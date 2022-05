Un fond de teint avec SPF suffit-il pour protéger sa peau des UV ?

De plus en plus de fonds de teint intègrent un écran solaire pour unifier la peau tout en la protégeant des méfaits du soleil. Mais est-ce vraiment efficace ?

Poussée d’acné, taches brunes, vieillissement prématuré, coups de soleil, mélanomes et carcinomes… On le sait, les méfaits du soleil sur la peau sont nombreux et pour la plupart irréversibles. Afin d’allier l’utile à l’agréable, de nombreuses marques de maquillage proposent désormais des crèmes teintées et des fonds de teint avec écran solaire intégré.

Mais si l’idée est bonne, ces produits ne peuvent malheureusement pas se substituer à un soin solaire classique pour protéger l’épiderme des UV. On vous explique.

Fond de teint avec SPF : un produit de maquillage plus qu’un soin solaire

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la formulatrice Michelle Wong réalise une démonstration particulièrement parlante : afin que son fond de teint SPF 30 puisse lui offrir le même niveau de protection qu’une crème solaire affichant le même SPF, elle calcule qu’elle doit appliquer treize pompes de produit sur son visage, à raison de 2 mg de produit par cm² de peau (ndlr, ce qui correspond à la méthode utilisée par les fabricants pour tester leurs produits).

Evidement, le rendu sur la peau laisse à désirer, ce qui est quand même dommage pour un produit dont le but principal est d’embellir le teint — généralement, une à deux pompes sont suffisantes pour le visage et le haut du cou.

Pour protéger sa peau sans pour autant devoir porter un masque de maquillage, il est donc plus intéressant d’utiliser deux produits différents : une demi cuillère à café de crème solaire SPF 30 minimum et deux pompes de fond de teint ou de BB crème avec SPF, en sachant que les indices ne s’additionnent pas mais qu’il est toujours intéressant de compléter les effets anti-UV du soin par ceux du maquillage, si petits soient-ils.

