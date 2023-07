Barbie VS Oppenheimer : le grand gagnant au box-office est… le meilleur des deux films

Qui de la bombe de Christopher Nolan ou du bonbon acidulé de Greta Gerwig a ramené le plus de spectateurs en salles ? À quelques jours post-sortie des deux blockbusters les plus attendus de l’année, l’un des films (le meilleur des deux…) a clairement pris le dessus sur son concurrent !

Si vous êtes allée au cinéma depuis mercredi (ou aux avant-premières de mardi, pour les plus motivé·es), vous avez probablement vécu une expérience qu’on n’avait pas vue depuis longtemps : regarder un film dans une salle pleine à craquer.

En effet, ce mercredi 19 juillet était un jour marquant pour la culture ciné : Barbie et Oppenheimer sont enfin sortis au cinéma, faisant éclater l’un des combats de titans les plus passionnants qu’on ait vu ces dernières années.

Warner d’un côté, Universal de l’autre, 100 millions de dollars de budget investis de chaque côté… après trois jours d’exploitation, l’heure est déjà au bilan. Qui a remporté la bataille Barbenheimer ?

Chef-d’œuvre féministe, Barbie a pulvérisé un record impressionnant

Barbie est loin de n’être qu’une bulle de marketing : quel autre film peut se targuer d’avoir fait s’habiller en rose une personne sur trois dans la rue pendant plusieurs jours ?

Ce phénomène collectif s’est mesuré grâce aux nombres d’entrées en salles. Ainsi, pour le premier round, Barbie est le grand vainqueur avec 268 359 entrées comptabilisées le premier jour, comme l’a annoncé Olivier Sanoudj de Warner Bros, distributeur du film. Encore mieux : la veille de sa sortie, Barbie était programmé lors de plusieurs avant-premières, qui ont rameuté 91 530 spectateurs, qui, pour la plupart, ont joué le jeu à fond et étaient tout de rose vêtus !

Au total, Barbie cumule donc 359 889 entrées. Non seulement le film est en tête du box-office de la semaine, mais il a également réalisé le deuxième meilleur démarrage de 2023 derrière Super Mario Bros., selon les informations de Boxoffice Pro. À Paris, le film a même trusté les aventures de Mario, décrochant la première place avec 6 001 entrées pour 30 salles à 14 heures !

Alors, qui a dit que le féminisme n’intéressait pas ?

Oppenheimer : le cinquième meilleur démarrage de la carrière de Nolan en France

De son côté, le passionnant Oppenheimer de Christopher Nolan n’est pas en reste puisqu’il a dépassé la barre des 159 674 entrées en un jour, et cela, sans aucune avant-première. Comme Barbie le film sur la bombe atomique fait une entrée fracassante dans le classement des meilleurs démarrages de l’année, où il décroche la septième place selon Boxoffice Pro.

Le film marque aussi un joli record au sein de la prestigieuse filmographie de Christopher Nolan puisqu’il est devenu le cinquième meilleur démarrage de sa carrière derrière Inception, Tenet, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Même le sublime Interstellar n’avait pas autant ramené de spectateurs le jour de sa sortie !

Cillian Murphy Oppenheimer

Le vrai gagnant de Barbenheimer, c’est le cinéma : longue vie aux salles obscures !

Si la place de numéro un du magnifique Barbie est un symbole féministe extrêmement fort, on se réjouit que le grand gagnant de ce duel amusant soit avant tout les salles obscures.

Quel que soit le film choisi par le public, cette semaine, les spectateurs ont ramené de l’enthousiasme, du collectif, des rires et de l’émotion dans les salles, rappelant pourquoi elles sont aussi indispensables et inimitables. Vive le cinéma !

Barbie

