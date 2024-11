Help, est-ce que je dois faire croire à mon enfant que le Père Noël existe ?

Vous vous posez 1000 questions sur la parentalité ? Sur le couple ? Sur les rapports avec votre belle-famille ? Vous vous demandez comment pulvériser les injonctions que la société fait peser sur vous ? La Daronne est à votre écoute, et promis, ses réponses ne sont pas trop à côté de la plaque.

Chère Daronne,

C’est le premier Noël où mon fils de 3 ans comprend réellement ce qu’il se passe. Nous n’avions pas vraiment introduit plus tôt l’idée d’un Père Noël qui apporte les cadeaux, et tout l’imaginaire qui va autour. Il est en petite section, et autour de lui, de nombreux enfants évoquent ce Père Noël à mesure que les fêtes se rapprochent. Mon fils s’est posé (et m’a posé) des questions, et cela crée en moi un réel dilemme. Faut-il, oui ou non, lui faire croire au Père Noël ?

J’avoue que je ne suis pas trop pour être dans le mensonge, mais ça me semble tout de même être un mensonge pas trop gros ni traumatisant, et qui part plutôt d’une bonne intention… Et j’ai quand même bien envie de vivre ces moments que j’ai aimés enfant avec lui !

Je serais preneuse de ton avis !

Merci !

Géraldine