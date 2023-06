Help, j’ai chopé mon mec en train de mater du porno

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

Chère Daronne, Je vis avec mon copain depuis quelques années. Comme tous les couples, nous avons des périodes de disputes, mais globalement tout se passe bien et nous nous aimons vraiment. Malheureusement, il y a quelques jours, il s’est passé un truc qui m’a beaucoup perturbé. Je participais à un atelier en ligne en soirée, je m’étais installée dans le salon et lui est allé se coucher. J’ai profité d’une pause pour aller chercher un truc dans la chambre et là, je l’ai surpris en train de se faire plaisir devant du porno sur son téléphone. Je suis sortie précipitamment. On n’en a pas reparlé, mais je me sens hyper mal : je me demande si je lui suffis, et pourquoi il a besoin de ça ? Notre vie sexuelle me semblait pourtant épanouissante et complice… Alice

La réponse de la Daronne

Ma petite salamandre,

Je veux bien croire que la scène dont tu as été involontairement témoin ne devait pas être très jolie à regarder. Cela fait partie des raisons pour lesquelles, personnellement, je ne regarde pas ce genre de contenus. Franchement, la tronche d’un humain en pleine extase me rappelle un peu trop les débuts de grossesse constipés et les heures passées aux toilettes, le visage rouge et dilaté par l’effort. Voilà.

Laisse-moi immédiatement dissiper un malentendu : ce n’est pas parce qu’un humain fantasme et se masturbe en solitaire que son, sa ou ses partenaires ne le satisfont pas pleinement.

Visionnage de porno et jeu de main affiliés, curage de nez, descente nocturne dans le placard à gâteau des gamins, se faire surprendre dans un moment que l’on pensait réservé à soi-même, c’est très gênant. Pour celui qui se fait prendre, comme pour celui qui assiste à la scène. Dans la vie, on a tous des petits comportements parfaitement dégoutants, et c’est parfaitement ok, tant que l’on ne se fait pas choper.

Le jardin secret des fantasmes

Chacun, même en couple, a le droit d’avoir un jardin secret parsemé de fantasmes peu avouables, mais inoffensifs à condition qu’ils ne franchissent jamais la frontière entre rêverie et réalité. La fidélité n’a pas le moindre rapport avec cette choucroute étrange.

La vie de couple épanouie et ce petit jardin secret entretenu dans la plus stricte intimité de son cerveau, sont deux entités parallèles qui peuvent s’épanouir sans jamais se compromettre l’une l’autre. S’imaginer faire la bête à deux dos avec un acteur ou une actrice de la télévision ne remet pas en cause l’amour et le respect que l’on a pour sa moitié. Cela signifie seulement que l’on est venu au monde avec deux yeux et une libido, deux attributs très communs, tu me l’accorderas.

En bref, le fait que ton mec cajole son kiki en ton absence me parait parfaitement normal, et crois-moi, son comportement est joyeusement copié par plusieurs milliards d’individus, dont beaucoup sont engagés dans des relations exclusives parfaitement satisfaisantes. Tant que cette consommation masturbatoire se pratique en privé et qu’elle n’entraîne pas de comportement problématique.

L’industrie du porno mainstream, ce bastion des violences sexistes

Le « seul » problème dans cette histoire, ce n’est pas l’acte, mais son support d’exécution.

Pourtant, le principe de base était très simple et naissait d’une bonne intention : tout le monde aime passer du bon temps avec sa main et, dans le lot, il y en a un sacré nombre qui s’enjaille encore plus volontiers à l’aide d’un support visuel. La société, dans sa grande bonté, a donc décidé de produire et de distribuer largement ce support. Jusque-là, plutôt méga sympa comme initiative. Malheureusement, comme cette société est bien brave, mais un peu concon, elle nous a encore foutu des cismecs aux commandes, c’est vite parti dans le crado.

S’il est parfaitement acceptable d’admirer du contenu plaisant pour se donner du courage, les conditions dans lesquelles il est réalisé sont la plupart du temps intolérables. En consommant du porno mainstream, ton copain soutient une industrie qui maltraite la plupart de ses actrices. Et, perpétue des mythes qui menacent la sécurité physique et mentale de bien trop d’individus.

C’est l’heure du paragraphe « communication »

Bien souvent, quand vous avez des problèmes avec vos pairs, vous préférez d’abord vous adresser à moi et je dois admettre que c’est vraiment flatteur, merci. Je prends ma mission très au sérieux et tente de vous apporter quelques pistes de réponses. Cependant, vous savez qu’en définitive, on arrive toujours à ce moment où vous devez crever l’abcès avec la personne concernée :

À NE PAS FAIRE : évite de traiter ton mec de pervers dégueulasse. Si c’est typiquement ce genre de petite phrase qu’on lâche pour blesser et que l’on oublie vite, le destinataire, lui, va s’en souvenir à vie, et pas pour de bonnes raisons. Ne lui fais pas non plus promettre de renoncer à ces instants solitaires. Pourquoi priver quelqu’un que l’on aime d’un tel plaisir ? Pourquoi contraindre quelqu’un que l’on aime à nous mentir ?

À FAIRE : partage avec lui tes insécurités et donne-lui l’occasion de te rassurer. :

« Mais, oui ma puce, tu es beaucoup plus attirante que toutes ces actrices. Et moi bien plus attirant que Sam Heughan. BIEN SÛR ! «

Demande-lui simplement de te tenir à l’égard de ces petites manigances privées et suggère-lui, chiffres mortifères du porno mainstream à l’appui, de privilégier des contenus safe. En tapant porno éthique sur Google (qu’est-ce que je ne ferais pas pour vous, mes lecteurs chéris) tu tombes sur de nombreux listings de plateformes respectueuses de ses acteurs et actrices. Qui sait, en y faisant un tour, tu pourrais aussi découvrir une nouvelle activité à pratiquer en duo… ou en solo ?

Allez, je te laisse, je vais euh…

La bisette,

Ta Daronne

