5 crèmes hydratantes qui pourraient faire la différence dans votre routine beauté

Parce que l’hydratation fait partie des piliers essentiels au bien-être de la peau, on a essayé pour vous 5 crèmes hydratantes différentes mais toutes aussi performantes les unes que les autres dans leur domaine.

Même si la peau sait mettre en place des mécanismes pour se protéger des agressions extérieures et maintenir son équilibre, appliquer une crème hydratante (quel que soit votre type) reste recommandé pour la garder fraîche, rebondie et confortable tout au long de la journée. Vous ne savez pas laquelle choisir ? On vient vous aider en fonction de votre type et de votre état de peau !

Le TOP des crèmes hydratantes testées par Madmoizelle

Puisque chaque peau a des besoins différents, il serait difficile d’évaluer la meilleure crème hydratante basée sur les mêmes critères. Pour que cet article puisse parler au plus grand nombre, on a donc légèrement changé les règles et avons évalué quelle est la meilleure crème pour chaque type et état de peau.

1- L’Ultra Repair Face Moisturizer de First Aid Beauty : la meilleure pour les peaux sèches

Note Madmoizelle : 18/20

Très hydratante et nourrissante

Ne laisse pas de fini gras

Découvrez la crème hydratante Ultra Repair Face Moisturizer de First Aid Beauty à 24€ les 50ml

2 – Crème hydratante Pioneer de Pai Skincare : La meilleure pour les peaux grasses

Note Madmoizelle : 17/20

Rééquilibre sans assécher la peau

Hydratante et légère

Découvrez la crème hydratante rééquilibrante Pioneer de Pai Skincare à 39€ les 50ml

3 – Super Hydratant Jour de Sephora Collection : la meilleure pour les peaux normales

Note Madmoizelle : 15/20

Laisse la peau rebondie

Très confortable à porter

Gorgée d’acide hyaluronique

Découvrez la crème Super Hydratant Jour de Sephora Collection à 14,99€ les 50ml

4 – Crème gélifiée de Innisfree : la meilleure pour traiter la déshydratation

Note Madmoizelle : 18/20

Légèreté absolue

Laisse la peau glowy

Idéale pour les peaux mixtes, grasses ou déshydratées

Découvrez la crème gélifiée d’Innisfree à 25€ les 50ml

5 – Clear crème de jour de Paula’s Choice : la meilleure pour les peaux acnéiques

Note Madmoizelle : 17,5/20

Hydratante sans alourdir

Laisse la peau confortable

Rééquilibre la production de sébum

Découvrez la crème de jour ultra légère de Paula’s Choice à 40€ les 60ml

Les meilleures crèmes hydratantes de 2022

Pour les peaux sèches : l’Ultra Repair Face Moisturizer de First Aid Beauty

Découvrez la crème hydratante Ultra Repair Face Moisturizer de First Aid Beauty à 24€ les 50ml

Note Madmoizelle : 18/20

Si la marque First Air Beauty n’est pas encore très connue en France, sa crème hydratante dédiée aux peaux sèches en vaut largement le détour. Riche sans être collante (ce qui est plutôt rare quand il s’agit de crèmes dédiées à ce type de peau), elle vient apporter à l’épiderme confort, hydratation, nutrition et rebond. Parce que les peaux sèches ont un manque de lipide qu’il faut combler rapidement au risque de les rendre inconfortables, ce produit a une action immédiate ce qui le rend absolument incontournable.

Pour les peaux grasses : la crème hydratante Pioneer de Pai Skincare

Découvrez la crème hydratante rééquilibrante Pioneer de Pai Skincare à 39€ les 50ml

Note Madmoizelle : 17/20

Les peaux grasses ont besoin d’être hydratées comme tous les autres types d’épidermes. Mais pas exactement de la même manière. Si les peaux sèches vont requérir des actifs hydratants à base de gras, les épidermes gras ou mixtes auront besoin d’eau et d’actifs rééquilibrants pour moduler la production de sébum. Des qualités que la crème hydratante rééquilibrante de Pai possède. À elle seule, elle matifie, apaise les rougeurs et empêche même les imperfections de se pointer. Le tout, sans embraser l’épiderme avec des actifs trop puissants.

Pour les peaux normales : le Super Hydratant Jour de Sephora Collection

Découvrez la crème Super Hydratant Jour de Sephora Collection à 14,99€ les 50ml

Note Madmoizelle : 15/20

Si les peaux normales savent s’équilibrer toutes seules, elles ont tout de même besoin que l’on vienne les aider à maintenir un bon niveau d’hydratation, un rebond et une bonne dose d’éclat. Parce que cette crème hydratante made in Sephora Collection contient de l’acide hyaluronique et de la vitamine E (antioxydante), elle fait ce job à la perfection. Conçue avec 96% d’ingrédients naturels, elle vient consolider la barrière hydrolipidique et booste l’élasticité des tissus cutanés… Bref, c’est un très bon rapport qualité/prix.

Pour les peaux déshydratées : la Crème gélifiée d’Innisfree

Découvrez la crème gélifiée d’Innisfree à 25€ les 50ml

Note Madmoizelle : 18/20

Que vous ayez la peau normale ou déshydratée, vous allez ADORER cette gelée hydratante. Et quand on dit que vous allez l’adorer, on pèse nos mots. Ce que l’on a apprécié le plus, c’est d’abord sa texture qui s’avère être aussi légère que de l’eau (ce qui peut être désorientant au début). Ce qui marque dans un deuxième temps, c’est l’éclat immédiat qu’elle donne à la peau une fois absorbée. Sans parler du confort et de l’hydratation qu’elle vient apporter… Que dire de plus à part que c’est un coup de coeur ?

Pour les peaux acnéiques : la Clear crème de jour de Paula’s Choice

Découvrez la crème de jour ultra légère de Paula’s Choice à 40€ les 60ml

Note Madmoizelle : 17,5/20

Quand la peau a tendance à laisser place aux imperfections, la première chose à laquelle on pense c’est à l’assécher. Eh bien figurez-vous que c’est un mythe qui a simplement la vie dure. Ce dont votre peau acnéique a besoin, en réalité, c’est que vous lui apportiez de quoi rester équilibrée, resserrer ses pores et (si vous le souhaitez) estomper ses imperfections. Pour ce faire, vous devez choisir une crème légère, sans gras, dont les actifs comme le thé vert vont agir en profondeur pour purifier sans assécher. Celle de Paula’s Choice est idéale car en plus de posséder ces qualités, elle dispose d’un SPF 30 (en filtre chimique) afin de vous protéger des taches pigmentaires et des cicatrices… Good job Paula Begoun !

Crédits de l’image de une : @Ron Lach provenant de Pexels.