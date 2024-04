Rare Beauty : on a trouvé des dupes petits prix des produits les plus célèbres de Selena Gomez

Alerte dupes ! Si vous n’arrêtez pas de voir passer les produits Rare Beauty et que vous souhaitez trouver leur équivalent à petits prix, on a ce qu’il vous faut !

Les produits de beauté à la mode peuvent parfois coûter une petite fortune. Et même si les marques comme Rare Beauty ne sont pas les plus chères du marché, elle ne sont malheureusement pas accessibles à toutes les bourses. Heureusement, d’autres enseignes s’affairent à créer des dupes, dont les pigments, la formule et la texture ressemblent aux produits d’origine. On en a trouvé 2 pour vous et ça tombe bien, puisqu’ils imitent à la perfection les produits les plus vendus de Rare Beauty.

Le dupe petit prix du bronzer Rare Beauty

Le bronzer en stick Rare Beauty est très apprécié par sa pigmentation, sa facilité d’application et sa capacité à s’estomper relativement aisément. Son rendu, à mi-chemin entre la crème et la poudre, n’est pas facile à reproduire. Pourtant, la marque Sephora Collection s’est prêtée à l’exercice et a lancé un produit très ressemblant : le stick Make It Bronze. Sculptant, il dispose d’une couvrance modulable et sa formule se fond très facilement à la peau. Longue tenue, waterproof et sans transfert, il ne bouge pas d’un pouce, même après avoir passé une longue journée. Est-ce le dupe parfait ? Ça y ressemble en tout cas…

@margo.dmy ✨bronzer sephora : dupe du rare beauty ?✨ #makeup #beauty #bronzer #rareaesthetic #sephorabronzer #nouvelleere @SEPHORA ♬ son original – margo.dmy



Le dupe petit prix du blush liquide Rare Beauty

Ce que l’on aime particulièrement dans le blush Soft Pinch de Rare Beauty, c’est sa pigmentation. Il suffit d’appliquer un tout petit peu de produit, pour rehausser visiblement le teint et avoir bonne mine. Une qualité, qui permet à ce blush liquide de durer des mois sans avoir à en racheter. La marque E.L.F a relevé le défi et a créé le dupe le plus crédible de l’industrie. Tout aussi pigmenté que son modèle, il est décliné dans une palette de couleurs similaires et possède un fini lumineux. Il est si semblable, que de nombreuses TikTokeuse l’ont testé face au blush Rare Beauty afin de comparer les deux formules. Et franchement, c’est une réussite.

@youglowgrrl Rare Beauty vs Elf Blush part 4 🤍 Products: Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush in Encourage Elf Cosmetics Camo Liquid Blush in Suave Mauve #rarebeauty #rarebeautyblush #elfcosmetics #blush #dupe ♬ goth sidewalks and skeletons – daydream



