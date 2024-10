Help, comment dire à mes proches d’arrêter de bisouiller mon bébé ?

Vous avez des questions sur tout ce qui concerne la parentalité au sens (très) large ? La Daronne vous donne des réponses en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

Vous vous posez 1000 questions sur la parentalité ? Sur le couple ? Sur les rapports avec votre belle-famille ? Vous vous demandez comment pulvériser les injonctions que la société fait peser sur vous ? La Daronne est à votre écoute, et promis, ses réponses ne sont pas trop à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, J’ai accouché début octobre d’un merveilleux petit garçon prénommé Silvio. Je suis franco-brésilienne et depuis sa naissance, nous avons reçu beaucoup de visites de la part de ma belle-famille et de ma famille, venue du Brésil pour l’occasion, mais aussi d’amis. Depuis sa naissance, Silvio est passé de mains en mains sans que je ne puisse vraiment dire stop, alors que je sens bien, au fond de mon coeur de jeune maman, que cela est un problème. En effet, les invités ne font pas attention, ne portent pas de masques, toussent (certes en mettant la main devant leur bouche, mais ne se lavent pas les mains ensuite). Par chance, Silvio n’est pas tombé malade mais je me demande d’ailleurs comment, vu le nombre de personnes qu’il a vues… Je me sens désemparée, parce que j’ai peur de passer pour une dingue en interdisant aux invités de venir, ou de le prendre dans leurs bras, et pourtant, je sais et je sens que c’est la meilleure chose pour mon bébé, pour le protéger, pour sa santé… Et en vérité, pour moi aussi, car je suis épuisée ! Dis-moi, est-ce que tu peux m’aider avec des conseils ? Merci mille fois Adriana

La réponse de la Daronne

Ma chère Adriana,

D’abord, comment vas-tu, toi ? Tu dois en effet être épuisée par ces visites qui ne cessent pas, alors que, si je le comprends bien, tu as accouché il y a quelques semaines… Je voulais d’abord te dire que je suis de tout cœur avec toi, car je sens que si tu acceptes cette situation-là, ce n’est clairement pas pour toi, mais pour ton entourage. Et je vais te dire une chose : ce n’est pas normal. Il faut te reposer, tu es ta priorité, avec ton bébé. Et cela va un peu de pair avec la réponse que je m’apprête à te faire : tu dois te prioriser et prioriser ton bébé et tes invités doivent le comprendre.

Parles-en avec ton conjoint

Première chose : où est ton conjoint dans tout cela ? Comment réagit-il ? Je comprends que sa belle-famille est aussi présente que la tienne, mais comment se positionne-t-il vis-à-vis de cette situation ? Lui as-tu parlé de tes craintes ? Est-ce qu’il les partage ? Comment envisage-t-il la situation ? Il me semble primordial de faire le point avec lui là-dessus.

Tout simplement parce qu’il doit être à l’écoute, et un allié de taille, en mettant des limites et des règles à ces visites, voire, en les refusant si cela fait trop pour toi et le bébé. Mais le point de départ de la décision doit toujours partir de toi. Si tu n’oses pas ou ne sais pas comment formuler les choses auprès de ton entourage, lui pourrait se faire votre porte-parole. On peut ne pas avoir les idées tout à fait claires durant cette période, étant donné le chamboulement que le post-partum peut produire (et c’est un mot bien trop léger pour décrire la réalité).

Mets des règles en place pendant ces visites

N’oublie pas que c’est toi, et seulement toi, qui décide si oui ou non, tu as envie de recevoir des invités chez toi. En temps normal, cela paraitrait absolument dingue que tes amis ou ta famille s’invitent à dîner, sans te demander si tu es dispo et si tu en as l’envie ? L’arrivée d’un bébé provoque souvent une espèce d’euphorie qui donne l’impression aux proches qu’ils ont le droit de décider de tout : quand ils peuvent te rendre visite, s’ils peuvent prendre le bébé dans les bras, etc. N’oublie pas que ce ne sont pas eux qui décident, et encore moins en ce moment si important pour toi.

Alors, s’ils veulent venir te voir, préviens-les : ici, il y a des règles. Silvio est un nouveau-né, et tout le monde le sait, il est fortement déconseillé de bisouiller un nouveau-né qui n’a pas encore de défense immunitaire et qui donc, est très faible. S’ils veulent te / vous voir, c’est ok, à condition : qu’ils ne soient pas malades, qu’ils portent un masque en cas de doute, qu’ils se lavent les mains et qu’ils n’embrassent pas ton petit chat, et qu’enfin, ils te demandent en amont, s’ils peuvent le prendre dans les bras.

Refuse les visites

Le post-partum est un long chemin, qui ne fait que débuter avec l’arrivée du bébé, et les premières semaines sont très importantes pour la récupération et l’ajustement à cette nouvelle vie à trois. À mon humble avis, ce n’est donc pas du tout le lieu ni le moment pour recevoir des visites. Il est encore temps de le dire clairement à ton entourage. D’autant que tu as été beaucoup sollicitée ces dernières semaines, alors, sens-toi libre de leur dire que tu as réalisé que cela fait beaucoup, et que tu préfères décaler la rencontre à un autre moment, lors duquel tu seras plus en forme et lors duquel ton bébé sera plus grand et fort et surtout, vacciné contre les premiers gros microbes qu’il pourrait être amené à attraper. Nous entrons dans l’hiver et on sait que cette saison est la pire pour les bébés.

Bien sûr, j’ai aussi compris que ta famille à toi venait de loin, il sera sans doute plus difficile de décaler les billets. Si ce n’est pas possible, applique mon deuxième conseil : mets en place des règles. Et si tu n’as pas la force, demande de l’aide à ton conjoint pour les faire respecter.

Si certains râlent, et que cela t’exaspère, renvoie-les vers la page du ministère de la Santé dédiée à la bronchiolite (qui n’est d’ailleurs pas le seul risque) et ils comprendront peut-être, pourquoi embrasser un nouveau-né est tout simplement une connerie qui pourrait bien coûter cher mais qu’eux n’auront pas à payer.

Sur ce, je te souhaite bon courage et n’oublie pas : tu es ta priorité, avec ton bébé. Alors n’hésite pas à envoyer bouler la terre entière si tu te sens mieux ainsi, tu as parfaitement le droit et ton entourage doit le comprendre. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas toi le problème, mais eux.

Force à toi wonder mama,

La bisette,

Ta Daronne