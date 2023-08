Anatomie d’une chute met fin à l’hégémonie Barbie VS Oppenheimer au box-office

Si « Barbie » conserve sa place en tête du box-office français, « Oppenheimer » dégringole d’une position, au profit du long-métrage de Justine Triet.

Après cinq semaines d’hégémonie Barbie/Oppenheimer en salles, il semblerait que la domination des deux blockbusters américain au box-office français ait pris fin.

Si Barbie trône encore à la première place des films les plus regardés au cinéma en ce moment, Oppenheimer, lui, a chuté d’une place sur le podium, s’établissant désormais en troisième position. Et ceci à cause du long-métrage français Anatomie d’une chute qui fait une entrée fracassante à la seconde place du box-office.

Meilleur démarrage pour une palme d’or

En salle depuis le 23 août, le long-métrage de Justine Triet, qui a été couronné de la Palme d’or au Festival de Cannes 2023, a déjà réuni 262 698 spectateurs. Justine Triet réalise alors le meilleur démarrage pour une Palme d’or depuis Entre les murs de Laurent Cantet en 2008 (358 000 spectateurs la première semaine), juste devant La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche en 2013 (261 428 spectateurs).

La Palme d’or 2023 met ainsi fin à plus de cinq semaines consécutives de règne pour « Barbenheimer » au box-office français. Oppenheimer reste tout de même solide, rapporte le média spécialisé Box Office Pro, et frôle le cap des 4 millions d’entrées. Barbie, quant à lui, a dépassé les 5 millions de spectateurs.

