Les stéréotypes de genre sont encore bien ancrés chez les hommes, selon une nouvelle étude (peu surprenante)

Selon une étude de la Drees, si les Français rejettent les stéréotypes de genre de manière globale, certains, en particulier en rapport avec le soin des autres, restent particulièrement ancrés.

Bonne nouvelle, plus de la moitié des Français rejette les stéréotypes de genre. Mais si l’on en croit la dernière étude de la la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée jeudi 8 février, ils ne sont pas pour autant prêts de s’en aller.

12% des hommes ont une « adhésion forte » aux stéréotypes de genre

Certains clichés semblent bien tenaces, surtout chez les hommes. Ils se retrouvent deux fois plus souvent que les femmes dans la catégorie « adhésion forte » aux stéréotypes de genre (6% contre 12%). Logiquement, ils sont alors moins nombreux à rejeter totalement ces clichés, étant 10% contre 15% de femmes.

Ces représentations sont liées au soin des enfants ou des personnes âgées. Ainsi, 6 personnes sur 10 adhèrent à l’idée que les mères savent mieux gérer les besoins des enfants que leurs pères. Autre chiffre parlant : 4 personnes sur 10 que les femmes font de meilleures infirmières que les hommes.

De manière générale, les hommes ainsi que les personnes de 65 ans ou plus sont plus susceptibles d’adhérer aux stéréotypes de genre, note la Drees. À l’inverse, les femmes et les personnes diplômées du supérieur elles, les rejettent.

La Drees note aussi que plus les individus sont dotés d’un haut revenu, moins ils rejettent ces stéréotypes. Ainsi, les plus élevés sur l’échelle de niveau de vie sont plus susceptibles d’adhérer à certains stéréotypes, en particulier sur les supposées différentes aptitudes professionnelles entre les hommes et les femmes.

Les stéréotypes encore très présents dans les couples hétéros

Le baromètre met également en lumière la persistance d’une inégalité forte dans les couples hétéros, quant au travail domestique. Car 54% des femmes sondées prennent majoritairement elles-mêmes en charge les tâches ménagères contre… 7% des hommes. Un écart quasi similaire lorsqu’il faut prendre en charge les activités en lien avec les enfants, que ce soit la prise en charge des loisirs ou des repas. Ainsi, 46% des femmes déclarent les faire majoritairement elles-mêmes plutôt que leur partenaire, contre 6% des hommes.

Selon la Drees, « stéréotypes et pratiques domestiques apparaissent corrélés : plus les personnes adhèrent aux stéréotypes de genre, moins elles déclarent un partage égalitaire dans leur couple ».

