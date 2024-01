Selena Gomez sera Linda Ronstadt dans le biopic sur cette icône féminine du rock’n’roll

Selena Gomez, l’artiste aux mille talents, se glissera dans la peau de la légende mexicaine du Rock : Linda Ronstadt. Si le projet est encore assez mystérieux, il promet de jeter la lumière sur un nom féminin du rock trop souvent oublié parmi ceux de ses confrères masculins.

Un biopic au féminin sur Linda Ronstadt, la légende de la musique country, rock’n’roll et latine dans les années 1970 ? C’est le nouveau projet porté par Selena Gomez, comme l’a annoncé le magazine américain Rolling Stone.

Deux artistes américaines d’origine mexicaine

L’actrice et chanteuse star des Sorciers de Waverly Place et d’Only Murders in the Building se glissera dans la peau de l’artiste lauréate de onze Grammy.

Outre leur ressemblance physique assez scotchante, Selena Gomez a elle-même été nominée deux fois aux Grammy Awards. Rolling Stone a également précisé que toutes deux avaient des origines mexicaines ; de quoi rajouter une touche supplémentaire de proximité entre elles.

Linda Ronstadt x Selena Gomez // Source : capture d’écran Instagram

Un biopic, après un documentaire

Si le film est actuellement en développement selon les médias américains, on ignore encore qui sera le réalisateur, ainsi que la composition du reste du casting. Mais comme l’a révélé Rolling Stone, le film est produit par James Keach, à qui l’on doit Walk the Line, le biopic musical sur Johnny Cash avec Joaquin Phoenix. En 2019, James Keach a aussi réalisé le documentaire Linda Ronstadt : The Sound of My Voice, ce qui laisse présager le meilleur pour ce nouveau biopic. Dans les rouages du film, on retrouvera également John Boylan, le manager de l’artiste. Le film sera adapté des mémoires de Ronstadt intitulées Simple Dreams, en référence à son album triple platine sorti en 1977.

Aujourd’hui âgée de 77 ans, Linda Ronstadt est connue pour sa discographie composée de 24 albums. En 2014, elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame, véritable temple de la musique récompensant les artistes ayant marqué l’histoire du Rock. En 2011, l’artiste a annoncé sa retraite, révélant plus tard qu’elle était atteinte d’une paralysie supranucléaire progressive, une maladie neurodégénérative rare qui l’empêche de chanter.

