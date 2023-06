L’Apéro des Daronnes de retour sur Twitch ce soir à 19h pour parler parentalité, éducation et féminisme

L’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui parle parentalité féministe et sans tabou revient sur Twitch, mardi 27 juin, dès 19h. Rejoignez-nous pour échanger avec Aurélia Blanc, journaliste et autrice de deux livres sur la parentalité et l’éducation féministe.

Pour cette nouvelle édition de l’Apéro des Daronnes, en direct sur Twitch, Madmoizelle tend son micro à Aurélia Blanc, journaliste et autrice de « Tu seras un homme féministe mon fils ! » (2018) et « Tu seras une mère féministe ! » (2022), publiés aux éditions Marabout.

Regarder l’Apéro des Daronnes en direct sur la chaîne Twitch de Madmoizelle

Féminisme, maternité, éducation… Rendez-vous sur Twitch pour en discuter !

Aux côtés d’Aurélia Blanc, nous parlerons de maternité et de féminisme, mais aussi d’éducation féministe. Devenir mère est-il incompatible avec le fait d’être féministe ? Comment, au contraire, la maternité peut amener à découvrir son féminisme ? À quoi ressemble une éducation non genrée ? Comment apprendre ce qu’est le consentement, aux garçons et aux filles ? Est-ce que l’école peut, elle aussi, devenir plus féministe ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre en plateau, avec Aurélia Blanc.

Si cette thématique vous intéresse, rejoignez-nous ce soir, dès 19h en direct sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

L’Apéro des Daronnes est une émission mensuelle sur Twitch qui parle de couches, de post-partum, de grossesse, d’allaitement, de regret maternel, d’éducation, de réseaux sociaux… Sans tabou, sans détour et surtout avec beaucoup d’humour, un regard féministe, accessible et inclusif, qui constituent l’ADN de Madmoizelle. Revoir les dernières émissions :

