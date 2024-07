« Je n’ai pas un physique commun », Marie a été gravement brulée quand elle était bébé

Marie Sissoko a été gravement brûlée quand elle était bébé. Elle a subi d’innombrables opérations pour permettre à son visage d’être fonctionnel. Son incroyable résilience force le respect. Témoignage.

Marie Sissoko a 27 ans. C’est une jeune femme pleine de vie et d’envies. Et pourtant son histoire est douloureuse. Marie a été victime avant ses un an d’un terrible accident domestique qui l’a totalement défigurée. Sa vie a basculé à cause d’un radiateur défectueux. Elle nous raconte : « Quand ma mère me couchait, elle avait toujours l’habitude de me coucher d’un certain côté pour éviter un incident avec le chauffage.»

Mais ce jour là, c’est sa nounou qui s’occupe d’elle, et elle la couche du mauvais côté. Marie est gravement brûlée, et subit une cinquantaine d’opérations : des greffes, de la reconstruction, de la rééducation. Le plus important ? Que les organes de son visage fonctionnent, qu’elle puisse manger, parler, respirer.

Vivre avec le regard des autres

À 3 ans, Marie est de retour en France et entre à l’école. « Ma mère a du faire face à des préjugés. On a refusé mon inscription. La principale ne voulait pas prendre la responsabilité de m’accepter à l’école et que je subisse du harcèlement. » Elle pourra finalement être scolarisée dans une autre école et fait un travail sur elle pour s’ouvrir aux autres. Marie nous confie avoir entendu des remarques blessantes, de la curiosité mal placée, mais cela ne l’a pas traumatisée.

En grandissant, elle subit de nouvelles opérations pour améliorer la partie esthétique de son visage. La brûlure est une infection très dure à traiter qui entraîne une prise de risque à chaque intervention. « Ça a a été très dur à accepter, cela m’a demandé beaucoup de résilience. Je n’ai pas un physique commun, mais je sais d’où je viens et je tiens à remercier ceux qui m’ont soignée, qui ont fait du mieux qu’ils pouvaient. » Marie a encore besoin de soins de chirurgie, elle fait aussi de la médecine esthétique pour améliorer son visage. C’est un processus long et douloureux. Marie est depuis toujours passionnée par la beauté. Elle adore se maquiller, tester des coiffures. « C’est mon moyen d’évasion », nous confie-t-elle.

Découvrez son interview en intégralité :

