Ces deux crèmes solaires ne tiennent pas leur promesse de protection, selon une enquête

Dans une enquête, l’association UFC-Que Choisir a étudié la composition de treize crèmes solaires pour le visage SPF 50 et 50+. Un tiers d’entre elles ne tiennent pas leur promesses de protection.

Une bien mauvaise nouvelle à l’approche des beaux jours. Dans une enquête publiée le 18 avril, UFC-Que Choisir a analysé les crèmes solaires pour le visage étiquetées SPF 50 et 50+, se penchant sur treize produits de marques différentes. Les résultats sont alarmants : pour un tiers d’entre eux, le « niveau de protection affiché » n’est pas assuré. Un véritable problème alors que le réflexe crème solaire n’est pas encore dans toutes les têtes. Selon l’Institut National du Cancer, les cas de cancers de la peau auraient triplés entre 1990 et 2023.

Les crèmes solaires Lancaster Sun et Vichy pointés

Deux produits sont particulièrement inquiétants, et sont dotés d’une protection très largement insuffisante : la crème Lancaster Sun sensitive luminous Tan fluide lacté non-gras, qui se présente pourtant comme la « meilleure protection solaire » de la marque, vendue à 88 euros, et la Vichy capital soleil crème onctueuse protectrice 50 +, vendue à environ 30 euros.

Pour effectuer cette enquête, UFC-Que Choisir a testé ces crèmes contre deux types de rayons ultraviolets, à savoir le UVA et les UVB. Les indices 50 et 50+ promis par les produits analysées « sont censés apporter les plus hauts niveaux de protection aux rayons ultraviolets », selon l’association.

🔴Crèmes solaires visage : 1 sur 3 protège mal !

Nous mettons en demeure les fabricants de rendre leurs produits conformes aux indices affichés ou à défaut de les retirer.

La Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes a été saisie

Mais parmi les 13 articles testés, « cinq ne respectent pas les niveaux attendus de protection solaire », peut-on lire dans les conclusions de l’enquête. De plus, quatre crèmes étiquetées 50 et 50+ ne présentent qu’une protection « correspondant à un indice 30 », alarme l’UFC-Que Choisir qui affirme qu’il est rare de constater « une telle proportion de défaillances ». Les marques concernées sont : Vichy, Biotherm, Lancaster, Isdin et Rituals.

L’UFC a saisi les autorités afin d’obtenir des sanctions contre les marques concernées, en lançant des mises en demeure, et en saisissant la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF). Elle souhaite alors que l’autorité sanctionne « les marques commercialisant de tels produits », et intensifie leur contrôle.

