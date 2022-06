Bons films, mais pères déplorables : voilà les pires darons de fiction

Ils sont irresponsables, manipulateurs, égocentriques… ce sont ces pères que l’on adore détester dans nos films et nos séries préférées.

Walter White (Breaking Bad)

Bon, c’est un peu un passage obligé : le héros de la série Breaking Bad est loin d’être un exemple parfait de paternité.

Et pourtant j’en vois déjà prêtes à m’attraper la veste en mode « mais enfin ce bon Walter déconne, mais il agit pour le bien de sa famille ». Alors oui, au départ sûrement, mais au fur et à mesure, on est quand même sur un champion en termes de manipulation et de mensonges. Sans compter qu’il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir que Walter White kiffe beaucoup trop sa vie de Heisenberg, loin de sa femme et de ses mouflets. Lui-même finira par l’admettre à la toute fin de la série.

Jack Torrance (Shining)

Pas grand chose à dire sur Jack Torrance, si ce n’est que poursuivre son fils avec une hache pour le tuer n’est évidemment pas un exemple de paternité bienveillante.

Harry Verdebois (Matilda)

Pourquoi s’occuper de son adorable gamine, alors qu’on peut monter des combines vaseuses et regarder des émissions débiles à la télé ? Dans cette adaptation du célèbre livre pour enfants de Roahl Dahl, Danny Devito est à la réalisation et s’offre ce rôle d’horrible daron bête et méchant qui tyrannise la pauvre Matilda. Un délice.

Lester Burnham (American Beauty)

Joué par Kevin Spacey (bien avant que l’on apprenne les accusations de harcèlement et d’agressions à son encontre), Lester Burnham, personnage au cœur du film American Beauty, porte en lui une critique acerbe de l’American way of life où la réussite sociale et financière est la seule chose qui compte. Mais c’est aussi un père glauque et pénible qui fait sa crise de la quarantaine en fantasmant sur la meilleure amie de sa fille. Creepy.

Royal Tenenbaum (La Famille Tenenbaum)

Simuler un cancer incurable pour espérer se rabibocher avec ses mômes, voilà ce dont est capable ce cher Royal Tenenbaum. Se rabibocher, mais surtout avoir un toit sur la tête puisque l’hôtel qu’il squatte le met à la porte. Fantasque, mais aussi roublard, prêt à toutes les audaces et tous les mensonges, même sur le dos de ses enfants – tous dépressifs ou traumatisés, il en serait presque attachant si on ne se faisait pas avoir à chaque fois…

Thanos (Avengers)

Vous aurez beau aimer très très fort une enfant adoptée, si vous l’avez kidnappée, avez massacré son peuple jusqu’au dernier et vous êtes contenté de l’entrainer à devenir une tueuse froide et calculatrice, ce n’est pas ce qu’on a fait de mieux en termes d’éducation, soyons honnêtes…

Et vous ? Par quel autre personnage de père foireux complèteriez-vous la liste ?

Crédit photo : tmbd via Allociné