7 nouveaux mascaras qui vont révolutionner votre routine make up d’un coup de brosse 

Chaque année, les marques rivalisent d’inventivité afin de mettre au point des mascaras dont la formule apporte toujours plus de volume et de longueur aux cils. Mais lesquels valent vraiment le coup d’être achetés ? En voilà 7.

Des mascaras, il en sort approximativement 50 par an. Malheureusement, peu d’entre eux méritent vraiment qu’on s’y attarde. Pour vous éviter de gaspiller votre temps et votre argent (surtout en ce moment) voici 7 nouveautés mascaras qui ont passé l’épreuve du feu (et l’ont remporté haut la main).

Le mascara Couture Volume de Givenchy : le plus volumateur

Modulable, la texture du mascara Couture Volume de Givenchy permet d’obtenir le résultat de son choix en superposant les couches. Et le rendu est plutôt impressionnant ! À lui-seul, il permet d’obtenir près de 177% de volume en plus ! Avec une formule à 90% d’origine naturelle et des actifs de soins tels que les Ceramides ou le D-panthenol, ce mascara n’abîme pas les cils. Mieux encore, il leur permet de rester en pleine santé, jour après jour !

Le mascara Eye Want You de Westman Atelier : celui qui donne le plus de longueur

Le mascara Eye Want You de Westman Atelier peut sembler onéreux à première vue. Mais c’est sans compter sa formule impeccable et son rendu sur les cils. En plus de magnifier le regard en allongeant visiblement les poils, il est doux pour le contour de l’oeil, une partie fragile qui communique avec la muqueuse. Grâce à un mélange de cires de carnauba et de candelilla, sa formule offre aux cils un volume XXL. Le beurre de karité biologique, permet quant à lui de les nourrir et les protéger. Une véritable pépite beauté qui vaut le coup de s’y attarder !

Le mascara Kylash de Kylie By Kylie Jenner : le plus recourbant

Kylie Jenner a performé avec sa marque éponyme. Si on était déjà fans de l’huile à lèvres, particulièrement douce et agréable, on souligne également la parfaite maîtrise de ce mascara baptisé Kylash. Ce qu’on apprécie particulièrement chez lui ? Le fait qu’il arrive à recourber tous les types de cils, même les plus droits. Avec sa formulation clean (dénuée de 1600 ingrédients potentiellement nocifs et irritants), vegan et adaptée aux peaux sensibles, ce mascara part déjà en pôle position pour faire partie de nos préférés. En plus, sa texture offre une séparation nette des cils (adieu les paquets) et ne coule pas, même après plusieurs heures. C’est donc un sans faute pour Kylie !

Le mascara Firework de Maybelline New York : le plus précis

Le mascara Firework de Maybelline New York dispose d’une brosse en spirale capable d’attraper chaque cils à la racine pour l’envelopper d’une formule revitalisante enrichie en Vitamine B5. C’est donc grâce à cette particularité, que ce mascara déploie véritablement les cils pour offrir un rendu volumateur pendant une durée de 24h ! Le tout, sans paquet évidemment !

Le mascara Endless 2.0 de Blushed : le plus clean

Blushed est une toute nouvelle marque de cosmétiques Française à suivre de (très) près. Son mascara, Endless 2.0, est formulé à 96% d’ingrédients d’origine naturelle (on peut difficilement faire mieux). A mi-chemin entre le maquillage et le soin, sa formule est dotée d’huile d’amande douce et de cire de carnauba qui protègent et nourrissent les cils en profondeur. L’acide hyaluronique qu’elle contient, offre hydratation et élasticité aux poils. Quant à sa brosse unique, elle possède des fibres permettant de séparer les cils, tout en les allongeant et en leur offrant un joli volume.

Ps : il est noté 100/100 sur Yuka et ça, c’est quand même important de le signaler.

Le mascara Tubing de Aime : le plus doux

Parce que Mathilde Lacombe, fondatrice de Aime, dispose d’une peau relativement sensible, la marque de cosmétiques et de compléments alimentaires, a mis tout en oeuvre pour offrir à son public le mascara le plus doux qu’il soit. Pour le démaquiller, pas besoin d’utiliser un coton ou quelques produits que ce soit, il se retire tout simplement à l’eau tiède ! De ce fait, vous n’aurez pas à frotter et à irriter la partie si fine et fragile du contour de l’oeil. Doté de polymères et d’agents renforçants, il enrobe le cil d’une matière volumisante et allongeante permettant d’obtenir un effet regard de biche en un clin d’oeil. Pas mal !

Le mascara Tartelette XL de Tarte : le plus protecteur pour les cils

On ne dirait pas comme ça, mais dans ce tube, il y a une bombe de technologie. Ce mascara, mi-soin mi-make up, contient en effet de la niacinamide, de la biotine et du panthénol, qui offre aux cils un effet volumisant, allongeant mais aussi une véritable protection contre les attaques extérieures. Les peptides tubing, permettent quant à elles, d’envelopper les cils afin de leur donner un volume maximal. Et l’avantage, c’est que tout comme le mascara Aime, celui de Tarte se retire à l’eau tiède ! Vous n’aurez donc pas besoin de frotter pendant de longues minutes pour vous en débarrasser. Une belle innovation !