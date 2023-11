Mon appartement est hanté et mon mec ne me prend pas au sérieux, help !

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Avec mon mec, nous venons de déménager dans une nouvelle ville et nous avons trouvé l’appartement de nos rêves en location : spacieux, lumineux, avec des balcons, en centre-ville, mais dans une rue calme, pour un loyer tout à fait raisonnable. Rétrospectivement, j’aurais dû trouver ça louche. Je ne sais pas si je deviens folle, mais je crois que mon appartement est hanté. J’ai entendu plusieurs fois des voix dans mon salon, alors que mon mec dormait à côté et que nous n’avions pas d’invité. Toutes les nuits, à la même heure, le plancher craque, j’ai l’impression que certains objets changent de place, que les portes des placards s’ouvrent ou se ferment toutes seules. Je n’étais déjà pas rassurée, mais ce matin, la télévision était allumée au réveil. Mon copain me dit qu’il a peut-être oublié de l’éteindre hier. J’ai beau lui parler de mes craintes étranges (je n’ai jamais cru à ce genre de choses), il a toujours une bonne explication et pour lui, hors de question de déménager. À l’aide ! Cora

La réponse de la Daronne

Ma petite Wednesday,

Je ne crois pas aux forces paranormales ou célestes. Mais je pense que certaines personnes peuvent en faire l’expérience, même si la science saura certainement expliquer le phénomène un jour. Comme on a un temps pensé que la terre était plate, on aura pensé un temps que les manifestations physiques de nos énergies cosmiques étaient des esprits de gens morts revenus nous hanter. AHAH, ce qu’on était cons au XXIe siècle quand même…

On rigole, on rigole, surtout moi qui vis dans un lotissement dont le manque de charme dissuaderait le plus en galère des esprits sans abris, mais je sais que pour toi, la situation doit être particulièrement troublante. Je vais donc t’aider avec sérieux et pragmatisme.

Il faut que tu puisses communiquer avec ton copain

J’ai envie de croire que nos partenaires de vies sont aussi là pour nous suivre dans nos délires, ou y assister de loin, mais tendrement connivents. Par pitié, ne faites jamais ça, je vous en conjure, mais au cas où, je pense que si quelqu’un est désigné pour nous aider à cacher un cadavre, c’est bien notre partenaire. Même si, j’insiste, ne vous livrez pas à ce genre d’activités.

Par conséquent, j’estime que l’on peut confier ses craintes, même irrationnelles à son partenaire et attendre de lui qu’il les affronte avec nous. Je ne sais pas si tu as vraiment abordé le sujet avec lui, mais que lui y croie ou non, ça ne change rien au fait que toi, sa compagne, tu ne peux plus dormir et redoute votre appartement. Quelle que soit la raison de ce malaise, ses répercussions sont suffisamment inquiétantes pour qu’il y prête attention.

Je viens de demander au Daron ce qu’il ferait en pareille situation et il m’a répondu : « Je penserais que tu es dingue, mais je serais d’accord pour déménager, une seule fois par contre ». Je comprends que face à l’imminence de la situation, ton mec ne puisse pas se permettre le même coup de bluff que le mien.

En attendant, vous pouvez noter ensemble l’emplacement des objets susceptibles de se déplacer, vérifier que vous avez bien éteint la télévision et fermé les portes de placard, etc. Soit il pourra constater de lui-même qu’il se passe quelque chose d’anormal, soit la petite manœuvre aura eu l’avantage de décourager les indésirables. Vous pouvez également réfléchir à des aménagements de l’espace plus rassurant pour toi, une tenture entre le mur du salon et celui de la chambre, une petite lumière à côté du lit ou un verrou sur la porte, sans oublier le doudou.

Faire appel à des pros (ou des astuces de pro)

Si tes doutes se confirment et que même ton mec commence à se laisser convaincre, vous pouvez déménager, c’est ce que je ferais à votre place. Ensuite, j’irai vivre très loin et ferai la fortune d’un psychiatre local.

Mais vous pouvez aussi essayer des méthodes… Alternatives. Il existe un nombre surprenant de sites internet qui vous expliquent comment vous débarrasser des esprits. Il faut d’abord purifier la maison, par exemple à la sauge blanche (celle qu’on ne trouve pas en supermarché), en enfumant le moindre recoin de ton domicile. Certaines pierres sont par ailleurs recommandées pour éloigner les esprits, comme la Tourmaline, la Labradorite, l’Œil de tigre ou l’Obsidienne. Attention ! Avant de le disposer dans ton salon, tu dois d’abord purifier ton caillou, toujours avec de la sauge. Ça tombe bien, tu en as déjà. Et le recharger à la lumière de la lune.

Si ni la purification ni l’ambiance Petit Poucet ne dissuadent vos intrus, un site visiblement référence dans son domaine vous propose de leur parler. Chacun fait ce qu’il veut, mais à votre place, j’envisagerais plutôt la dernière option : m’adresser à un spécialiste. Évidemment, avant de savoir que les fantômes existaient, je m’amusais de ces gugus et de leurs aspirateurs. Je me rends pourtant compte aujourd’hui que ces Wanabe frères Winchester ont toujours eu une longueur d’avance sur le reste d’entre nous.

Des pistes moins rigolotes

S’il faut toujours garder l’esprit ouvert (tu l’as ?), ces apparitions ont peut-être une explication moins romanesque. Le monde cartésien est bien moche en comparaison des autres. Mais voilà, il ne faut pas l’ignorer : certaines maladies provoquent des hallucinations visuelles ou auditives, et peuvent altérer les fonctions cognitives. Ces hallucinations semblent absolument réelles à ceux qui les vivent, ce qui peut les isoler encore plus. En parallèle de tout le reste, je ne peux que t’encourager à consulter un professionnel, ne serait-ce que pour discuter de ces apparitions qui doivent être particulièrement dures à vivre.

Une autre hypothèse, que j’espère, totalement improbable, c’est celle de la violence conjugale. Tu ne m’as donné aucune indication sur vos relations, et si c’est un individu décent, je m’en excuse. Mais semer le trouble dans l’esprit d’une partenaire avant de la traiter de zinzin, c’est une pratique de manipulation fréquente chez les coupables de violences conjugales. Juste au cas où, tu peux appeler le 3919.

De mon côté, je te souhaite que ce soit un fantôme. Pour plein d’évidentes raisons, mais aussi parce que moi, avec ma trouille de la mort, je suis heureuse d’apprendre que même au-delà, on continue à faire des javas en appart jusqu’à pas d’heure. Je te laisse, je dois saupoudrer mon paillasson de sel.

La bisette,

Ta Daronne

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.