public ne s’est pas déplacé au cinéma seulement pour le duo Margot Robbie / Ryan Gosling ou pour une bombe filmée sans effets spéciaux. Dès son premier jour de sortie (et même avant, si l’on compte les avant-premières), la Palme d’or du dernier festival de Cannes a attiré des foules de spectateurs, signant un démarrage historique pour un film d’auteur français.

Un meilleur démarrage que Parasite

Dès sa sortie en salles ce mercredi 23 août, Anatomie d’une chute a réalisé le score de 55 382 entrées, dont 8 375 en avant-premières. Pour avoir un ordre d’idées, c’est plus que Parasite de Bong Joon-ho. Lors de sa sortie en 2019, la Palme d’Or avait rameuté 54 941 entrées le jour de sa sortie. Mais le succès de Parasite s’est joué sur le temps long : ne quittant pas la programmation des salles au fil des mois, le film a fini par rassembler un total de 1 927 million au terme de son exploitation.

Sandra Huller dans Anatomie d’une chute de Justine Triet

Comme le rappellent Les Inrockuptibles, le film coréen est ainsi devenu la deuxième Palme d’or la plus vue en salles au XXIème siècle, juste après le documentaire de Michael Moore, Fahrenheint 9/11 sorti en 2004 (2 369 621 entrées). Au classement des plus gros démarrages de films ayant reçu la Palme depuis 2004, Anatomie d’une chute se hisse ainsi à la cinquième place.

On ne peut qu’espérer que la hissée au box-office de ce chef-d’oeuvre sur le couple ira le plus loin possible.

