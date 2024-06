Qui est Joalin, future icône de la scandipop ?

Si vous ne la connaissez pas déjà, Joalin, artiste prometteuse de 23 ans, pourrait bientôt faire irruption dans vos écouteurs. Son dernier single en date, La Chica-cà, est sorti le 28 février et se consomme sans modération. Interview.

Elle est l’étoile montante de la scandipop. À tout juste 23 ans, la danseuse et autrice-compositrice-interprète Joalin, a plus d’une corde à son arc. Après des début comme danseuse au sein du groupe international Now United lorsqu’elle était encore adolescente, la jeune femme, suivie par 3 millions d’abonnés sur Instagram, se démarque aujourd’hui par son style infusé de sonorités R&B et reggaeton. Finlandaise d’origine, l’artiste a grandi au Mexique, et revendique une identité hybride, au cœur de sa musique. Rencontre.

Quel rôle ton rapport à la danse a-t-il joué dans ton cheminement artistique et comment influence-t-il ta pratique musicale ?

C’est une question très intéressante, car je suis encore en train d’y répondre moi-même. L’une des choses qui m’a valu de nombreux compliments lorsque je travaillais avec des musiciens, c’est ma synchronisation. J’ai un très bon sens du rythme, qui me vient de mon expérience de danseuse et du fait que je devais être capable d’exécuter des mouvements en accord parfait avec le tempo de la musique.

On te rattache régulièrement à la « scandipop ». Et toi, comment décrirais-tu ton style ?

Je décrirais mon style comme le style « Joalin ». Je ne connaissais pas vraiment la scandipop avant de commencer à faire de la musique, car j’ai grandi dans un pays latin… Si ces sonorités sont présentes dans mes chansons, c’est parce que je travaille avec des producteurs finlandais. De mon côté, je leur apporte le son latin !

Tu as commencé très jeune au sein d’un groupe, Now United. Comment as-tu opéré ton virage vers une carrière solo, et qu’as-tu retenu de ce début de carrière ?

J’ai dit à plusieurs reprises que je considérais Now United comme mon université, car j’y ai appris tellement de choses. J’ai réalisé mon plus grand rêve à 16 ans… Maintenant, je sais que je peux vraiment faire n’importe quoi. Passer d’un rôle de danseuse constamment entourée au sein d’un grand groupe de personnes à celui d’une chanteuse qui a le dernier mot sur toutes les décisions a été intéressant. J’ai l’impression d’être sur la bonne voie, que c’est ce que je suis censée faire…

Tu dis que la mer t’inspire. Peux-tu revenir sur ton processus créatif ?

Je me suis toujours sentie calme près de la mer, je dois vivre près de l’eau. J’ai l’impression que tous mes problèmes disparaissent lorsque je regarde la mer, cela me donne de la clarté. Une fois, j’ai fait une retraite musicale dans une cabane en Finlande près d’un lac, c’était tellement agréable de pouvoir nager entre les sessions, c’est comme si j’avais un nouveau cerveau après chaque baignade !

Tu es très suivie sur les réseaux. Quel rôle jouent-ils dans ta vie, dans ta carrière artistique ? Te sens-tu investie d’une sorte de responsabilité envers tes abonnés ?

Oui, j’ai beaucoup de jeunes qui me suivent, donc je me sens obligée d’être un exemple. Je ne considère pas que je dois être parfaite, mais VRAIE. Je veux que les gens voient que tout est possible. Mes followers sur les réseaux sociaux ont ouvert tellement de portes dans ma vie que je ne pense pas que je ferais de la musique aujourd’hui si ce n’était pas pour eux. Je leur en suis à jamais reconnaissante.

Que peut-on te souhaiter pour la suite ?

J’aimerais que ma musique dépasse toutes les frontières, pour étendre petit à petit ma communauté. Je viens aussi de faire une performance que j’ai vraiment appréciée, donc j’espère pouvoir me produire encore et encore ! Et puis j’espère qu’il y aura plus de soleil cet été…

