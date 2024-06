Cette qualité suprenante rend les hommes plus attirants selon une étude

Des chercheurs ont découvert que les femmes considèrent les hommes comme nettement plus attirants lorsqu’ils sont avec un enfant.

Quand les clichés deviennent… réalité. Une étude récente publiée dans Evolutionary Psychological Science a révélé que les femmes perçoivent les hommes comme plus attirants lorsqu’ils interagissent avec des enfants. L’étude a porté sur 433 femmes néerlandaises âgées d’au moins 18 ans et se déclarant attirées par les hommes.

Les chercheurs ont recruté les participantes via les réseaux sociaux. Les femmes ont participé à deux expériences pour mesurer l’attractivité masculine. On leur a montré des photos d’hommes seuls ou interagissant avec des enfants. Ensuite, il leur a été demandé de lire un papier décrivant les activités d’hommes, qui comprenaient des comportements de soins ou de non-soins. Elles devaient ensuite évaluer l’attractivité des hommes sur une échelle de 0 (pas du tout attirant) à 100 (très attirant).

Un effet plus plus prononcé chez les femmes ayant une forte motivation parentale

Les chercheurs ont découvert que les hommes représentés en interaction avec des enfants étaient jugés nettement plus attirants que ceux représentés seuls. Cet effet était particulièrement prononcé chez les femmes ayant une forte motivation parentale ou celles qui avaient ou souhaitaient avoir des enfants. « Nous avons également découvert un effet du cycle hormonal, dans la mesure où les femmes en phase d’ovulation jugeaient les hommes plus attirants, mais notre mesure du cycle n’était pas fiable et ce résultat doit donc être interprété avec prudence », a noté le professeur Peter Bos, auteur de l’étude.

Pour les chercheurs cet enthousiasme pour les hommes ayant des enfants pourrait s’expliquer par ce qu’on appelle la « théorie de l’investissement parental ». Celle-ci suggère que les femmes ont tendance à préférer les partenaires qui semblent fiables et sont de « bons soignants ».

Comme pour toute étude, les résultats sont cependant à prendre avec des pincettes. « Les femmes ont jugé ces hommes sur la base de photos, sans possibilité de contact réel », a déclaré Bos. Il ajoute : « Ne vous laissez pas berner par les hommes qui postent des photos avec des enfants, vérifiez d’abord la véracité des clichés ! Et si vous recherchez un partenaire sérieux et que vous avez un projet d’enfant, assurez-vous qu’il est vraiment motivé à s’investir dans son rôle de père. » Sans blague.

