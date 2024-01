Help, mon nouveau mec a une ex folle, je me méfie ou pas ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

À lire aussi : Mon fils harcèle un enfant de sa classe, comment réagir ?

Chère Daronne, Je viens de rencontrer un homme que je trouve merveilleux. Il est drôle, gentil, intelligent, déconstruit, sexy, peut-on rêver mieux ? Non ! À un détail prêt : son ex est folle. Avant moi, il est resté 10 ans avec une fille, et selon lui, elle était super toxique : jalouse, manipulatrice, colérique, et j’en passe. Il m’a dit que depuis, il ne supportait plus les gens jaloux, mais qu’il avait aussi beaucoup de mal à faire confiance. Même s’il se comporte normalement avec moi et ne semble pas dans le contrôle ou la fuite. Avant, je ne me serais jamais posé la moindre question, mais je sais que c’est un red flag, lorsqu’un mec dit que ses exs sont folles. Marina

Certains trouveront ce courrier un tantinet Meta. Moi, je considère qu’il est assez pertinent. Ne serait ce que parce que le terme folle pour décrire une femme relève de la psychophobie primaire, arrosée de misogynie.

Ces termes, aussi féminazis que ce courrier, prouvent que depuis que les femmes gouvernent le monde, on ne peut plus prononcer le moindre mot sans éveiller les soupçons.

Pourtant, je vous assure que cette question est légitime, car ce monde est peuplé de Fuck boys dont la stratégie imparable leur permet de se comporter n’importe comment en toute impunité : dénoncer la folie de toutes celles qui osent protester. Tu oses me confronter quand je t’écrase en public ? Folle ! Tu t’énerves quand je disparais pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles ? Folle ! Tu hausses la voix, car tu es fatiguée d’assumer toute la charge domestique ? Folle ! Tu es capable d’identifier plus de trois émotions, et de les exprimer ? Folle !

Cette qualification générique n’a plus la moindre signification. Un homme qui traite une femme de folle peut évoquer sa victime, comme la tueuse en série qui a massacré sa famille. (Le qualificatif folle n’est pas adapté ici non plus, mais face au tragique de la situation, je conçois que l’on manque temporairement de rigueur sémantique.)

Les femmes et la folie

Selon la définition du dictionnaire, fou / folle signifie 1. Qui a perdu la raison, qui est atteint de troubles mentaux. 2. Dont le comportement est extravagant, déraisonnable, imprudent ou malavisé.

Historiquement, ce terme est associé aux femmes, accusées depuis toujours de déraison. À une époque pas si lointaine, les jeunes filles qui refusaient de se soumettre aux codes sociaux étaient considérés démentes. Elles se retrouvaient souvent victimes d’enfermements psychiatriques et de traitements inhumains supposés leur faire retrouver raison.

Ces techniques sont décriées par la majorité des hommes d’aujourd’hui. Reconnaissons tout cependant que pour beaucoup, les femmes demeurent encore des êtres mystérieux, soumis à des variations d’humeur insaisissables. Si tu veux rire un peu, susurre le mot « hormones » à un cismec, et regarde le trembler de tout son être avant de défaillir.

Cette croyance est si bien internalisées que les femmes elles-mêmes sont persuadées que leurs émotions, et surtout leur colère, ne sont que l’expression de leurs tourments mentaux. Cela permet aux uns de ne pas se remettre en question, tout en s’assurant que les autres ne soient jamais prises au sérieux.

Il ne s’agit pas d’un mécanisme conscient, je crois sincèrement que beaucoup de mâles seront de bonne foi en réfutant ma conclusion.

Mais sincèrement, les gars, vous n’êtes pas, tout au fond de vous, convaincu que les femmes en tant que groupe sont un peu… Irrationnelles ? Du moins plus que vous ?

Les petites filles sont formées dès l’enfance à endosser le rôle de garantes émotionnelles. Logiquement, elles sont vite capables d’identifier, et d’exprimer des ressentis. Une personne qui adresse un conflit pour le résoudre, ou une douleur pour la soulager, n’est pas folle, ni même irrationnelle, elle a seulement appris à s’écouter.

Comment savoir si une ex est vraiment zinzin ?

Je suis sur terre depuis suffisamment longtemps pour savoir qu’il existe beaucoup de personnes difficiles à fréquenter. Le fait que ton copain en ait rencontré au moins une ne révèle, en théorie, rien de sa personnalité. Si ce n’est qu’il devrait utiliser les termes adaptés à chaque situation et ainsi éviter les écueils psychophobiques.

En pratique, mes paragraphes précédents déplorent que ce ne soit pas si simple. Merci aux égos fragiles, désormais vos frangins ne peuvent plus se plaindre sans être taxés de toxique (c’est une alitération.).

Heureusement, il existe, selon moi, un moyen assez simple de vérifier si ton mec est un type douteux qui se croit tout permis, ou s’il utilise « seulement » un terme courant pour déplorer des comportements blessants avérés.

Sois attentive à la façon dont il parle des autres, même ceux qui ont une toute petite place dans sa vie. Que dit-il des femmes qu’il connaît et celles qu’il ne connaît pas ? Adore-t-il ses copines célibataires et méprise toutes ses exs de nouveau en couple ? Se sent-il régulièrement attaqué ou floué ? Est-il au contraire intègre et généreux, même lorsque cela ne le valorise pas ? Quelqu’un qui évoque fièrement ses amis, se souvient de sa première relation longue avec tendresse et dont les prises de bec sont peu fréquentes et toujours justifiées, mérite qu’on lui accorde le bénéfice du doute. Si en plus de son ex folle, ton copain déplore également des amis jaloux, un superviseur incompétent et des commerçants malhonnêtes, garde l’œil ouvert. Certains râleurs patentés restent des personnes terriblement attachantes, tant que l’on sait qu’ils nous prendront certainement pour cible un jour ou l’autre, d’autres nuisent inexorablement à ton bien-être.

Je te laisse, le Daron me demande de nettoyer les traces de confiture que j’ai laissées sur la table, il est marteau celui-là, je te jure,

