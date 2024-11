Help, mon enfant me ment, je fais quoi ?

Vous avez des questions sur tout ce qui concerne la parentalité au sens (très) large ? La Daronne vous donne des réponses en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La question à la Daronne

Chère Daronne, Mon fils de 7 ans me ment éperdument et je ne sais pas quoi faire. L’autre jour, il est rentré de l’école avec des jouets dans les poches en me disant qu’on les lui avait donnés, mais le lendemain, une maman furieuse est venue me dire que mon fils avait piqué les jouets à un autre enfant. Si ce n’était que ça… Mais non ! L’autre jour, il s’est fait porter pâle auprès de sa maîtresse et j’ai dû partir en précipitation du bureau pour aller le chercher à l’école. Mais quand on est rentrés à la maison, il pétait la forme ! Il avait tout simplement grugé et la maîtresse, et moi, pour louper l’école l’après-midi. Et ces deux exemples ne sont qu’un tout petit aperçu de ma réalité… Et j’avoue qu’à la fin, je ne sais plus quand le croire ou non, j’en viens même à douter quand il est réellement malade. J’ai peur qu’un jour il me rapporte un événement dangereux pour lui et que je n’y fasse pas attention. Qu’est-ce que je peux faire à ton avis ? Merci ! Sonia

La réponse de la Daronne

Ma chère Sonia,

Ils sont vraiment malins, ces enfants, et de plus en plus tôt visiblement !

Ton petit garçon te ment, et c’est embêtant. Car tout comme Pierre dans le conte de Prokofiev, à force de crier au loup, plus personne ne le croira !

Cependant, j’aimerais te dire une chose pour commencer : ton fils ment, et c’est parfaitement normal et sain ! Cela fait partie de son développement et ça ne doit pas t’inquiéter outre mesure.

Première chose : ne surtout pas traiter ton fils de menteur

Avant de te conseiller quoi faire, j’aime mieux te dire ce qu’il ne faut surtout pas faire !

D’abord, il ne faut surtout pas traiter ton enfant de menteur. Cela risquerait d’avoir de grosses conséquences psychologiques sur ton fils et l’image de lui-même, et même le pousser à mentir davantage.

N’essaye pas non plus de lui montrer que tu as compris qu’il mentait, en essayant de le « coincer » par exemple, cela pourrait le faire paniquer et le pousser à mentir encore plus.

Essaye d’en parler clairement avec ton fils

Peut-être as-tu déjà essayé, mais si ce n’est pas le cas, tente d’en parler ouvertement et clairement avec ton fils. Explique-lui que tu sais qu’il te raconte des carabistouilles régulièrement, que mentir n’est pas bien. Explique-lui l’importance de l’honnêteté. Appuie-toi sur des histoires comme celle de Pierre et le Loup (il doit sans doute exister bon nombre de livres sur le mensonge et l’honnêteté dans toutes les bonnes librairies) pour lui expliquer que mentir n’est pas une bonne habitude.

Essaye de comprendre ce qui le pousse à mentir. On l’imagine, il doit préférer passer son après-midi à tes côtés plutôt qu’à l’école… Reste que cela n’est malheureusement pas possible, et qu’utiliser un petit subterfuge pour arnaquer sa maîtresse n’est pas une bonne idée !

Tourne-toi vers les bonnes personnes

Si cela ne marche pas, tourne-toi vers d’autres personnes qui pourraient aussi avoir une voix importante dans la vie de ton fils : sa maîtresse ? Sa grand-mère ? Une personne qu’il affectionne particulièrement ?

Si tu constates que cette petite discussion avec ton fils n’y a rien fait, et qu’il continue ses petits mensonges, et que cela prend une tournure trop importante, tourne-toi vers le soignant qui s’occupe de lui, peut-être pourra-t-il t’indiquer un bon spécialiste (psychologue par exemple) qui pourra t’aiguiller et peut-être recevoir ton fils pour essayer de comprendre ce comportement.

N’oublie pas cependant que mentir, pour un enfant, est tout à fait normal dans son développement. Ce qui devient embêtant, c’est effectivement lorsque cela est trop récurrent et crée des situations de ce type trop souvent…

D’ici là, je te souhaite bon courage !

Je t’embrasse,

Ta Daronne

