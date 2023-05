Help, j’ai raconté des mythos à mon mec pour le pecho et il est sur le point de découvrir la vérité

La Daronne répond à toutes vos questions, en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, J’ai un problème digne d’une comédie romantique, sauf que moi, je suis loin du happy end. Il y a un an et demi, j’ai déménagé dans une nouvelle ville pour du boulot. J’ai très vite rencontré un mec pour qui j’ai eu le coup de foudre. Ce n’était pas du tout le genre de gars pour qui je craque d’habitude, il adore les sports extrêmes, il n’aime pas les soirées, ne boit pas, il est sérieux… Et comme il m’attirait grave quand même, je me suis inventée une vie de sportive saine, passionnée de surf et détentrice d’un Master alors que j’ai arrêté juste après le bac et que le seul sport que j’ai pratiqué dans ma vie, c’est le Barathon. Comme je ne connaissais personne ici, c’est passé tout seul et nous sommes ensemble depuis. Je ne lui ai jamais avoué la vérité et n’en avais pas l’intention, SAUF QUE, nous devions partir en vacances la semaine prochaine et notre plan est tombé à l’eau. Des amis à lui nous ont alors proposé de les rejoindre dans leur maison au bord de la mer pour faire du surf avec eux. Il a immédiatement accepté. Tu le vois le problème Daronne ? Parce que moi oui. Je n’ai jamais foutu un pied sur un surf, je déteste la mer, le sable, ça gratte, et ils prévoient EN PLUS de faire du saut en parachute, encore quelque chose que j’ai prétendu adorer alors que je préférerais crever plutôt que d’essayer. Comment je me sors de ce merdier ? R.

La réponse de la Daronne

Ma petite arracheuse de dents,

Comme tu le dis, sacrée comédie romantique. Je tiens d’ailleurs à te remercier, les romances cinéma de 2023 manquent sacrément de rebondissements WTF. Heureusement qu’on a la vraie vie pour se distraire. Si je te soupçonne de ne pas être aussi adorable que Reese Witherspoon, et ton mec aussi touchant que Jason Segel — imagine une romcom avec ces deux mignons — on va faire avec ce qu’on a, hein.

Je plaisante, mais pas toi, ferrée comme une ratonne dans ce piège qui se referme autour de toi. C’est juste, ta situation n’est pas simple, mais comme vos situations ne le sont jamais, chers lecteurs, je vais tenter de te répondre.

S’obstiner jusqu’à mentir sans rien lâcher

Tu as vu que mon sous-titre se termine par l’infinitif du verbe « lâcher », lui-même tiré du terme lâche (à moins que ce soit l’inverse ?). SUIVEZ MON REGARD. Mais après tout, pourquoi pas, tout le monde n’est pas obligé d’avoir le courage de Napoléon. Je sais que mon exemple est naze, mais je cherchais un exemple de personne célèbre d’une grande bravoure et c’est te dire si j’ai eu du mal à trouver.

Pour échapper à cette semaine de vacances infernale, tu peux donc te casser subitement un membre clef comme un tibia ou un coude ou traverser un drame familial soudain. Quelle que soit ton excuse pour te débiner, je te conseille toutefois de consigner soigneusement chaque détail.

Ce serait tout de même dommage que lors d’un dîner de famille, ton mec soit victime d’une crise cardiaque en voyant débouler le fantôme de ta tante morte dans un accident aussi terrible qu’inattendu. Attention ! Un mensonge en entraîne souvent d’autres et c’est comme ça qu’on se retrouve un beau matin sans autre solution que de tuer sa famille entière pour éviter qu’elle ne découvre qu’on a passé les 20 dernières années à se faire passer pour un éminent docteur de l’OMS.

Lâcher le morceau

Cette fois, le verbe lâcher est en début de phrase, car si tu es tentée de te comporter comme une lâche, tu sais qu’un mensonge n’en reste jamais là. C’est faux, bien entendu, mais je devais trouver une pirouette pour justifier ce second sous-titre. De nombreux mensonges restent évidemment bien enterrés jusqu’à la mort de leur propriétaire et ce n’est pas toujours ce qui peut arriver de pire. Mais dans ton cas, il vaut mieux déballer la vérité, sauf si tu parviens à assimiler à la perfection tous ces sports extrêmes en une semaine.

J’aimerais te dire que ton copain sera touché par ton émouvante vulnérabilité et acceptera avec amour cette nouvelle partie de toi, mais je n’en sais fichtrement rien. Malheureusement, prendre une décision juste et intègre ne garantit en rien une fin heureuse. Mais elle te permet d’accorder à ton mec le respect élémentaire que tu lui dois et le laisser décider par lui-même si ce mensonge constitue ou non un délit majeur.

Tu pourrais alors être tentée de ne mentionner que le mytho concernant ta passion pour la glisse et éluder le reste. Mais imaginons qu’un jour, il découvre ton passé obscur de fêtarde, ou ton manque d’assiduité scolaire, il risque de passer le (court) restant de votre relation à se demander ce que tu as bien pu lui cacher d’autre, et crois-moi, ça n’augure rien de bon.

Un homme qui ne t’apprécie pas peut-il t’aimer ?

Mes sous-titres sont absolument incroyables aujourd’hui. Donc, la question, c’est aussi de se demander dans quelle mesure tu es prête à continuer de renier ce que tu es. Si je ne conseille à personne de ne pratiquer comme seule activité physique que la danse bourrée sur un dancefloor, et que l’école, ça aide des fois, plus tard, tu t’en aperçois avant de t’en mordre les doigts, assure-toi dans tous les cas de trouver un partenaire qui te laisse être toi-même. Que ce soit celui-là ou un autre.

Je te laisse, je dois parler au Daron, il pense toujours que j’ai longtemps pratiqué l’équitation,

Des bisettes,

Ta Daronne