3 raisons d’aller voir Authentique, le one-man show de David Castello-Lopes

Avant que cet humoriste-chanteur-danseur-poète-danseur-scientifique touche à tout ne reparte en tournée sur scène, voici 3 raisons authentiques de réserver vos places pour son spectacle.

Il a réussi à rendre intéressantes les questions les plus anodines, à faire des chansons sur l’argent ou sur le fromage et même, à faire des dizaines de millions de vues avec des vidéos sur la Suisse. Il a beau être passé maitre dans l’art des vidéos de vulgarisation devenues virales sur Youtube, David Castello Lopes s’est lancé un nouveau défi : la scène.

Après avoir ri, appris, on a envie de vous présenter les trois raisons pour lesquelles aller voir son spectacle est la meilleure idée pour la rentrée. Un article garanti 100% authentique, sans langue de bois ni publicité mensongère.

Raison n°1 : La scène, sans abandonner l’audiovisuel

Pourquoi choisir la scène et l’audiovisuel, la passion pour le montage, la musique, les costumes et les décors quand on peut avoir les 6 ?

La première vraie raison d’aller voir David Castello-Lopes sur scène, c’est qu’il amène Youtube avec lui. Si le show ne ressemble à aucun autre, c’est que le texte de Castello-Lopes oscille entre une écriture soignée et un timing parfaitement millimétré avec des extraits vidéos et sonores qu’on aurait presque du mal à entendre sous les rires. L’humour, la curiosité, la surprise surgissent de tous les côtés. On quitte la salle avec le sentiment d’avoir été stimulé et d’avoir savouré chaque minute de ce spectacle plus immersif que tous les autres.

Raison n°2 : David Castello-Lopes est toujours aussi intelligent et curieux

En général, un one (wo)man show, c’est un·e humoriste qui nous plonge dans les méandres de son quotidien et sa vision de la vie. Devant Authentique, on en apprend plus sur l’homme derrière le youtubeur obsédé par la date de naissance des choses ou encore par les sauterelles. Notamment quand David Castello-Lopes nous parle de son expérience sur Tinder ou de l’époque où il portait le duvet en guise de moustache. Cependant, sur scène, Castello-Lopes n’a pas perdu un cheveu de sa curiosité infinie et son sens de l’observation qui rendent ses vidéos si addictives. Si bien que le spectacle est d’une richesse thématique qui dépasse largement ses propres expériences. On aura rarement vécu deux heures aussi intenses.

Raison n°3 : Aussi parfait pour retrouver Castello-Lopes que pour le découvrir

Le spectacle de Castello-Lopes a beau revêtir des airs de retrouvailles avec un grand copain, on rit tout autant quand on ne connait rien de son univers. On ne perd rien du plaisir, au contraire. Ses expressions fétiches, sa capacité à fouiller le plus improbable des sujets ou à glisser du français au portugais et même parfois à l’arabe sont sans doute encore plus savoureuses quand on les découvre pour la première fois. En bref, Authentique est la meilleure idée de soirée, pour les abonnés de longue date comme pour les néophytes.

