Le concept mis en lumière par Hailey Bieber et visant à obtenir un glow incomparable de la tête aux pieds continue sa progression et se décline une nouvelle fois pour sublimer le regard.

Depuis quelques années, la tendance « glazed » (visant à apporter brillance et éclat à la peau, rappelant ainsi le glaçage d’un donut), règne en maître sur la planète beauté. Sa popularité, est due à plusieurs facteurs : l’influence d’Hailey Bieber, l’ayant popularisé auprès du grand public, et son effet nacré qu’il est aussi plaisant de porter sur les ongles, ou le visage. Mais voilà, la tendance ne s’arrête pas là. Aujourd’hui, elle vient apporter de la lumière au regard en quelques coups de fards liquides. On vous explique.

Une tendance populaire sur les réseaux

Evidemment, aucune nouvelle tendance n’échappe à l’oeil avisé de TikTok. Ainsi, le hashtag #glazedeyes cumule d’ores et déjà plus de 18 millions de vues. Les tutos pour reproduire ce make up, ont, quant à eux, été vus plus de 176 millions de fois. Un palmarès impressionnant qui prouve que cette nouvelle lubie maquillage arrive à point nommé. À cheval entre le printemps et l’été, elle va apporter la juste dose de lumière pour rendre le regard plus pétillant.

Comment reproduire la technique chez soi ?

Très facile à reproduire, cette technique ne demande que 5 minutes de plus dans votre routine quotidienne. Il suffit de mettre en place trois étapes majeures pour pouvoir obtenir un joli résultat.

D’abord, il est primordial d‘utiliser une base pour que le maquillage puisse tenir toute la journée sans risquer de retomber.

Ensuite, munissez-vous d’un fard rosé. Ce dernier se doit d’être irisé afin que ses paillettes puisse accrocher la lumière. Appliquez-en une première couche sur les paupières, puis une deuxième afin d’obtenir un maximum de brillance.

Enfin, appliquez un peu de gloss transparent pour vernir laquer le tout et obtenir un résultat aussi brillant que possible.

Vous voilà avec des Glazed eyes. Vous aimez ?

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.