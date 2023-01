Mon mec est prêt à avoir un enfant, mais pas moi, je fais quoi ?

La Daronne répond à toutes vos questions, en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, J’ai 32 ans et suis en couple avec mon mec depuis 14 ans. J’ai vécu toutes ces années de façon globalement idyllique, mais seulement, depuis quelques mois, mon univers stable et mon avenir tracé semblent remis en question. Depuis quelque temps, je reproche à mon partenaire des choses sur lesquelles j’arrivais à passer au-dessus auparavant, notamment ses difficultés à communiquer ses frustrations et ses peines. Il est aussi prêt depuis plusieurs années à accueillir un enfant, moi non. Il ne me met pas la pression, mais il se demande quand je serai prête. Nous sommes un couple monogame et cette règle n’avait jamais posé de problème jusqu’alors. Mais j’ai rencontré un autre garçon à l’opposé en tout point de mon mec. Il ne s’est jamais rien passé physiquement, mais nous nous sommes avoué notre attirance mutuelle. Nous avons convenu qu’il ne se passerait rien, car je n’ai pas l’intention de quitter mon mec et depuis ces aveux, ce garçon prend ses distances et je le vis très mal, comme un vrai chagrin d’amour. Je suis complètement paumée. Help ma chère Daronne, M.

La réponse de la Daronne

Mon petit sapin de Noël,

J’espère qu’entre le moment où tu m’as écrit et le moment où je te réponds, tu n’auras pas subi des fêtes de Noël rythmées par les assauts d’un Tonton Fabrice qui veut absolument savoir « si tu comptes t’y mettre bientôt ». Pour les non-initiés, le terme s’y mettre définit l’action de se reproduire quand on est une femelle et ne semble pas s’embarrasser des principes biologiques de base qui impliquent la participation d’un gamète mâle pour mener l’opération à bien. Sinon, je suis désolée et je compatis bien fort.

Concernant ce qui te turlupine, puisque tu es coutumière de cette chronique, tu sais que je suis une Daronne dévouée et j’ai donc listé tes problématiques afin d’y répondre dans l’ordre.

Problématique #1 : le chagrin d’amour

Je commence ici, car le sentiment amoureux contrarié possède ce truc paradoxal d’être à la fois tellement douloureux que parfois, tu préférerais couper tous tes orteils pour enfin être avec le mec que tu aimes et à la fois souvent parfaitement bénin. Quand on est dedans, on se dit que son existence est foutue, quand on en est sorti, tout va de nouveau très bien.

Des crush dans une vie de couple monogame, il y en a et certains font bien mal à la gueule, ça ne serait pas drôle sinon. Mais à mon avis, tous les coups de cœur n’ont pas vocation à être consommés. Pas avant d’avoir fait le ménage dans sa vie en tout cas. Si c’est la première fois que tu as un kiff aussi costaud, ça peut quand même te pousser à te poser des questions sur les raisons qui ont fait que ce soit arrivé, surtout si le mec en question est l’opposé de ton bon vieux jules de toujours.

Si j’étais une coach sentimentale qui passe dans les émissions télévisées, je te dirais que rien n’arrive par hasard et que tout est orchestré par notre inconscient. Mais comme je ne suis que ta Daronne, je te dirais que je n’en sais rien, mais que dans le doute ça vaut le coup de vérifier, ce qui rejoint de toute façon la deuxième problématique que je développe dans le prochain paragraphe.

Une dernière chose, si tu ne sais pas à qui te confier, j’ai pensé à un truc qui m’aidait beaucoup pendant ma jeunesse : les forums et autres plateformes du net où tu peux t’épancher et échanger en tout anonymat (même s’il faut faire gaffe, je sais.)

Ça tombe bien, ici chez Madmoizelle, on a un forum, c’est peut-être l’occasion de te lancer.

Problématique #2 : des fois, le couple longue durée, c’est la plaie

Parfois, mes courriers sont aussi pimentés qu’une tranche de pain de mie nature avec un bon verre d’eau tiède, et donc voilà ce que j’en dis : tous les couples connaissent de gros bas. Bah, voilà, merci, ça valait le coup de passer des heures à m’écrire hein ? Mais ce que je veux dire par là, c’est qu’on sait que c’est dur pour tout le monde et que s’engager à long terme implique forcément d’affronter des crises et des crush à en chialer de chagrin.

Mais on se dit toujours que NOUS, on saura éviter ça. On com-mu-ni-que-ra, on s’aimera plus fort, on sera plus intelligent que tout le monde. Puis en fait non, BAM, on est comme les copains et un jour, on se retrouve à regarder son mec de travers en se demandant s’il empire avec l’âge où s’il a toujours été aussi insup’.

Quel programme sympa ! Mais finalement, il y a un avantage à ces crises, c’est qu’on peut en faire quelque chose. Vous avez grandi ensemble, vous êtes devenus adultes. C’est le moment de confronter vos personnalités de grandes personnes et de les ajuster un peu si besoin ou de prendre les décisions qui s’imposent (rupture, ouverture du couple, nouveau départ, whatev’). Discutez, mettez tout à plat, évacuez vos frustrations, à deux ou à l’aide d’un pro et haut les cœurs mes p’tits gars !



Problématique #3 : le désir non réciproque

Bon là, ça se complique parce qu’à ma connaissance, on ne peut pas encore fabriquer une seule moitié d’enfant ni démouler un bambin qu’on ne verra qu’un week-end toutes les deux semaines. Ah, pardon, on me dit dans l’oreillette que si, c’est possible pour les hommes. Dommage pour nous.

Les compromis étant donc… compromis (hu hu hu), vous allez finir par devoir prendre chacun votre décision sans laisser votre amour réciproque vous aveugler. Faire un gosse, ou ne pas faire un gosse, juste pour faire plaisir à son mec ou sa meuf, c’est le désastre assuré.



Si vos envies familiales divergent autant que ce soit clair maintenant, comme ça, personne ne perd son temps et vous pouvez envisager la suite, qu’elle implique une séparation… Ou pas. De nos jours, les schémas parentaux se diversifient, par exemple, si tu ne veux vraiment pas de rejeton, ton mec peut en faire avec une autre personne ou un couple. Même si j’ai conscience que si ces schémas de parentalité se démocratisent (et TANT MIEUX, le modèle unique ambiance La Manif Pour Tous ça commence à bien faire), ils ne sont pas faits pour tout le monde (comme à peu près tout dans la vie). Mais hey … Pourquoi ne pas explorer toutes les possibilités explorables ?



Désolée pour ce courrier qui débroussaille plus qu’il n’aide, mais j’espère que tu y trouveras des pistes de réponses.

Je te laisse, je dois aller tondre la pelouse.

La bisette,

Ta daronne

Crédit photo image de une : Getty Images Signature