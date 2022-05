On n’aimerait pas les avoir sur le dos : voilà les pires daronnes de fiction

Elles sont tyranniques, acariâtres, envahissantes… ce sont ces mères que l’on adore détester dans nos films et nos séries préférées.

Margaret White (Carrie)

Dans le genre maman qui vous veut du bien mais qui ne sait pas s’y prendre, Margaret White a décroché la timbale. Il faut cependant lui concéder une chose : la mère de Carrie, en bonne chrétienne fondamentaliste, avait un peu vu juste en déconseillant à sa fille chérie de ne pas aller au bal de fin d’année (c’est vrai que ça ne s’est pas exactement bien passé, cette petite sauterie). Mais à part ça, elle a quand même de gros progrès à faire.

Bree Van de Kamp (Desperate Housewives)

Certes la maison est bien tenue, mais à quel prix ? Ménagère obsessionnelle qui cache (mal) ses obsessions et ses faiblesses derrière une attitude aussi glaciale qu’impeccable, la tyrannique et conservatrice Bree vous aimera tant que vous correspondez à ses standards d’exigence. Autant dire que la grossesse précoce de sa fille Danielle ou le coming out de son fils Andrew ne sont pas exactement accueillis avec bienveillance…

Tess Coleman (Freaky Friday)

Anna n’en peut plus de sa mère, Tess, qui lui fout la honte devant le lycée, l’empêche de répéter avec son groupe de rock et qui, en clair, ne comprend rien à sa dure vie d’adolescente. Mais les choses vont changer… en pire, puisqu’elle va devenir sa mère et que sa mère va devenir… elle. L’enfer. On revoit toujours avec bonheur cette réjouissante comédie des années 2000 sur les relations mère-fille avec les géniales Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. (Notez que dans cette liste, Tess Coleman est quand même la moins pire).

Cersei (Game Of Thrones)

Monstrueuse d’égoïsme et de sadisme, prête à tout, même au pire, Cersei Lannister est certainement une des mères les plus terribles. Car oui, elle n’épargne même pas ses enfants, qui finiront tous très mal, tristes dommages collatéraux de sa course pour s’asseoir et rester sur le trône. L’ambition, c’est bien. Mais là, ça va plus que trop loin.

Grace (Les Autres)

Alors oui, au départ, Grace aime plus que tout ses enfants, tous deux hypersensibles à la lumière, et les protège dans cette grande maison grinçante et lugubre. Petit problème, des fantômes commencent à apparaître et leur vie va irrémédiablement basculer. Un petit chef d’œuvre de cinéma fantastique dont on ne divulgâchera pas le twist final…

Mrs Lisbon (Virgin Suicides)

Stricte et froide, la mère des sœurs Lisbon finira par enfermer les quatre jeunes filles dans la maison familiale et à leur empêcher tout contact avec l’extérieur, avec la fin tragique que l’on connait. On se souviendra longtemps de cette scène terrible où elle force Lux à brûler ses vinyles dans la cheminée.

À lire aussi : Des mamans misogynes aux daronnes engagées, vos mères comprennent-elles votre féminisme ?

Crédit photo : HBO