En misant sur les femmes, Reese Witherspoon est devenue l’actrice la plus riche du monde

L’actrice et productrice américaine vient d’officialiser un accord financier faisant d’elle l’une des femmes les plus riches du monde. Dédié aux récits féminins, ce partenariat promet de partir à l’assaut des plateformes de streaming.

Après notre Aya Nakamura nationale en une de Forbes France en juillet 2021, c’est au tour d’une autre artiste féminine de tirer la couverture médiatique sur elle. D’après le Forbes américain, Reese Witherspoon « est devenue l’actrice la plus riche du monde ».

Ce titre honorifique vient ponctuer une carrière qui a débuté quand la comédienne n’avait que 15 ans. Resse Witherspoon s’est ensuite fait connaitre pour son rôle d’ingénue dans Sexe Intentions et la comédie La Revanche d’une blonde, mais sa carrière a véritablement pris un tournant décisif en 2016, quand l’actrice devenue productrice a décidé de créer des histoires de femmes, pour les femmes.

Hello Sunshine x Blackstone, un partenariat avec plein de 0 dedans

« J’ai créé Hello Sunshine [sa société de production, ndlr] pour changer la façon dont les femmes sont représentées dans les médias », s’est enthousiasmée la femme d’affaires en révélant le deal financier passé avec le fond d’investissement Blackstone qui lui a permis de décrocher la première place du podium.

Si le montant exact de la transaction n’est pas connu, l’entreprise de Reese Witherspoon vaut à présent.. 900 millions de dollars !

Plus qu’une société de production, Hello Sunshine est aussi un book club qui met en lumière des autrices et leur point de vue sur le monde (un peu comme le faisait Emma Watson). C’est dans cette optique que l’actrice Reese Witherspoon a créé cet empire auquel on doit déjà les séries Big Little Lies ainsi que The Morning Show, diffusée sur Apple TV+, dans laquelle elle partage l’affiche avec Jennifer Aniston.

De son côté, Blackstone avait déjà montré son intérêt pour le secteur audiovisuel en créant son propre studio de cinéma plus tôt dans l’année. L’association entre ce dernier et Hello Sunshine laisse présager la multiplication de récits conjugués au féminin. Reese Witherspoon, qui reste à la tête du studio, a développe :

« Je m’engage à continuer de créer des opportunités pour les réalisatrices, autrices et créatrices de tous horizons et aux vécus différents pour qu’elles puissent raconter leurs histoires à leur manière, et atteindre un plus large public qui verra que leurs histoires comptent. »

Une promesse de female gaze

Depuis plusieurs années, l’actrice hollywoodienne s’est engagée dans une lutte pour une meilleure représentation des femmes afin d’offrir aux spectatrices des exemples à suivre — « je crois qu’“ambition” n’est pas un gros mot », déclarait-elle déjà en 2015.

Historiquement, le septième art revient de loin mais les choses semblent bouger. Après des décennies de male gaze et d’objectification des personnages féminins, place au female gaze : le regard des femmes sur le monde.

Les rumeurs persistantes autour d’une saison 3 pour Big Little Lies pourraient devenir réalité avec le partenariat financier conclu entre Blackstone et Hello Sunshine. La série avait connu un succès critique retentissant, notamment grâce à ses personnages féminins empreints de complexité.

En attendant, l’avenir s’annonce radieux : Hello Sunshine a d’ores et déjà dans ses tiroirs la suite des aventures d’Elle Wood, la fameuse « blonde » interprétée par Reese Witherspoon en personne, dont les premiers volets sortis en 2003 et 2009 ont acquis le statut de films cultes. « What, like it’s hard ? »

